F3: Stromsted lidera único treino livre na Áustria; Clerot é sétimo
O líder da temporada, Ugo Ugochukwu, ficou somente no 17º posto, enquanto o outro piloto do Brasil no grid, Fefo Barrichello, terminou em 30º
O fim de semana de Fórmula 3 na Áustria começou com Noah Strømsted liderando o treino livre único graças a um tempo de 1:22.410. Ele terminou à frente de Taito Kato, que nos últimos minutos impediu a dobradinha da Trident, já que Freddie Slater foi terceiro.
Ernesto Rivera foi o quarto, à frente do vice-líder da temporada, Théophile Naël, enquanto Jin Nakamura terminou na sexta colocação. O sétimo lugar ficou com o brasileiro Pedro Clerot, que fez boa sessão.
O líder da temporada, Ugo Ugochukwu, ficou somente no 17º posto, enquanto o outro piloto do Brasil no grid, Fefo Barrichello, terminou em 30º. Confira a tabela de tempos completa no Motorsport.com:
Resultado do treino livre da F3 na Áustria:
TL
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|1
|
N. Strømsted Trident
|4
|20
|
1'22.410
|188.977
|2
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|18
|
+0.101
1'22.511
|0.101
|188.745
|3
|
F. Slater Trident
|5
|19
|
+0.176
1'22.586
|0.075
|188.574
|4
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|17
|
+0.184
1'22.594
|0.008
|188.556
|5
|
T. Naël Campos Racing
|1
|17
|
+0.236
1'22.646
|0.052
|188.437
|6
|
J. Nakamura HitechGP
|25
|18
|
+0.283
1'22.693
|0.047
|188.330
|7
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|18
|
+0.295
1'22.705
|0.012
|188.303
|8
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|17
|
+0.322
1'22.732
|0.027
|188.241
|9
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|16
|
+0.327
1'22.737
|0.005
|188.230
|10
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|19
|
+0.330
1'22.740
|0.003
|188.223
|11
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|19
|
+0.445
1'22.855
|0.115
|187.962
|12
|
L. Sharp Prema Powerteam
|20
|19
|
+0.452
1'22.862
|0.007
|187.946
|13
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|19
|
+0.523
1'22.933
|0.071
|187.785
|14
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|17
|
+0.535
1'22.945
|0.012
|187.758
|15
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|18
|
+0.577
1'22.987
|0.042
|187.663
|16
|
M. De Palo Trident
|6
|19
|
+0.586
1'22.996
|0.009
|187.642
|17
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|9
|
+0.586
1'22.996
|0.000
|187.642
|18
|
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|19
|
+0.602
1'23.012
|0.016
|187.606
|19
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|19
|
+0.649
1'23.059
|0.047
|187.500
|20
|
F. McLaughlin HitechGP
|24
|16
|
+0.655
1'23.065
|0.006
|187.486
|21
|
G. Xie DAMS Lucas Oil
|31
|18
|
+0.665
1'23.075
|0.010
|187.464
|22
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|19
|
+0.722
1'23.132
|0.057
|187.335
|23
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|18
|
+0.732
1'23.142
|0.010
|187.313
|24
|
M. Shin HitechGP
|23
|16
|
+0.739
1'23.149
|0.007
|187.297
|25
|
C. Ho Rodin Motorsport
|19
|18
|
+0.834
1'23.244
|0.095
|187.083
|26
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|19
|
+0.889
1'23.299
|0.055
|186.960
|27
|
S. Hanna AIX Racing
|26
|20
|
+1.054
1'23.464
|0.165
|186.590
|28
|
Y. David AIX Racing
|27
|19
|
+1.240
1'23.650
|0.186
|186.175
|29
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|19
|
+1.355
1'23.765
|0.115
|185.920
|30
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|20
|
+1.357
1'23.767
|0.002
|185.915
|Ver resultados completos
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