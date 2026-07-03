F3: Slater faz a pole em Silverstone; Clerot é 21º e Barrichello 29º

A Fórmula 3 definiu na manhã desta sexta o grid de largada das corridas do fim de semana em Silverstone. Piloto da Academia da Audi, Freddie Slater foi o mais rápido, enquanto o líder do campeonato, Ugo Ugochukwu foi o 12º e larga na frente na sprint do sábado com a inversão do top 12. Já os brasileiros não tiveram uma boa sessão, com Pedro Clerot em 21º e Fefo Barrichello em 29º.

Na temporada 2026 da F3, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos.

Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos doze primeiros colocados na classificação.

No fim das contas, Freddie Slater garantiu a pole position com um tempo de 01min45s620, botando 0s260 de vantagem em cima de Théophile Nael. Louis Sharp ficou em terceiro, a apenas 0s001, enquanto Ernesto Rivera e Matteo de Palo completaram o top 5.

Fionn McLaughlin, Noah Stromsted, Maciej Gladysz, James Wharton, Alessandro Giusti, Yevan David e Ugo Ugochukwu completaram o top 12. Pedro Clerot terminou em 21º, a 1s024, enquanto Fefo Barrichello ficou em 29º a 1s590.

Olhando para a sprint do sábado, Ugochukwu sai na pole, com David em segundo e Giusti em terceiro.

A Fórmula 3 volta à pista no sábado com a corrida sprint da etapa de Silverstone. A largada está marcada para 05h35, horário de Brasília, com transmissão da F1TV Pro.

Confira o resultado da classificação da F3 em Silverstone:

POS NR DRIVER BEST GAP 1 5 F. Slater 1:45.620 — 2 1 T. Nael 1:45.880 +0.2 3 20 L. Sharp 1:45.881 +0.2 4 3 E. Rivera 1:45.906 +0.2 5 6 M. De Palo 1:45.931 +0.3 6 24 F. McLaughlin 1:45.933 +0.3 7 4 N. Stromsted 1:45.957 +0.3 8 11 M. Gladysz 1:45.996 +0.3 9 21 J. Wharton 1:46.015 +0.3 10 9 A. Giusti 1:46.089 +0.4 11 27 Y. David 1:46.215 +0.5 12 2 U. Ugochukwu 1:46.218 +0.5 13 12 K. Le 1:46.284 +0.6 14 7 M. Colnaghi 1:46.301 +0.6 15 25 J. Nakamura 1:46.308 +0.6 16 10 T. Kato 1:46.381 +0.7 17 16 B. Del Pino 1:46.401 +0.7 18 14 H. Yamakoshi 1:46.487 +0.8 19 22 J. Garfias 1:46.490 +0.8 20 8 T. Taponen 1:46.517 +0.8 21 17 P. Clerot 1:46.644 +1.0 22 18 B. Badoer 1:46.660 +1.0 23 31 G. Xie 1:46.696 +1.0 24 15 E. Deligny 1:46.734 +1.1 25 29 N. Lacorte 1:46.807 +1.1 26 19 C. Ho 1:46.893 +1.2 27 30 N. Bhirombhakdi 1:46.943 +1.3 28 23 W. Shin 1:46.970 +1.3 29 28 F. Barrichello 1:47.210 +1.5 30 26 R. Escotto 1:48.276 +2.6

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