F3

F3: Slater lidera segundo dia da pré-temporada em Barcelona; Barrichello é 28º e Clerot 29º

Piloto da Academia da Audi, Slater repete terça-feira e termina como o mais rápido da sessão

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Freddie Slater, AIX Racing, Joshua Dufek, Hitech TGR, Martinius Stenshorne, Hitech TGR

A Fórmula 3 realizou nesta quarta-feira o segundo dia de testes pré-temporada no Circuito de Barcelona, na Espanha. Freddie Slater repetiu o resultado da terça, terminando na frente em uma dobradinha da Trident, enquanto Fefo Barrichello foi o 28º e Pedro Clerot o 29º.

Leia também:

A primeira parte da sessão da manhã teve como foco as simulações de classificação e, por isso, nas horas iniciais, a troca de pilotos na liderança era constante. Mas foi Slater quem terminou na ponta, com 01min27s020, 0s288 à frente de seu companheiro de Trident, Noah Stromsted. Taito Kato, da ART, ficou em terceiro, a 0s297, enquanto Maciej Gladysz, também da ART, e Tuukka Taponen, da MP, fecharam o top 5.

Fefo Barrichello foi o 28º colocado, com um tempo de 01min28s756, quase 1s mais rápido que sua melhor marca da terça-feira. Já Pedro Clerot veio logo na sequência, com 01min29s069, melhorando em quase dois décimos seu tempo de ontem.

Já na parte da tarde, o foco ficou nas simulações de corrida. Além dos tanques cheios, os pilotos foram à pista com pneus duros gastos, o que fez com que os tempos fossem mais altos que os da manhã. 

A sessão foi encerrada cerca de dois minutos antes do previsto após Enzo Deligny, da Van Amersfoort, ficar com seu carro encalhado na caixa de brita entre as curvas 7 e 8, causando uma bandeira vermelha.

Com isso, Ugo Ugochukwu foi o mais rápido da parte da tarde, com 01min28s241, tendo Patrick Heuzenroeder, Théophile Nael, Brando Badoer e Christian Ho no top 5. Já Clerot foi o 11º com 01min30s321, enquanto Fefo ficou em 14º, com 01min31s566.

A Fórmula 3 encerra a pré-temporada de Barcelona nesta quinta-feira, com mais oito horas de tempo de pista para os pilotos.

Confira o resultado do segundo dia de pré-temporada da F3 em Barcelona:

posição piloto país equipe melhor volta voltas
1 Freddie Slater GBR TRIDENT 1:27.020 25
2 Noah Stromsted DEN TRIDENT 1:27.308 26
3 Taito Kato JPN ART Grand Prix 1:27.317 35
4 Maciej Gladysz POL ART Grand Prix 1:27.320 38
5 Tuukka Taponen FIN MP Motorsport 1:27.273 39
6 Brad Benavides USA AIX Racing 1:27.471 26
7 Kanato Le JPN ART Grand Prix 1:27.555 37
8 Hiyu Yamakoshi JPN Van Amersfoort Racing 1:27.574 46
9 Matteo De Palo ITA TRIDENT 1:27.663 22
10 Gerrard Xie CHN DAMS Lucas Oil 1:27.792 28
11 James Wharton AUS PREMA Racing 1:27.852 22
12 Théophile Nael FRA Campos Racing 1:27.875 28
13 Nicola Lacorte ITA DAMS Lucas Oil 1:27.875 30
14 Louis Sharp NZL PREMA Racing 1:27.917 23
15 Alessandro Giusti FRA MP Motorsport 1:27.932 40
16 Mattia Colnaghi ARG MP Motorsport 1:27.963 40
17 Yevan David SRI AIX Racing 1:28.038 34
18 Enzo Deligny FRA Van Amersfoort Racing 1:28.044 24
19 Bruno del Pino ESP Van Amersfoort Racing 1:28.081 28
20 Ugo Ugochukwu USA Campos Racing 1:28.086 22
21 Tim Tramnitz GER Hitech 1:28.144 19
22 Jin Nakamura JPN Hitech 1:28.155 20
23 Brando Badoer ITA Rodin Motorsport 1:28.241 31
24 Patrick Heuzenroeder AUS Campos Racing 1:28.327 29
25 Nandhavud Bhirombhakdi THA DAMS Lucas Oil 1:28.385 27
26 Fionn McLaughlin IRL Hitech 1:28.484 21
27 José Garfias MEX PREMA Racing 1:28.681 25
28 Fernando Barrichello BRA AIX Racing 1:28.756 28
29 Pedro Clerot BRA Rodin Motorsport 1:29.069 30
30 Christian Ho SGP Rodin Motorsport 1:29.118 30

