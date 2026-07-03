F3: Slater lidera TL único em Silverstone; brasileiros têm dificuldades
Pedro Clerot foi 27º, enquanto Fefo Barrichello terminou em 29º; confira a tabela de tempos
O britânico Freddie Slater começou com força o fim de semana da Fórmula 3 em Silverstone ao marcar o melhor tempo dos treino livre, com 1:46.161 ao volante do seu Trident.
O inglês liderou a sessão do princípio ao fim, à frente de Ernesto Rivera, segundo com a Campos Racing, e do seu companheiro Matteo de Palo, terceiro.
A sessão terminou de forma antecipada após um Virtual Safety Car nos últimos minutos, o que impediu vários pilotos de completarem as suas últimas voltas rápidas.
Théophile Naël terminou em sexto, Fionn McLaughlin foi sétimo, o líder do campeonato Ugo Ugochukwu acabou em oitavo e Noah Strømsted fechou o top 10 (veja a tabela de tempos completa abaixo).
A partir das 10h desta sexta-feira será realizada a classificação. A corrida sprint está marcada para este sábado, às 5h35, enquanto a prova principal ocorre no domingo, às 4h25.
TL
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|1
|
F. Slater Trident
|5
|14
|
1'46.161
|199.768
|2
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|14
|
+0.158
1'46.319
|0.158
|199.471
|3
|
M. De Palo Trident
|6
|14
|
+0.212
1'46.373
|0.054
|199.370
|4
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|16
|
+0.351
1'46.512
|0.139
|199.109
|5
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|14
|
+0.516
1'46.677
|0.165
|198.801
|6
|
T. Naël Campos Racing
|1
|14
|
+0.527
1'46.688
|0.011
|198.781
|7
|
F. McLaughlin HitechGP
|24
|14
|
+0.530
1'46.691
|0.003
|198.775
|8
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|14
|
+0.563
1'46.724
|0.033
|198.714
|9
|
N. Strømsted Trident
|4
|14
|
+0.637
1'46.798
|0.074
|198.576
|10
|
L. Sharp Prema Powerteam
|20
|14
|
+0.641
1'46.802
|0.004
|198.569
|11
|
J. Nakamura HitechGP
|25
|14
|
+0.713
1'46.874
|0.072
|198.435
|12
|
Y. David AIX Racing
|27
|15
|
+0.749
1'46.910
|0.036
|198.368
|13
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|17
|
+0.756
1'46.917
|0.007
|198.355
|14
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|17
|
+0.845
1'47.006
|0.089
|198.190
|15
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|14
|
+1.044
1'47.205
|0.199
|197.822
|16
|
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|14
|
+1.119
1'47.280
|0.075
|197.684
|17
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|15
|
+1.158
1'47.319
|0.039
|197.612
|18
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|14
|
+1.170
1'47.331
|0.012
|197.590
|19
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|16
|
+1.211
1'47.372
|0.041
|197.515
|20
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|14
|
+1.288
1'47.449
|0.077
|197.373
|21
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|14
|
+1.317
1'47.478
|0.029
|197.320
|22
|
G. Xie DAMS Lucas Oil
|31
|14
|
+1.332
1'47.493
|0.015
|197.292
|23
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|15
|
+1.338
1'47.499
|0.006
|197.281
|24
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|7
|
+1.491
1'47.652
|0.153
|197.001
|25
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|14
|
+1.493
1'47.654
|0.002
|196.997
|26
|
M. Shin HitechGP
|23
|14
|
+1.506
1'47.667
|0.013
|196.974
|27
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|15
|
+1.568
1'47.729
|0.062
|196.860
|28
|
R. Escotto AIX Racing
|26
|15
|
+1.741
1'47.902
|0.173
|196.545
|29
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|15
|
+1.921
1'48.082
|0.180
|196.217
|30
|
C. Ho Rodin Motorsport
|19
|13
|
+1.958
1'48.119
|0.037
|196.150
|Ver resultados completos
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