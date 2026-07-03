F3: Slater lidera TL único em Silverstone; brasileiros têm dificuldades

O britânico Freddie Slater começou com força o fim de semana da Fórmula 3 em Silverstone ao marcar o melhor tempo dos treino livre, com 1:46.161 ao volante do seu Trident.

O inglês liderou a sessão do princípio ao fim, à frente de Ernesto Rivera, segundo com a Campos Racing, e do seu companheiro Matteo de Palo, terceiro.

A sessão terminou de forma antecipada após um Virtual Safety Car nos últimos minutos, o que impediu vários pilotos de completarem as suas últimas voltas rápidas.

Théophile Naël terminou em sexto, Fionn McLaughlin foi sétimo, o líder do campeonato Ugo Ugochukwu acabou em oitavo e Noah Strømsted fechou o top 10 (veja a tabela de tempos completa abaixo).

A partir das 10h desta sexta-feira será realizada a classificação. A corrida sprint está marcada para este sábado, às 5h35, enquanto a prova principal ocorre no domingo, às 4h25.

TL Todas as estatísticas Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h 1 F. Slater Trident 5 14 1'46.161 199.768 2 E. Rivera Campos Racing 3 14 +0.158 1'46.319 0.158 199.471 3 M. De Palo Trident 6 14 +0.212 1'46.373 0.054 199.370 4 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 16 +0.351 1'46.512 0.139 199.109 5 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 14 +0.516 1'46.677 0.165 198.801 6 T. Naël Campos Racing 1 14 +0.527 1'46.688 0.011 198.781 7 F. McLaughlin HitechGP 24 14 +0.530 1'46.691 0.003 198.775 8 U. Ugochukwu Campos Racing 2 14 +0.563 1'46.724 0.033 198.714 9 N. Strømsted Trident 4 14 +0.637 1'46.798 0.074 198.576 10 L. Sharp Prema Powerteam 20 14 +0.641 1'46.802 0.004 198.569 11 J. Nakamura HitechGP 25 14 +0.713 1'46.874 0.072 198.435 12 Y. David AIX Racing 27 15 +0.749 1'46.910 0.036 198.368 13 A. Giusti MP Motorsport 9 17 +0.756 1'46.917 0.007 198.355 14 M. Colnaghi MP Motorsport 7 17 +0.845 1'47.006 0.089 198.190 15 J. Wharton Prema Powerteam 21 14 +1.044 1'47.205 0.199 197.822 16 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 14 +1.119 1'47.280 0.075 197.684 17 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 15 +1.158 1'47.319 0.039 197.612 18 M. Gładysz ART Grand Prix 11 14 +1.170 1'47.331 0.012 197.590 19 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 30 16 +1.211 1'47.372 0.041 197.515 20 J. Garfias Prema Powerteam 22 14 +1.288 1'47.449 0.077 197.373 21 T. Kato ART Grand Prix 10 14 +1.317 1'47.478 0.029 197.320 22 G. Xie DAMS Lucas Oil 31 14 +1.332 1'47.493 0.015 197.292 23 B. Badoer Rodin Motorsport 18 15 +1.338 1'47.499 0.006 197.281 24 T. Taponen MP Motorsport 8 7 +1.491 1'47.652 0.153 197.001 25 K. Le ART Grand Prix 12 14 +1.493 1'47.654 0.002 196.997 26 M. Shin HitechGP 23 14 +1.506 1'47.667 0.013 196.974 27 P. Clerot Rodin Motorsport 17 15 +1.568 1'47.729 0.062 196.860 28 R. Escotto AIX Racing 26 15 +1.741 1'47.902 0.173 196.545 29 F. Barrichello AIX Racing 28 15 +1.921 1'48.082 0.180 196.217 30 C. Ho Rodin Motorsport 19 13 +1.958 1'48.119 0.037 196.150

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