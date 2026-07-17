F3: Slater é pole na Bélgica em sessão interrompida por acidente; Clerot é 7º

A Fórmula 3 fechou suas atividades desta sexta-feira em Spa-Francorchamps com a classificação da sexta etapa da temporada 2026. Em um quali encerrado mais cedo por conta de um acidente, Freddie Slater ficou com a pole, à frente de Tukka Taponen e Hiyu Yamakoshi. Pedro Clerot foi o sétimo, enquanto Fefo Barrichello terminou em 26º.

Na temporada 2026 da F3, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos.

Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos doze primeiros colocados na classificação.

A sessão correu sob forte ameaça da chuva, levando a uma pista cheia do início ao fim, com os pilotos criando verdadeiros congestionamentos em certas partes do circuito.

Essa confusão levou a um acidente a pouco menos de 10min do fim da regressiva. Stromsted, Yamakoshi e David se encontraram em uma saída de curva e, com o abandono dos três, a direção de prova se viu obrigada a acionar uma bandeira vermelha.

Enquanto a sessão estava interrompida para a remoção dos carros, a regressiva seguiu, até que a direção de prova determinou que a classificação não seria retomada.

Com isso, Freddie Slater garantiu a pole position com 02min05s150, 0s251 à frente de Tukka Taponen, enquanto Hiyu Yamakoshi e Noah Stromsted ficaram em terceiro e quarto mesmo com o acidente e Ernesto Rivera em quinto.

Representantes brasileiros do grid, Pedro Clerot terminou em sétimo, a 0s620 da marca de Slater, enquanto Fefo Barrichello foi o 26º.

Olhando para a sprint do sábado, Jin Nakamura larga na frente com a inversão do top 12, tendo Taito Kato ao seu lado na primeira fila. Clerot sai em sexto, enquanto Fefo mantém a 26ª colocação.

A Fórmula 3 retorna à pista de Spa-Francorchamps no sábado para a corrida sprint da etapa. A largada está marcada para 05h, horário de Brasília, com transmissão da F1TV Pro.

Confira o resultado da classificação da F3 na Bélgica:

POS NR DRIVER BEST GAP 1 5 F. Slater 2:05.150 — 2 8 T. Taponen 2:05.401 +0.2 3 14 H. Yamakoshi 2:05.489 +0.3 4 4 N. Stromsted 2:05.518 +0.3 5 3 E. Rivera 2:05.526 +0.3 6 7 M. Colnaghi 2:05.695 +0.5 7 17 P. Clerot 2:05.770 +0.6 8 18 B. Badoer 2:05.851 +0.7 9 2 U. Ugochukwu 2:05.905 +0.7 10 1 T. Nael 2:05.928 +0.7 11 10 T. Kato 2:05.931 +0.7 12 25 J. Nakamura 2:05.976 +0.8 13 19 C. Ho 2:06.006 +0.8 14 20 L. Sharp 2:06.027 +0.8 15 11 M. Gladysz 2:06.055 +0.9 16 9 A. Giusti 2:06.153 +1.0 17 27 Y. David 2:06.179 +1.0 18 30 N. Bhirombhakdi 2:06.189 +1.0 19 21 J. Wharton 2:06.222 +1.0 20 31 G. Xie 2:06.228 +1.0 21 22 J. Garfias 2:06.323 +1.1 22 16 B. Del Pino 2:06.334 +1.1 23 6 M. De Palo 2:06.341 +1.1 24 29 N. Lacorte 2:06.410 +1.2 25 12 K. Le 2:06.429 +1.2 26 28 F. Barrichello 2:06.557 +1.4 27 15 E. Deligny 2:06.831 +1.6 28 23 W. Shin 2:06.900 +1.7 29 24 F. McLaughlin 2:07.022 +1.8 30 26 R. Escotto 2:07.354 +2.2

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