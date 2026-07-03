Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Relato de classificação
F3 Silverstone

F3: Slater faz a pole em Silverstone; Clerot é 21º e Barrichello 29º

Na sprint, com a inversão do top 12, temos Ugochukwu na pole da prova deste sábado

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Freddie Slater, na F3 em Silverstone

A Fórmula 3 definiu na manhã desta sexta o grid de largada das corridas do fim de semana em Silverstone. Piloto da Academia da Audi, Freddie Slater foi o mais rápido, enquanto o líder do campeonato, Ugo Ugochukwu foi o 12º e larga na frente na sprint do sábado com a inversão do top 12. Já os brasileiros não tiveram uma boa sessão, com Pedro Clerot em 21º e Fefo Barrichello em 29º.

Leia também:

Na temporada 2026 da F3, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos. 

Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos doze primeiros colocados na classificação.

No fim das contas, Freddie Slater garantiu a pole position com um tempo de 01min45s620, botando 0s260 de vantagem em cima de Théophile Nael. Louis Sharp ficou em terceiro, a apenas 0s001, enquanto Ernesto Rivera e Matteo de Palo completaram o top 5.

Fionn McLaughlin, Noah Stromsted, Maciej Gladysz, James Wharton, Alessandro Giusti, Yevan David e Ugo Ugochukwu completaram o top 12. Pedro Clerot terminou em 21º, a 1s024, enquanto Fefo Barrichello ficou em 29º a 1s590.

Olhando para a sprint do sábado, Ugochukwu sai na pole, com David em segundo e Giusti em terceiro.

A Fórmula 3 volta à pista no sábado com a corrida sprint da etapa de Silverstone. A largada está marcada para 05h35, horário de Brasília, com transmissão da F1TV Pro.

Confira o resultado da classificação da F3 em Silverstone:

POS NR DRIVER BEST GAP
1 5 F. Slater 1:45.620
2 1 T. Nael 1:45.880 +0.2
3 20 L. Sharp 1:45.881 +0.2
4 3 E. Rivera 1:45.906 +0.2
5 6 M. De Palo 1:45.931 +0.3
6 24 F. McLaughlin 1:45.933 +0.3
7 4 N. Stromsted 1:45.957 +0.3
8 11 M. Gladysz 1:45.996 +0.3
9 21 J. Wharton 1:46.015 +0.3
10 9 A. Giusti 1:46.089 +0.4
11 27 Y. David 1:46.215 +0.5
12 2 U. Ugochukwu 1:46.218 +0.5
13 12 K. Le 1:46.284 +0.6
14 7 M. Colnaghi 1:46.301 +0.6
15 25 J. Nakamura 1:46.308 +0.6
16 10 T. Kato 1:46.381 +0.7
17 16 B. Del Pino 1:46.401 +0.7
18 14 H. Yamakoshi 1:46.487 +0.8
19 22 J. Garfias 1:46.490 +0.8
20 8 T. Taponen 1:46.517 +0.8
21 17 P. Clerot 1:46.644 +1.0
22 18 B. Badoer 1:46.660 +1.0
23 31 G. Xie 1:46.696 +1.0
24 15 E. Deligny 1:46.734 +1.1
25 29 N. Lacorte 1:46.807 +1.1
26 19 C. Ho 1:46.893 +1.2
27 30 N. Bhirombhakdi 1:46.943 +1.3
28 23 W. Shin 1:46.970 +1.3
29 28 F. Barrichello 1:47.210 +1.5
30 26 R. Escotto 1:48.276 +2.6

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F3: Slater lidera TL único em Silverstone; brasileiros têm dificuldades

Principais comentários
Mais de
Guilherme Longo

F2: Câmara brilha e fatura pole em Silverstone; Fittipaldi é 21º

F2
F2
Silverstone
F2: Câmara brilha e fatura pole em Silverstone; Fittipaldi é 21º

MotoGP: Yamaha confirma Martín e Ogura como dupla da equipe oficial em 2027

MotoGP
MotoGP
GP da Holanda
MotoGP: Yamaha confirma Martín e Ogura como dupla da equipe oficial em 2027

MotoGP - Moreira explica como incidente com Morbidelli comprometeu performance em Assen: "Impossível correr assim"

MotoGP
MotoGP
GP da Holanda
MotoGP - Moreira explica como incidente com Morbidelli comprometeu performance em Assen: "Impossível correr assim"

Últimas notícias

MotoGP: Chefe de Moreira elogia desempenho do brasileiro e defende promoção à equipe de fábrica

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Holanda
MotoGP: Chefe de Moreira elogia desempenho do brasileiro e defende promoção à equipe de fábrica

F1: Por que McLaren não usará bateria atualizada em Silverstone?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Por que McLaren não usará bateria atualizada em Silverstone?

F1 - Hamilton: "Realmente não esperava" conquistar pole da sprint de Silverstone

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1 - Hamilton: "Realmente não esperava" conquistar pole da sprint de Silverstone

Bortoleto 12º, Hamilton pole: Veja grid de largada da sprint do GP da Grã-Bretanha de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
Bortoleto 12º, Hamilton pole: Veja grid de largada da sprint do GP da Grã-Bretanha de F1