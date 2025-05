O mexicano Santiago Ramos, da VAR, conquistou a vitória na corrida principal da etapa de Ímola da Fórmula 3, com o brasileiro líder do campeonato, Rafael Câmara, terminando em terceiro. Noah Strömsted, companheiro de Câmara na Trident, completou o pódio.

Na corrida pré-F1 de domingo, o líder do campeonato, Câmara, largou na pole position em condições climáticas favoráveis, seguido por Ramos, Strömsted, Taponen, Sharp e Bilinski no grid.

O júnior da Red Bull, Tsolov, largou em nono, enquanto o vencedor da sprint, Tim Tramnitz, ficou em 11º e Voisin, que começou bem a temporada, mas não foi bem em Ímola, ficou em 22º quando as luzes se apagaram.

Ramos conseguiu ultrapassar Câmara para assumir a liderança, com Taponen em terceiro e Sharp em quarto, enquanto Strömsted caiu para quinto e Nael teve um furo no pneu na parte de trás do grid.

Câmara, por sua vez, conseguiu ficar perto de Ramos, a poucos centímetros de distância na volta 3, mas não conseguiu ultrapassá-lo naquele momento. Na volta 4, no entanto, a manobra do brasileiro deu certo e ele recuperou a liderança.

No entanto, Ramos não perdeu o controle e decidiu não atacar rapidamente, mas continuar perseguindo o brasileiro sempre dentro da distância do DRS.

Na sexta volta, Strömsted ultrapassou Sharp e passou para a quarta posição, e a liderança da corrida permaneceu muito próxima, com os cinco primeiros separados por 3 segundos, e Bilinski, em sexto, 1,5 segundo atrás de Sharp.

Bilinski, no entanto, conseguiu ultrapassar Sharp algumas voltas depois e passou para quinto, com Câmara caindo um pouco na brita, mas felizmente não foi o suficiente para permitir que Ramos o ultrapassasse, embora o mexicano tenha chegado muito perto.

Strömsted então ultrapassou Taponen para retornar à sua posição inicial de terceiro, enquanto uma bandeira amarela e, em seguida, um stint de VSC entraram em vigor devido ao deslize de Domingues.

No reinício, Ramos ainda estava agarrado a Câmara, enquanto os pilotos atrás já estavam mais de 5 segundos atrás. Um pouco mais atrás, Ugochukwu havia perdido várias posições e o júnior da McLaren não estava mais nos pontos.

Ramos começou as últimas 5 voltas atrás de Câmara, com os dois pilotos constantemente a meio segundo um do outro. Faltando 4 voltas para o final, Ramos fez uma grande manobra por fora para ultrapassar o júnior brasileiro da Ferrari e assumir a liderança.

Câmara, então, passou pela caixa de brita, perdendo cerca de 2 segundos, e seu companheiro de equipe Strömsted o ultrapassou, fazendo com que o líder do campeonato caísse para terceiro.

Sharp também perdeu bastante posições e, aproveitando-se disso, Boya subiu para quinto eTramnitz para sexto.

Ramos foi pressionado por Strömsted na última volta, com o dinamarquês entrando em um ritmo acelerado, mas não conseguiu assumir a liderança, mas a diferença entre os dois na chegada foi de apenas 277 milésimos. Câmara terminou em terceiro, com o outro júnior da Ferrari, Taponen, em quarto.

Atrás deles vieram Boya, Tramnitz, Giusti, Bilinski, Colov e Van Hoepen. Ugochukwu, apesar de sua posição de largada promissora, só conseguiu terminar em 14º.

Câmara segue na liderança com 73 pontos, Strömsted está em segundo com 52 e Tramnitz em terceiro com 48 após 3 rodadas. Ramos subiu para o quinto lugar no campeonato.

Noel Leon, depois de largar em oitavo, caiu novamente devido à falta de ritmo do carro da Prema e terminou em 28º com um abandono na última volta.

A temporada da F3 volta na próxima semana, com a etapa de Mônaco.

Informação principal Dados Adicionais Dados Adicionais Informações do piloto 1 - 4 Informação principal Dados Adicionais 1 - 2 Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus 1 S. Ramos Van Amersfoort Racing 21 22 35'28.558 182.290 25 2 N. Strømsted Trident 4 22 +0.277 35'28.835 0.277 182.266 18 1 3 R. Câmara Trident 5 22 +6.838 35'35.396 6.561 181.706 15 2 4 T. Taponen ART Grand Prix 8 22 +8.540 35'37.098 1.702 181.561 12 5 M. Boya Campos Racing 10 22 +13.713 35'42.271 5.173 181.123 10 6 T. Tramnitz MP Motorsport 17 22 +14.887 35'43.445 1.174 181.024 8 7 A. Giusti MP Motorsport 19 22 +15.268 35'43.826 0.381 180.991 6 8 R. Bilinski Rodin Motorsport 25 22 +16.315 35'44.873 1.047 180.903 4 9 N. Tsolov Campos Racing 12 22 +16.727 35'45.285 0.412 180.868 2 10 L. Van Hoepen ART Grand Prix 7 22 +17.829 35'46.387 1.102 180.775 1 11 M. Stenshorne Hitech TGR 14 22 +20.516 35'49.074 2.687 180.549 12 L. Sharp Rodin Motorsport 24 22 +21.667 35'50.225 1.151 180.453 13 J. Wharton ART Grand Prix 9 22 +26.453 35'55.011 4.786 180.052 14 U. Ugochukwu Prema Powerteam 3 22 +27.074 35'55.632 0.621 180.000 15 J. Dufek Hitech TGR 15 22 +27.345 35'55.903 0.271 179.978 16 C. Wurz Trident 6 22 +27.853 35'56.411 0.508 179.935 17 T. Inthraphuvasak Campos Racing 11 22 +29.857 35'58.415 2.004 179.768 18 C. Voisin Rodin Motorsport 23 22 +34.266 36'02.824 4.409 179.402 19 B. Badoer Prema Powerteam 1 22 +35.516 36'04.074 1.250 179.298 20 G. Xie Hitech TGR 16 22 +35.885 36'04.443 0.369 179.267 21 C. Ho DAMS Lucas Oil 31 22 +36.307 36'04.865 0.422 179.232 22 M. Zagazeta DAMS Lucas Oil 30 22 +37.379 36'05.937 1.072 179.144 23 J. Hedley AIX Racing 26 22 +37.894 36'06.452 0.515 179.101 24 B. Benavides AIX Racing 28 22 +41.212 36'09.770 3.318 178.827 25 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 22 +42.526 36'11.084 1.314 178.719 26 T. Naël Van Amersfoort Racing 20 22 +1'09.330 36'37.888 26.804 176.540 1 27 B. del Pino MP Motorsport 18 22 +1'13.930 36'42.488 4.600 176.171 1 dnf N. León Prema Powerteam 2 21 +1 Lap 34'30.293 1 Lap 178.884 1 Abandono dnf I. Franco Domingues Van Amersfoort Racing 22 10 +12 Laps 16'09.484 11 Laps 181.484 Acidente dnf N. Marinangeli AIX Racing 27 6 +16 Laps 10'10.852 4 Laps 172.311 1 Abandono

