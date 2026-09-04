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Relato de classificação
F3 Monza

F3: Slater conquista pole em Monza; Barrichello larga em 10º e Clerot em 11º

Matteo De Palo, da Trident, foi o mais rápido do grupo A e irá largar em segundo

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Freddie Slater, TRIDENT

Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Freddie Slater, da Trident, conquistou a pole position para a etapa de Monza da Fórmula 3 ao cravar 1min38s114, enquanto Matteo De Palo, também da Trident e que foi o mais rápido do grupo A, irá largar ao seu lado na corrida principal. Fefo Barrichello, brasileiro da AIX, foi o quinto melhor do grupo B e irá largar em 10º no domingo, enquanto o compatriota Pedro Clerot, da Rodin, ficou em sexto no grupo A e iniciará a prova do dia 6 em 11º.

O editor recomenda:

O grid de largada da corrida principal será determinado pelo tempo combinado: o piloto mais rápido de todos garante a pole position, enquanto o mais rápido do grupo oposto fica em segundo lugar. As demais posições se alternarão sucessivamente entre os dois grupos.

Para a sprint, o grid será invertido a partir dos sextos colocados de cada grupo. O piloto que terminar em sexto no grupo do pole largará na segunda posição, enquanto o sexto colocado do grupo oposto começará a corrida em primeiro lugar.

Grupo A

Com 10 minutos para cada grupo, os pilotos do primeiro pelotão do dia saíram para a pista no primeiro momento, mas rapidamente retornaram para os boxes, sem marcar tempos competitivos.

Com pouco tempo restante, os carros do grupo fizeram apenas duas tentativas, com trânsito pesado atrapalhando os tempos de volta. Hiyu Yamakoshi começou liderando a tabela de tempos, mas Fionn McLaughlin tomou a ponta logo em seguida.

Na segunda tentativa, Yamakoshi voltou a ponta com 1min38s261, seguido de Taito Kato e Barrichello, que marcou 1min38s340. No entanto, Matteo De Palo cravou 1min38s143, o mais rápido do grupo A, seguido de Kanato Le e Kato. Barrichello terminou em quinto.

Pos # Piloto melhor volta dif.líder
1 6 M.DE PALO 1:38.143  
2 12 K.LE 1:38.163 +0.0
3 10 T.KATO 1:38.222 +0.0
4 14 H.YAMAKOSHI 1:38.261 +0.1
5 28 F.BARRICHELLO 1:38.340 +0.1
6 8 T.TAPONEN 1:38.458 +0.3
7 18 B.BADOER 1:38.703 +0.5
8 16 B.DEL PINO 1:38.880 +0.7
9 4 N.STROMSTED 1:38.940 +0.7
10 2 U.UGOCHUKWU 1:39.039 +0.8
11 30 N.BHIROMBHAKDI 1:39.105 +0.9
12 22 J.GARFIAS 1:39.546 +1.4
13 20 A.POWELL 1:39.650 +1.5
14 24 F.MCLAUGHLIN 1:41.099 +2.9
15 26 R.ESCOTTO 1:41.257 +3.1

Grupo B

Assim como no primeiro pelotão, o grupo B começou com todos os pilotos dando uma volta e retornando para os boxes rapidamente.

Quando os pilotos deixaram os boxes, faltando apenas três minutos para o fim, o líder do campeonato Slater saiu como o líder do segundo pelotão, com 1min38s114, mais rápido que o primeiro do grupo A, De Palo. Clerot ficou com o sexto melhor tempo do grupo, 1min38s658.

POS # PILOTO MELHOR VOLTA GAP
1 5 F.SLATER 1:38.114  
2 29 N.LACORTE 1:38.350 +0.2
3 3 E.RIVERA 1:38.360 +0.2
4 9 A.GIUSTI 1:38.626 +0.5
5 7 M.COLNAGHI 1:38.628 +0.5
6 17 P.CLEROT 1:38.658 +0.5
7 31 G.XIE 1:38.857 +0.7
8 21 J.WHARTON 1:38.904 +0.7
9 11 M.GLADYSZ 1:38.951 +0.8
10 27 Y.DAVID 1:39.156 +1.0
11 15 E.DELIGNY 1:39.332 +1.2
12 23 W.SHIN 1:39.397 +1.2
13 19 C.HO 1:39.804 +1.6
14 25 J.NAKAMURA 1:40.791 +2.6
15 1 T.NAEL    

Grid completo em instantes.

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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