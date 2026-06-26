F3: Stromsted lidera único treino livre na Áustria; Clerot é sétimo

O fim de semana de Fórmula 3 na Áustria começou com Noah Strømsted liderando o treino livre único graças a um tempo de 1:22.410. Ele terminou à frente de Taito Kato, que nos últimos minutos impediu a dobradinha da Trident, já que Freddie Slater foi terceiro.

Ernesto Rivera foi o quarto, à frente do vice-líder da temporada, Théophile Naël, enquanto Jin Nakamura terminou na sexta colocação. O sétimo lugar ficou com o brasileiro Pedro Clerot, que fez boa sessão.

O líder da temporada, Ugo Ugochukwu, ficou somente no 17º posto, enquanto o outro piloto do Brasil no grid, Fefo Barrichello, terminou em 30º. Confira a tabela de tempos completa no Motorsport.com:

Resultado do treino livre da F3 na Áustria:

TL Todas as estatísticas Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h 1 N. Strømsted Trident 4 20 1'22.410 188.977 2 T. Kato ART Grand Prix 10 18 +0.101 1'22.511 0.101 188.745 3 F. Slater Trident 5 19 +0.176 1'22.586 0.075 188.574 4 E. Rivera Campos Racing 3 17 +0.184 1'22.594 0.008 188.556 5 T. Naël Campos Racing 1 17 +0.236 1'22.646 0.052 188.437 6 J. Nakamura HitechGP 25 18 +0.283 1'22.693 0.047 188.330 7 P. Clerot Rodin Motorsport 17 18 +0.295 1'22.705 0.012 188.303 8 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 17 +0.322 1'22.732 0.027 188.241 9 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 16 +0.327 1'22.737 0.005 188.230 10 K. Le ART Grand Prix 12 19 +0.330 1'22.740 0.003 188.223 11 M. Colnaghi MP Motorsport 7 19 +0.445 1'22.855 0.115 187.962 12 L. Sharp Prema Powerteam 20 19 +0.452 1'22.862 0.007 187.946 13 T. Taponen MP Motorsport 8 19 +0.523 1'22.933 0.071 187.785 14 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 17 +0.535 1'22.945 0.012 187.758 15 B. Badoer Rodin Motorsport 18 18 +0.577 1'22.987 0.042 187.663 16 M. De Palo Trident 6 19 +0.586 1'22.996 0.009 187.642 17 U. Ugochukwu Campos Racing 2 9 +0.586 1'22.996 0.000 187.642 18 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 19 +0.602 1'23.012 0.016 187.606 19 J. Wharton Prema Powerteam 21 19 +0.649 1'23.059 0.047 187.500 20 F. McLaughlin HitechGP 24 16 +0.655 1'23.065 0.006 187.486 21 G. Xie DAMS Lucas Oil 31 18 +0.665 1'23.075 0.010 187.464 22 A. Giusti MP Motorsport 9 19 +0.722 1'23.132 0.057 187.335 23 M. Gładysz ART Grand Prix 11 18 +0.732 1'23.142 0.010 187.313 24 M. Shin HitechGP 23 16 +0.739 1'23.149 0.007 187.297 25 C. Ho Rodin Motorsport 19 18 +0.834 1'23.244 0.095 187.083 26 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 30 19 +0.889 1'23.299 0.055 186.960 27 S. Hanna AIX Racing 26 20 +1.054 1'23.464 0.165 186.590 28 Y. David AIX Racing 27 19 +1.240 1'23.650 0.186 186.175 29 J. Garfias Prema Powerteam 22 19 +1.355 1'23.765 0.115 185.920 30 F. Barrichello AIX Racing 28 20 +1.357 1'23.767 0.002 185.915

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