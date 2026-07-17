F3: Slater é pole na Bélgica em sessão interrompida por acidente; Clerot é 7º
Olhando para a sprint do sábado, Nakamura larga na pole com a inversão do top 12, enquanto Clerot sai em sexto e Barrichello é 26º nas duas provas de Spa
A Fórmula 3 fechou suas atividades desta sexta-feira em Spa-Francorchamps com a classificação da sexta etapa da temporada 2026. Em um quali encerrado mais cedo por conta de um acidente, Freddie Slater ficou com a pole, à frente de Tukka Taponen e Hiyu Yamakoshi. Pedro Clerot foi o sétimo, enquanto Fefo Barrichello terminou em 26º.
Na temporada 2026 da F3, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos.
Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos doze primeiros colocados na classificação.
A sessão correu sob forte ameaça da chuva, levando a uma pista cheia do início ao fim, com os pilotos criando verdadeiros congestionamentos em certas partes do circuito.
Essa confusão levou a um acidente a pouco menos de 10min do fim da regressiva. Stromsted, Yamakoshi e David se encontraram em uma saída de curva e, com o abandono dos três, a direção de prova se viu obrigada a acionar uma bandeira vermelha.
Enquanto a sessão estava interrompida para a remoção dos carros, a regressiva seguiu, até que a direção de prova determinou que a classificação não seria retomada.
Com isso, Freddie Slater garantiu a pole position com 02min05s150, 0s251 à frente de Tukka Taponen, enquanto Hiyu Yamakoshi e Noah Stromsted ficaram em terceiro e quarto mesmo com o acidente e Ernesto Rivera em quinto.
Representantes brasileiros do grid, Pedro Clerot terminou em sétimo, a 0s620 da marca de Slater, enquanto Fefo Barrichello foi o 26º.
Olhando para a sprint do sábado, Jin Nakamura larga na frente com a inversão do top 12, tendo Taito Kato ao seu lado na primeira fila. Clerot sai em sexto, enquanto Fefo mantém a 26ª colocação.
A Fórmula 3 retorna à pista de Spa-Francorchamps no sábado para a corrida sprint da etapa. A largada está marcada para 05h, horário de Brasília, com transmissão da F1TV Pro.
Confira o resultado da classificação da F3 na Bélgica:
|POS
|NR
|DRIVER
|BEST
|GAP
|1
|5
|F. Slater
|2:05.150
|—
|2
|8
|T. Taponen
|2:05.401
|+0.2
|3
|14
|H. Yamakoshi
|2:05.489
|+0.3
|4
|4
|N. Stromsted
|2:05.518
|+0.3
|5
|3
|E. Rivera
|2:05.526
|+0.3
|6
|7
|M. Colnaghi
|2:05.695
|+0.5
|7
|17
|P. Clerot
|2:05.770
|+0.6
|8
|18
|B. Badoer
|2:05.851
|+0.7
|9
|2
|U. Ugochukwu
|2:05.905
|+0.7
|10
|1
|T. Nael
|2:05.928
|+0.7
|11
|10
|T. Kato
|2:05.931
|+0.7
|12
|25
|J. Nakamura
|2:05.976
|+0.8
|13
|19
|C. Ho
|2:06.006
|+0.8
|14
|20
|L. Sharp
|2:06.027
|+0.8
|15
|11
|M. Gladysz
|2:06.055
|+0.9
|16
|9
|A. Giusti
|2:06.153
|+1.0
|17
|27
|Y. David
|2:06.179
|+1.0
|18
|30
|N. Bhirombhakdi
|2:06.189
|+1.0
|19
|21
|J. Wharton
|2:06.222
|+1.0
|20
|31
|G. Xie
|2:06.228
|+1.0
|21
|22
|J. Garfias
|2:06.323
|+1.1
|22
|16
|B. Del Pino
|2:06.334
|+1.1
|23
|6
|M. De Palo
|2:06.341
|+1.1
|24
|29
|N. Lacorte
|2:06.410
|+1.2
|25
|12
|K. Le
|2:06.429
|+1.2
|26
|28
|F. Barrichello
|2:06.557
|+1.4
|27
|15
|E. Deligny
|2:06.831
|+1.6
|28
|23
|W. Shin
|2:06.900
|+1.7
|29
|24
|F. McLaughlin
|2:07.022
|+1.8
|30
|26
|R. Escotto
|2:07.354
|+2.2
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