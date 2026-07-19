F3: Rivera vence corrida 2 da Bélgica; Clerot é 14º e Barrichello abandona
A três etapas do fim, briga pelo título parece polarizada entre Ugochukwu, que saiu zerado da Bélgica, e Slater, o maior pontuador em Spa
Ernesto Rivera, Campos Racing
Foto de: Red Bull Content Pool
A Fórmula 3 encerrou sua passagem por Spa-Francorchamps com uma corrida principal repleta de disputas e ultrapassagens, que terminou com o mexicano Ernesto Rivera vencendo sua segunda corrida na temporada 2026, enquanto os dois representantes brasileiros sem pontuar, com Pedro Clerot em 14º e Fefo Barrichello abandonando.
Rivera, piloto da Campos, apostou em economizar pneus e controlar o ritmo nas primeiras voltas, executando uma série de manobras importantes quando notou a perda de rendimento dos rivais.
Na largada, Taponen foi o destaque, saindo melhor e tirando a ponta de Slater já na primeira curva. Mas a dianteira do finlandês durou pouco, perdendo a liderança para Yamakoshi antes mesmo do fim da volta inicial.
O SC precisou ser acionado logo na sequência, após David ficar com o carro atolado na brita. E a partir do retorno da bandeira verde, a ação foi intensa, com os primeiros colocados em uma luta forte pela ponta.
Foi apenas na volta 12 em que o mexicano conseguiu ultrapassar Slater para a liderança, se aproveitando do uso do DRS na curva 5. Dali pra frente, não pôde ser alcançado por mais ninguém. Yamakoshi foi o segundo, com Slater fechando o pódio.
Líder do campeonato, Ugochukwu terminou fora da zona de pontos após se envolver em um incidente ainda na primeira volta. Já Clerot não conseguiu repetir o feito do sábado, terminando em 14º, enquanto Fefo Barrichello acabou abandonando.
Zerado neste fim de semana, Ugo Ugochukwu vê sua vantagem na liderança desaparecer. O americano segue com 104 pontos contra 103 de Freddie Slater. Théophile Nael está em terceiro com 65, à frente de Noah Stromsted (58) e Ernesto Rivera (56). Pedro Clerot caiu para décimo com 48, e Fefo Barrichello é o 29º, ainda sem pontuar.
A Fórmula 3 retorna já no próximo fim de semana, acompanhando a F1 no GP da Hungria, para a antepenúltima etapa da temporada 2026.
Confira o resultado da corrida 2 da F3 na Bélgica:
CORRIDA 2
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Bônus
|1
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|15
|
34'44.732
|181.211
|25
|2
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|15
|
+1.685
34'46.417
|1.685
|181.064
|18
|3
|
F. Slater Trident
|5
|15
|
+4.453
34'49.185
|2.768
|180.824
|15
|4
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|15
|
+4.927
34'49.659
|0.474
|180.783
|12
|5
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|15
|
+5.337
34'50.069
|0.410
|180.748
|10
|6
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|15
|
+7.815
34'52.547
|2.478
|180.534
|8
|1
|7
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|15
|
+9.054
34'53.786
|1.239
|180.427
|6
|8
|
J. Nakamura HitechGP
|25
|15
|
+9.378
34'54.110
|0.324
|180.399
|4
|9
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|15
|
+10.652
34'55.384
|1.274
|180.290
|2
|10
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|15
|
+11.196
34'55.928
|0.544
|180.243
|1
|11
|
N. Strømsted Trident
|4
|15
|
+12.524
34'57.256
|1.328
|180.129
|12
|
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|15
|
+12.840
34'57.572
|0.316
|180.101
|13
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|15
|
+13.427
34'58.159
|0.587
|180.051
|14
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|15
|
+14.113
34'58.845
|0.686
|179.992
|15
|
F. McLaughlin HitechGP
|24
|15
|
+14.645
34'59.377
|0.532
|179.947
|16
|
T. Naël Campos Racing
|1
|15
|
+17.529
35'02.261
|2.884
|179.700
|1
|17
|
L. Sharp Prema Powerteam
|20
|15
|
+19.587
35'04.319
|2.058
|179.524
|18
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|15
|
+22.105
35'06.837
|2.518
|179.309
|19
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|15
|
+22.770
35'07.502
|0.665
|179.253
|20
|
M. Shin HitechGP
|23
|15
|
+23.183
35'07.915
|0.413
|179.218
|21
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|15
|
+24.413
35'09.145
|1.230
|179.113
|22
|
G. Xie DAMS Lucas Oil
|31
|15
|
+24.958
35'09.690
|0.545
|179.067
|23
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|15
|
+25.060
35'09.792
|0.102
|179.058
|1
|24
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|15
|
+27.522
35'12.254
|2.462
|178.850
|25
|
C. Ho Rodin Motorsport
|19
|15
|
+29.078
35'13.810
|1.556
|178.718
|26
|
R. Escotto AIX Racing
|26
|15
|
+32.160
35'16.892
|3.082
|178.458
|dnf
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|9
|
+6 Voltas
22'12.768
|6 Voltas
|169.939
|1
|Abandono
|dnf
|
M. De Palo Trident
|6
|1
|
+14 Voltas
3'12.357
|8 Voltas
|128.798
|1
|Abandono
|dnf
|
Y. David AIX Racing
|27
|0
|
|Acidente
|dns
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|0
|
|Ver resultados completos
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