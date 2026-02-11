F3: Slater lidera segundo dia da pré-temporada em Barcelona; Barrichello é 28º e Clerot 29º
Piloto da Academia da Audi, Slater repete terça-feira e termina como o mais rápido da sessão
A Fórmula 3 realizou nesta quarta-feira o segundo dia de testes pré-temporada no Circuito de Barcelona, na Espanha. Freddie Slater repetiu o resultado da terça, terminando na frente em uma dobradinha da Trident, enquanto Fefo Barrichello foi o 28º e Pedro Clerot o 29º.
A primeira parte da sessão da manhã teve como foco as simulações de classificação e, por isso, nas horas iniciais, a troca de pilotos na liderança era constante. Mas foi Slater quem terminou na ponta, com 01min27s020, 0s288 à frente de seu companheiro de Trident, Noah Stromsted. Taito Kato, da ART, ficou em terceiro, a 0s297, enquanto Maciej Gladysz, também da ART, e Tuukka Taponen, da MP, fecharam o top 5.
Fefo Barrichello foi o 28º colocado, com um tempo de 01min28s756, quase 1s mais rápido que sua melhor marca da terça-feira. Já Pedro Clerot veio logo na sequência, com 01min29s069, melhorando em quase dois décimos seu tempo de ontem.
Já na parte da tarde, o foco ficou nas simulações de corrida. Além dos tanques cheios, os pilotos foram à pista com pneus duros gastos, o que fez com que os tempos fossem mais altos que os da manhã.
A sessão foi encerrada cerca de dois minutos antes do previsto após Enzo Deligny, da Van Amersfoort, ficar com seu carro encalhado na caixa de brita entre as curvas 7 e 8, causando uma bandeira vermelha.
Com isso, Ugo Ugochukwu foi o mais rápido da parte da tarde, com 01min28s241, tendo Patrick Heuzenroeder, Théophile Nael, Brando Badoer e Christian Ho no top 5. Já Clerot foi o 11º com 01min30s321, enquanto Fefo ficou em 14º, com 01min31s566.
A Fórmula 3 encerra a pré-temporada de Barcelona nesta quinta-feira, com mais oito horas de tempo de pista para os pilotos.
Confira o resultado do segundo dia de pré-temporada da F3 em Barcelona:
|posição
|piloto
|país
|equipe
|melhor volta
|voltas
|1
|Freddie Slater
|GBR
|TRIDENT
|1:27.020
|25
|2
|Noah Stromsted
|DEN
|TRIDENT
|1:27.308
|26
|3
|Taito Kato
|JPN
|ART Grand Prix
|1:27.317
|35
|4
|Maciej Gladysz
|POL
|ART Grand Prix
|1:27.320
|38
|5
|Tuukka Taponen
|FIN
|MP Motorsport
|1:27.273
|39
|6
|Brad Benavides
|USA
|AIX Racing
|1:27.471
|26
|7
|Kanato Le
|JPN
|ART Grand Prix
|1:27.555
|37
|8
|Hiyu Yamakoshi
|JPN
|Van Amersfoort Racing
|1:27.574
|46
|9
|Matteo De Palo
|ITA
|TRIDENT
|1:27.663
|22
|10
|Gerrard Xie
|CHN
|DAMS Lucas Oil
|1:27.792
|28
|11
|James Wharton
|AUS
|PREMA Racing
|1:27.852
|22
|12
|Théophile Nael
|FRA
|Campos Racing
|1:27.875
|28
|13
|Nicola Lacorte
|ITA
|DAMS Lucas Oil
|1:27.875
|30
|14
|Louis Sharp
|NZL
|PREMA Racing
|1:27.917
|23
|15
|Alessandro Giusti
|FRA
|MP Motorsport
|1:27.932
|40
|16
|Mattia Colnaghi
|ARG
|MP Motorsport
|1:27.963
|40
|17
|Yevan David
|SRI
|AIX Racing
|1:28.038
|34
|18
|Enzo Deligny
|FRA
|Van Amersfoort Racing
|1:28.044
|24
|19
|Bruno del Pino
|ESP
|Van Amersfoort Racing
|1:28.081
|28
|20
|Ugo Ugochukwu
|USA
|Campos Racing
|1:28.086
|22
|21
|Tim Tramnitz
|GER
|Hitech
|1:28.144
|19
|22
|Jin Nakamura
|JPN
|Hitech
|1:28.155
|20
|23
|Brando Badoer
|ITA
|Rodin Motorsport
|1:28.241
|31
|24
|Patrick Heuzenroeder
|AUS
|Campos Racing
|1:28.327
|29
|25
|Nandhavud Bhirombhakdi
|THA
|DAMS Lucas Oil
|1:28.385
|27
|26
|Fionn McLaughlin
|IRL
|Hitech
|1:28.484
|21
|27
|José Garfias
|MEX
|PREMA Racing
|1:28.681
|25
|28
|Fernando Barrichello
|BRA
|AIX Racing
|1:28.756
|28
|29
|Pedro Clerot
|BRA
|Rodin Motorsport
|1:29.069
|30
|30
|Christian Ho
|SGP
|Rodin Motorsport
|1:29.118
|30
