F3: Rivera vence corrida 2 da Bélgica; Clerot é 14º e Barrichello abandona

A Fórmula 3 encerrou sua passagem por Spa-Francorchamps com uma corrida principal repleta de disputas e ultrapassagens, que terminou com o mexicano Ernesto Rivera vencendo sua segunda corrida na temporada 2026, enquanto os dois representantes brasileiros sem pontuar, com Pedro Clerot em 14º e Fefo Barrichello abandonando.

Rivera, piloto da Campos, apostou em economizar pneus e controlar o ritmo nas primeiras voltas, executando uma série de manobras importantes quando notou a perda de rendimento dos rivais.

Na largada, Taponen foi o destaque, saindo melhor e tirando a ponta de Slater já na primeira curva. Mas a dianteira do finlandês durou pouco, perdendo a liderança para Yamakoshi antes mesmo do fim da volta inicial.

O SC precisou ser acionado logo na sequência, após David ficar com o carro atolado na brita. E a partir do retorno da bandeira verde, a ação foi intensa, com os primeiros colocados em uma luta forte pela ponta.

Foi apenas na volta 12 em que o mexicano conseguiu ultrapassar Slater para a liderança, se aproveitando do uso do DRS na curva 5. Dali pra frente, não pôde ser alcançado por mais ninguém. Yamakoshi foi o segundo, com Slater fechando o pódio.

Líder do campeonato, Ugochukwu terminou fora da zona de pontos após se envolver em um incidente ainda na primeira volta. Já Clerot não conseguiu repetir o feito do sábado, terminando em 14º, enquanto Fefo Barrichello acabou abandonando.

Zerado neste fim de semana, Ugo Ugochukwu vê sua vantagem na liderança desaparecer. O americano segue com 104 pontos contra 103 de Freddie Slater. Théophile Nael está em terceiro com 65, à frente de Noah Stromsted (58) e Ernesto Rivera (56). Pedro Clerot caiu para décimo com 48, e Fefo Barrichello é o 29º, ainda sem pontuar.

A Fórmula 3 retorna já no próximo fim de semana, acompanhando a F1 no GP da Hungria, para a antepenúltima etapa da temporada 2026.

Confira o resultado da corrida 2 da F3 na Bélgica:

CORRIDA 2 Todas as estatísticas Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus 1 E. Rivera Campos Racing 3 15 34'44.732 181.211 25 2 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 15 +1.685 34'46.417 1.685 181.064 18 3 F. Slater Trident 5 15 +4.453 34'49.185 2.768 180.824 15 4 M. Colnaghi MP Motorsport 7 15 +4.927 34'49.659 0.474 180.783 12 5 M. Gładysz ART Grand Prix 11 15 +5.337 34'50.069 0.410 180.748 10 6 T. Kato ART Grand Prix 10 15 +7.815 34'52.547 2.478 180.534 8 1 7 T. Taponen MP Motorsport 8 15 +9.054 34'53.786 1.239 180.427 6 8 J. Nakamura HitechGP 25 15 +9.378 34'54.110 0.324 180.399 4 9 A. Giusti MP Motorsport 9 15 +10.652 34'55.384 1.274 180.290 2 10 B. Badoer Rodin Motorsport 18 15 +11.196 34'55.928 0.544 180.243 1 11 N. Strømsted Trident 4 15 +12.524 34'57.256 1.328 180.129 12 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 15 +12.840 34'57.572 0.316 180.101 13 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 15 +13.427 34'58.159 0.587 180.051 14 P. Clerot Rodin Motorsport 17 15 +14.113 34'58.845 0.686 179.992 15 F. McLaughlin HitechGP 24 15 +14.645 34'59.377 0.532 179.947 16 T. Naël Campos Racing 1 15 +17.529 35'02.261 2.884 179.700 1 17 L. Sharp Prema Powerteam 20 15 +19.587 35'04.319 2.058 179.524 18 J. Wharton Prema Powerteam 21 15 +22.105 35'06.837 2.518 179.309 19 K. Le ART Grand Prix 12 15 +22.770 35'07.502 0.665 179.253 20 M. Shin HitechGP 23 15 +23.183 35'07.915 0.413 179.218 21 U. Ugochukwu Campos Racing 2 15 +24.413 35'09.145 1.230 179.113 22 G. Xie DAMS Lucas Oil 31 15 +24.958 35'09.690 0.545 179.067 23 J. Garfias Prema Powerteam 22 15 +25.060 35'09.792 0.102 179.058 1 24 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 15 +27.522 35'12.254 2.462 178.850 25 C. Ho Rodin Motorsport 19 15 +29.078 35'13.810 1.556 178.718 26 R. Escotto AIX Racing 26 15 +32.160 35'16.892 3.082 178.458 dnf F. Barrichello AIX Racing 28 9 +6 Voltas 22'12.768 6 Voltas 169.939 1 Abandono dnf M. De Palo Trident 6 1 +14 Voltas 3'12.357 8 Voltas 128.798 1 Abandono dnf Y. David AIX Racing 27 0 Acidente dns N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 30 0

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