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Relato da corrida
F3 Spa-Francorchamps

F3: Rivera vence corrida 2 da Bélgica; Clerot é 14º e Barrichello abandona

A três etapas do fim, briga pelo título parece polarizada entre Ugochukwu, que saiu zerado da Bélgica, e Slater, o maior pontuador em Spa

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Ernesto Rivera, Campos Racing

Ernesto Rivera, Campos Racing

Foto de: Red Bull Content Pool

A Fórmula 3 encerrou sua passagem por Spa-Francorchamps com uma corrida principal repleta de disputas e ultrapassagens, que terminou com o mexicano Ernesto Rivera vencendo sua segunda corrida na temporada 2026, enquanto os dois representantes brasileiros sem pontuar, com Pedro Clerot em 14º e Fefo Barrichello abandonando.

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Rivera, piloto da Campos, apostou em economizar pneus e controlar o ritmo nas primeiras voltas, executando uma série de manobras importantes quando notou a perda de rendimento dos rivais.

Na largada, Taponen foi o destaque, saindo melhor e tirando a ponta de Slater já na primeira curva. Mas a dianteira do finlandês durou pouco, perdendo a liderança para Yamakoshi antes mesmo do fim da volta inicial.

O SC precisou ser acionado logo na sequência, após David ficar com o carro atolado na brita. E a partir do retorno da bandeira verde, a ação foi intensa, com os primeiros colocados em uma luta forte pela ponta.

Foi apenas na volta 12 em que o mexicano conseguiu ultrapassar Slater para a liderança, se aproveitando do uso do DRS na curva 5. Dali pra frente, não pôde ser alcançado por mais ninguém. Yamakoshi foi o segundo, com Slater fechando o pódio.

Líder do campeonato, Ugochukwu terminou fora da zona de pontos após se envolver em um incidente ainda na primeira volta. Já Clerot não conseguiu repetir o feito do sábado, terminando em 14º, enquanto Fefo Barrichello acabou abandonando.

Zerado neste fim de semana, Ugo Ugochukwu vê sua vantagem na liderança desaparecer. O americano segue com 104 pontos contra 103 de Freddie Slater. Théophile Nael está em terceiro com 65, à frente de Noah Stromsted (58) e Ernesto Rivera (56). Pedro Clerot caiu para décimo com 48, e Fefo Barrichello é o 29º, ainda sem pontuar.

A Fórmula 3 retorna já no próximo fim de semana, acompanhando a F1 no GP da Hungria, para a antepenúltima etapa da temporada 2026.

Confira o resultado da corrida 2 da F3 na Bélgica:

CORRIDA 2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus
1
E. Rivera Campos Racing
 3 15

34'44.732

   181.211   25    
2
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
 14 15

+1.685

34'46.417

 1.685 181.064   18    
3
F. Slater Trident
 5 15

+4.453

34'49.185

 2.768 180.824   15    
4
M. Colnaghi MP Motorsport
 7 15

+4.927

34'49.659

 0.474 180.783   12    
5
M. Gładysz ART Grand Prix
 11 15

+5.337

34'50.069

 0.410 180.748   10    
6
T. Kato ART Grand Prix
 10 15

+7.815

34'52.547

 2.478 180.534   8   1
7
T. Taponen MP Motorsport
 8 15

+9.054

34'53.786

 1.239 180.427   6    
8
J. Nakamura HitechGP
 25 15

+9.378

34'54.110

 0.324 180.399   4    
9
A. Giusti MP Motorsport
 9 15

+10.652

34'55.384

 1.274 180.290   2    
10
B. Badoer Rodin Motorsport
 18 15

+11.196

34'55.928

 0.544 180.243   1    
11
N. Strømsted Trident
 4 15

+12.524

34'57.256

 1.328 180.129        
12
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
 29 15

+12.840

34'57.572

 0.316 180.101        
13
B. del Pino Van Amersfoort Racing
 16 15

+13.427

34'58.159

 0.587 180.051        
14
P. Clerot Rodin Motorsport
 17 15

+14.113

34'58.845

 0.686 179.992        
15
F. McLaughlin HitechGP
 24 15

+14.645

34'59.377

 0.532 179.947        
16
T. Naël Campos Racing
 1 15

+17.529

35'02.261

 2.884 179.700 1      
17
L. Sharp Prema Powerteam
 20 15

+19.587

35'04.319

 2.058 179.524        
18
J. Wharton Prema Powerteam
 21 15

+22.105

35'06.837

 2.518 179.309        
19
K. Le ART Grand Prix
 12 15

+22.770

35'07.502

 0.665 179.253        
20
M. Shin HitechGP
 23 15

+23.183

35'07.915

 0.413 179.218        
21
U. Ugochukwu Campos Racing
 2 15

+24.413

35'09.145

 1.230 179.113        
22
G. Xie DAMS Lucas Oil
 31 15

+24.958

35'09.690

 0.545 179.067        
23
J. Garfias Prema Powerteam
 22 15

+25.060

35'09.792

 0.102 179.058 1      
24
E. Deligny Van Amersfoort Racing
 15 15

+27.522

35'12.254

 2.462 178.850        
25
C. Ho Rodin Motorsport
 19 15

+29.078

35'13.810

 1.556 178.718        
26
R. Escotto AIX Racing
 26 15

+32.160

35'16.892

 3.082 178.458        
dnf
F. Barrichello AIX Racing
 28 9

+6 Voltas

22'12.768

 6 Voltas 169.939 1   Abandono  
dnf
M. De Palo Trident
 6 1

+14 Voltas

3'12.357

 8 Voltas 128.798 1   Abandono  
dnf
Y. David AIX Racing
 27 0

 

         Acidente  
dns
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
 30 0

 

            
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