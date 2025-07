Após três semanas, a Fórmula 3 retoma a temporada 2025 neste final de semana com a disputa da oitava etapa, marcada para o tradicional circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica. Líder do campeonato, o brasileiro Rafael Câmara parte para a rodada dupla confiante em bons resultados em um circuito onde acumula vitórias e pódios ao longo da carreira.

A primeira vez que Câmara venceu no circuito de 7.004 metros foi em 2022, quando corria na F4 Alemã e também garantiu mais dois segundos lugares. Pela F4 Italiana, no mesmo ano, o brasileiro foi ao pódio mais duas vezes. Já pela FRECA, venceu em três oportunidades, uma em 2023, e as duas corridas de 2024, ano em que saiu com o título.

Além do currículo vitorioso em Spa-Francorchamps, o piloto da equipe Trident e integrante do Ferrari Driver Academy ressalta a importância das condições climáticas no veloz circuito belga. De acordo com Câmara, é necessário estar preparado para correr seja com pista seca, seja com asfalto molhado.

“Estou ansioso para este final de semana pois eu adoro esta pista e, anteriormente, fui muito bem aqui. Mal posso esperar para voltar à pista, tendo em mente que, em Spa, é sempre preciso estar pronto para as mudanças climáticas, mas nós todos estamos bem-preparados para qualquer condição que a gente possa ter”, disse Câmara.

Rafa chega à oitava etapa do campeonato na liderança da tabela de classificação, somando 120 pontos com uma campanha de três vitórias, quatro pódios, cinco top-5 e quatro poles positions. O único brasileiro do grid da Fórmula 3 tem uma vantagem de 27 pontos em relação ao segundo colocado depois de sete rodadas duplas.

A programação da F3 em Spa tem início na sexta-feira (25), com a realização de um treino livre e a classificação. As corridas estão marcadas para sábado, às 4h15, com a sprint, e domingo, às 3h30, com a prova principal. O BandSports exibe todas as atividades do final de semana.

