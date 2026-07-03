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Relato do treino livre
F3 Silverstone

F3: Slater lidera TL único em Silverstone; brasileiros têm dificuldades

Pedro Clerot foi 27º, enquanto Fefo Barrichello terminou em 29º; confira a tabela de tempos

Redação Motorsport.com
Editado:
Freddie Slater, na F3 em Silverstone

O britânico Freddie Slater começou com força o fim de semana da Fórmula 3 em Silverstone ao marcar o melhor tempo dos treino livre, com 1:46.161 ao volante do seu Trident.

O editor recomenda:

O inglês liderou a sessão do princípio ao fim, à frente de Ernesto Rivera, segundo com a Campos Racing, e do seu companheiro Matteo de Palo, terceiro.

A sessão terminou de forma antecipada após um Virtual Safety Car nos últimos minutos, o que impediu vários pilotos de completarem as suas últimas voltas rápidas.

Théophile Naël terminou em sexto, Fionn McLaughlin foi sétimo, o líder do campeonato Ugo Ugochukwu acabou em oitavo e Noah Strømsted fechou o top 10 (veja a tabela de tempos completa abaixo).

A partir das 10h desta sexta-feira será realizada a classificação. A corrida sprint está marcada para este sábado, às 5h35, enquanto a prova principal ocorre no domingo, às 4h25.

TL

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h
1
F. Slater Trident
 5 14

1'46.161

   199.768
2
E. Rivera Campos Racing
 3 14

+0.158

1'46.319

 0.158 199.471
3
M. De Palo Trident
 6 14

+0.212

1'46.373

 0.054 199.370
4
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
 14 16

+0.351

1'46.512

 0.139 199.109
5
E. Deligny Van Amersfoort Racing
 15 14

+0.516

1'46.677

 0.165 198.801
6
T. Naël Campos Racing
 1 14

+0.527

1'46.688

 0.011 198.781
7
F. McLaughlin HitechGP
 24 14

+0.530

1'46.691

 0.003 198.775
8
U. Ugochukwu Campos Racing
 2 14

+0.563

1'46.724

 0.033 198.714
9
N. Strømsted Trident
 4 14

+0.637

1'46.798

 0.074 198.576
10
L. Sharp Prema Powerteam
 20 14

+0.641

1'46.802

 0.004 198.569
11
J. Nakamura HitechGP
 25 14

+0.713

1'46.874

 0.072 198.435
12
Y. David AIX Racing
 27 15

+0.749

1'46.910

 0.036 198.368
13
A. Giusti MP Motorsport
 9 17

+0.756

1'46.917

 0.007 198.355
14
M. Colnaghi MP Motorsport
 7 17

+0.845

1'47.006

 0.089 198.190
15
J. Wharton Prema Powerteam
 21 14

+1.044

1'47.205

 0.199 197.822
16
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
 29 14

+1.119

1'47.280

 0.075 197.684
17
B. del Pino Van Amersfoort Racing
 16 15

+1.158

1'47.319

 0.039 197.612
18
M. Gładysz ART Grand Prix
 11 14

+1.170

1'47.331

 0.012 197.590
19
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
 30 16

+1.211

1'47.372

 0.041 197.515
20
J. Garfias Prema Powerteam
 22 14

+1.288

1'47.449

 0.077 197.373
21
T. Kato ART Grand Prix
 10 14

+1.317

1'47.478

 0.029 197.320
22
G. Xie DAMS Lucas Oil
 31 14

+1.332

1'47.493

 0.015 197.292
23
B. Badoer Rodin Motorsport
 18 15

+1.338

1'47.499

 0.006 197.281
24
T. Taponen MP Motorsport
 8 7

+1.491

1'47.652

 0.153 197.001
25
K. Le ART Grand Prix
 12 14

+1.493

1'47.654

 0.002 196.997
26
M. Shin HitechGP
 23 14

+1.506

1'47.667

 0.013 196.974
27
P. Clerot Rodin Motorsport
 17 15

+1.568

1'47.729

 0.062 196.860
28
R. Escotto AIX Racing
 26 15

+1.741

1'47.902

 0.173 196.545
29
F. Barrichello AIX Racing
 28 15

+1.921

1'48.082

 0.180 196.217
30
C. Ho Rodin Motorsport
 19 13

+1.958

1'48.119

 0.037 196.150
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