F3: Slater faz a pole em Silverstone; Clerot é 21º e Barrichello 29º
Na sprint, com a inversão do top 12, temos Ugochukwu na pole da prova deste sábado
A Fórmula 3 definiu na manhã desta sexta o grid de largada das corridas do fim de semana em Silverstone. Piloto da Academia da Audi, Freddie Slater foi o mais rápido, enquanto o líder do campeonato, Ugo Ugochukwu foi o 12º e larga na frente na sprint do sábado com a inversão do top 12. Já os brasileiros não tiveram uma boa sessão, com Pedro Clerot em 21º e Fefo Barrichello em 29º.
Na temporada 2026 da F3, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos.
Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos doze primeiros colocados na classificação.
No fim das contas, Freddie Slater garantiu a pole position com um tempo de 01min45s620, botando 0s260 de vantagem em cima de Théophile Nael. Louis Sharp ficou em terceiro, a apenas 0s001, enquanto Ernesto Rivera e Matteo de Palo completaram o top 5.
Fionn McLaughlin, Noah Stromsted, Maciej Gladysz, James Wharton, Alessandro Giusti, Yevan David e Ugo Ugochukwu completaram o top 12. Pedro Clerot terminou em 21º, a 1s024, enquanto Fefo Barrichello ficou em 29º a 1s590.
Olhando para a sprint do sábado, Ugochukwu sai na pole, com David em segundo e Giusti em terceiro.
A Fórmula 3 volta à pista no sábado com a corrida sprint da etapa de Silverstone. A largada está marcada para 05h35, horário de Brasília, com transmissão da F1TV Pro.
Confira o resultado da classificação da F3 em Silverstone:
|POS
|NR
|DRIVER
|BEST
|GAP
|1
|5
|F. Slater
|1:45.620
|—
|2
|1
|T. Nael
|1:45.880
|+0.2
|3
|20
|L. Sharp
|1:45.881
|+0.2
|4
|3
|E. Rivera
|1:45.906
|+0.2
|5
|6
|M. De Palo
|1:45.931
|+0.3
|6
|24
|F. McLaughlin
|1:45.933
|+0.3
|7
|4
|N. Stromsted
|1:45.957
|+0.3
|8
|11
|M. Gladysz
|1:45.996
|+0.3
|9
|21
|J. Wharton
|1:46.015
|+0.3
|10
|9
|A. Giusti
|1:46.089
|+0.4
|11
|27
|Y. David
|1:46.215
|+0.5
|12
|2
|U. Ugochukwu
|1:46.218
|+0.5
|13
|12
|K. Le
|1:46.284
|+0.6
|14
|7
|M. Colnaghi
|1:46.301
|+0.6
|15
|25
|J. Nakamura
|1:46.308
|+0.6
|16
|10
|T. Kato
|1:46.381
|+0.7
|17
|16
|B. Del Pino
|1:46.401
|+0.7
|18
|14
|H. Yamakoshi
|1:46.487
|+0.8
|19
|22
|J. Garfias
|1:46.490
|+0.8
|20
|8
|T. Taponen
|1:46.517
|+0.8
|21
|17
|P. Clerot
|1:46.644
|+1.0
|22
|18
|B. Badoer
|1:46.660
|+1.0
|23
|31
|G. Xie
|1:46.696
|+1.0
|24
|15
|E. Deligny
|1:46.734
|+1.1
|25
|29
|N. Lacorte
|1:46.807
|+1.1
|26
|19
|C. Ho
|1:46.893
|+1.2
|27
|30
|N. Bhirombhakdi
|1:46.943
|+1.3
|28
|23
|W. Shin
|1:46.970
|+1.3
|29
|28
|F. Barrichello
|1:47.210
|+1.5
|30
|26
|R. Escotto
|1:48.276
|+2.6
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
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