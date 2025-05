F3: Rafael Câmara domina e é pole position na etapa de Ímola

Rafael Câmara, piloto brasileiro da Trident e líder do campeonato de 2025, dominou o treino classificatório e conquistou a pole position da etapa de Ímola da Fórmula 3, com tempo de 1min32s206, garantindo a largada na primeira posição na corrida de domingo. Santiago Ramos, da VAR, e Noah Stromsted, da Trident, completam o top 3.

Com a primeira colocação no treino classificatório italiano, o piloto pernambucano mantém o domínio total das pole positions em 2025, conquistando três em três etapas da temporada atual.

Como foi?

Nos primeiros cinco minutos da sessão, de 30 minutos totais, os pilotos aqueciam os pneus na preparação para as tentativas de voltas rápidas, com o mexicano Santiago Ramos, da VAR, marcando o primeiro melhor tempo, com 1min33s439.

Em sequência, foi a vez de Rafa Câmara de conquistar o tempo mais rápido do treino classificatório, com 1min32s909, o primeiro a marcar voltas de 1min32s.

Um ponto de destaque foi a curva 18, próximo à entrada dos boxes, em que alguns pilotos estavam escapando da pista e passando pela brita e pela grama, danificando o assoalho.

Faltando 17 minutos para o fim da sessão, a maioria dos carros retornou à pista para uma segunda tentativa de voltas rápidas, formando uma fila na saída dos boxes. Câmara esperou a fila de carros terminar para, enfim, voltar ao traçado.

Na primeira tentativa depois de voltar à pista, Brando Badoer, da Prema, conseguiu tomar a liderança da sessão poucos instantes antes de uma bandeira vemelha, causada por Tasanapol Inthraphuvasak, da Campos, que saiu da pista depois de perder a traseira, ficando preso na brita. A pausa da sessão atrapalhou a volta de Câmara, que estava vindo para retomar a liderança.

Com 21 minutos no cronômetro, a pista foi liberada novamente para as últimas tentativas de voltas rápidas, mas os carros da Trident, incluindo o de Câmara, permaneceram nos boxes. Poucos minutos depois, foi a vez de Ramos tomar a liderança, com 1min32s442, seguido por Tuukka Taponen, da ART, e Louis Sharp, da Rodin, em terceiro.

Faltando poucos minutos para o fim, foi a vez de Câmara tentar sua última tentativa na pista, depois de ser atrapalhado pelo tráfego de carros. Com uma excelente volta e faltando um minuto, o brasileiro tomou a liderança do treino classificatório, com 1min32s206. Depois do fim do cronômetro foi instaurada uma bandeira amarela por um giro na pista. Rapidamente, a pista foi liberada.

Informação principal Dados Adicionais Informações do piloto 1 - 3 Informação principal Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h 1 R. Câmara Trident 5 10 1'32.206 191.662 2 S. Ramos Van Amersfoort Racing 21 12 +0.236 1'32.442 0.236 191.172 3 N. Strømsted Trident 4 10 +0.244 1'32.450 0.008 191.156 4 T. Taponen ART Grand Prix 8 10 +0.327 1'32.533 0.083 190.984 5 L. Sharp Rodin Motorsport 24 10 +0.359 1'32.565 0.032 190.918 6 R. Bilinski Rodin Motorsport 25 11 +0.373 1'32.579 0.014 190.889 7 U. Ugochukwu Prema Powerteam 3 11 +0.381 1'32.587 0.008 190.873 8 N. León Prema Powerteam 2 11 +0.406 1'32.612 0.025 190.821 9 N. Tsolov Campos Racing 12 11 +0.430 1'32.636 0.024 190.772 10 M. Boya Campos Racing 10 12 +0.504 1'32.710 0.074 190.620 11 T. Tramnitz MP Motorsport 17 13 +0.572 1'32.778 0.068 190.480 12 B. del Pino MP Motorsport 18 12 +0.574 1'32.780 0.002 190.476 13 A. Giusti MP Motorsport 19 12 +0.586 1'32.792 0.012 190.451 14 B. Benavides AIX Racing 28 11 +0.673 1'32.879 0.087 190.273 15 B. Badoer Prema Powerteam 1 12 +0.688 1'32.894 0.015 190.242 16 M. Stenshorne Hitech TGR 14 12 +0.722 1'32.928 0.034 190.173 17 L. Van Hoepen ART Grand Prix 7 12 +0.773 1'32.979 0.051 190.068 18 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 13 +0.836 1'33.042 0.063 189.940 19 J. Dufek Hitech TGR 15 12 +0.881 1'33.087 0.045 189.848 20 J. Wharton ART Grand Prix 9 12 +0.890 1'33.096 0.009 189.829 21 T. Naël Van Amersfoort Racing 20 10 +0.971 1'33.177 0.081 189.664 22 C. Voisin Rodin Motorsport 23 10 +1.014 1'33.220 0.043 189.577 23 J. Hedley AIX Racing 26 11 +1.075 1'33.281 0.061 189.453 24 I. Franco Domingues Van Amersfoort Racing 22 13 +1.164 1'33.370 0.089 189.272 25 C. Ho DAMS Lucas Oil 31 12 +1.269 1'33.475 0.105 189.060 26 M. Zagazeta DAMS Lucas Oil 30 13 +1.300 1'33.506 0.031 188.997 27 G. Xie Hitech TGR 16 12 +1.388 1'33.594 0.088 188.819 28 C. Wurz Trident 6 11 +1.656 1'33.862 0.268 188.280 29 N. Marinangeli AIX Racing 27 11 +1.715 1'33.921 0.059 188.162 30 T. Inthraphuvasak Campos Racing 11 7 +1.873 1'34.079 0.158 187.846

