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Relato do treino livre
F3 Spielberg

F3: Stromsted lidera único treino livre na Áustria; Clerot é sétimo

O líder da temporada, Ugo Ugochukwu, ficou somente no 17º posto, enquanto o outro piloto do Brasil no grid, Fefo Barrichello, terminou em 30º

Redação Motorsport.com
Editado:

O fim de semana de Fórmula 3 na Áustria começou com Noah Strømsted liderando o treino livre único graças a um tempo de 1:22.410. Ele terminou à frente de Taito Kato, que nos últimos minutos impediu a dobradinha da Trident, já que Freddie Slater foi terceiro.

O editor recomenda:

Ernesto Rivera foi o quarto, à frente do vice-líder da temporada, Théophile Naël, enquanto Jin Nakamura terminou na sexta colocação. O sétimo lugar ficou com o brasileiro Pedro Clerot, que fez boa sessão.

O líder da temporada, Ugo Ugochukwu, ficou somente no 17º posto, enquanto o outro piloto do Brasil no grid, Fefo Barrichello, terminou em 30º. Confira a tabela de tempos completa no Motorsport.com:

Resultado do treino livre da F3 na Áustria:

TL

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h
1
N. Strømsted Trident
 4 20

1'22.410

   188.977
2
T. Kato ART Grand Prix
 10 18

+0.101

1'22.511

 0.101 188.745
3
F. Slater Trident
 5 19

+0.176

1'22.586

 0.075 188.574
4
E. Rivera Campos Racing
 3 17

+0.184

1'22.594

 0.008 188.556
5
T. Naël Campos Racing
 1 17

+0.236

1'22.646

 0.052 188.437
6
J. Nakamura HitechGP
 25 18

+0.283

1'22.693

 0.047 188.330
7
P. Clerot Rodin Motorsport
 17 18

+0.295

1'22.705

 0.012 188.303
8
B. del Pino Van Amersfoort Racing
 16 17

+0.322

1'22.732

 0.027 188.241
9
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
 14 16

+0.327

1'22.737

 0.005 188.230
10
K. Le ART Grand Prix
 12 19

+0.330

1'22.740

 0.003 188.223
11
M. Colnaghi MP Motorsport
 7 19

+0.445

1'22.855

 0.115 187.962
12
L. Sharp Prema Powerteam
 20 19

+0.452

1'22.862

 0.007 187.946
13
T. Taponen MP Motorsport
 8 19

+0.523

1'22.933

 0.071 187.785
14
E. Deligny Van Amersfoort Racing
 15 17

+0.535

1'22.945

 0.012 187.758
15
B. Badoer Rodin Motorsport
 18 18

+0.577

1'22.987

 0.042 187.663
16
M. De Palo Trident
 6 19

+0.586

1'22.996

 0.009 187.642
17
U. Ugochukwu Campos Racing
 2 9

+0.586

1'22.996

 0.000 187.642
18
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
 29 19

+0.602

1'23.012

 0.016 187.606
19
J. Wharton Prema Powerteam
 21 19

+0.649

1'23.059

 0.047 187.500
20
F. McLaughlin HitechGP
 24 16

+0.655

1'23.065

 0.006 187.486
21
G. Xie DAMS Lucas Oil
 31 18

+0.665

1'23.075

 0.010 187.464
22
A. Giusti MP Motorsport
 9 19

+0.722

1'23.132

 0.057 187.335
23
M. Gładysz ART Grand Prix
 11 18

+0.732

1'23.142

 0.010 187.313
24
M. Shin HitechGP
 23 16

+0.739

1'23.149

 0.007 187.297
25
C. Ho Rodin Motorsport
 19 18

+0.834

1'23.244

 0.095 187.083
26
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
 30 19

+0.889

1'23.299

 0.055 186.960
27
S. Hanna AIX Racing
 26 20

+1.054

1'23.464

 0.165 186.590
28
Y. David AIX Racing
 27 19

+1.240

1'23.650

 0.186 186.175
29
J. Garfias Prema Powerteam
 22 19

+1.355

1'23.765

 0.115 185.920
30
F. Barrichello AIX Racing
 28 20

+1.357

1'23.767

 0.002 185.915
Ver resultados completos

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