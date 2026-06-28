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Relato da corrida
F3 Spielberg

F3: Stromsted vence corrida principal na Áustria; Clerot é 4º

Brasiliense é o destaque da etapa

Redação Motorsport.com
Publicado:
Noah Stromsted, Trident

Noah Stromsted, Trident

Foto de: Formula Motorsport Ltd

Noah Stromsted venceu a corrida principal da Fórmula 3 no Red Bull Ring, na Áustria. O piloto assumiu a liderança a três voltas do fim, ao ultrapassar o companheiro de equipe Freddie Slater, e garantiu a vitória.

O editor recomenda:

Ugo Ugochukwu terminou em segundo depois de superar, na última volta, Slater.

O brasileiro Pedro Clerot fez uma corrida de recuperação e cruzou a linha de chegada na quarta colocação, enquanto Jin Nakamura fechou o top 5. Confira o resultado na tabela do Motorsport.com abaixo:

1
N. StrømstedTrident
 4 26

-

       25
2
U. UgochukwuCampos Racing
 2 26

+1.300

1.3

 1.300     18
3
F. SlaterTrident
 5 26

+2.000

2.0

 0.700     15
4
P. ClerotRodin Motorsport
 17 26

+3.000

3.0

 1.000     12
5
J. NakamuraHitechGP
 25 26

+4.000

4.0

 1.000     10
6
T. KatoART Grand Prix
 10 26

+4.300

4.3

 0.300     8
7
T. TaponenMP Motorsport
 8 26

+5.300

5.3

 1.000     6
8
H. YamakoshiVan Amersfoort Racing
 14 26

+5.800

5.8

 0.500     4
9 N. LacorteDAMS Lucas Oil 29 26

+6.400

6.4

 0.600     2
10
K. LeART Grand Prix
 12 26

+7.600

7.6

 1.200     1
11
A. GiustiMP Motorsport
 9 26

+8.000

8.0

 0.400      
12
J. WhartonPrema Powerteam
 21 26

+8.400

8.4

 0.400      
13
E. DelignyVan Amersfoort Racing
 15 26

+8.900

8.9

 0.500      
14
L. SharpPrema Powerteam
 20 26

+9.500

9.5

 0.600      
15
M. De PaloTrident
 6 26

+9.800

9.8

 0.300      
16
T. NaëlCampos Racing
 1 26

+10.800

10.8

 1.000      
17
C. HoRodin Motorsport
 19 26

+11.300

11.3

 0.500      
18
B. del PinoVan Amersfoort Racing
 16 26

+12.100

12.1

 0.800      
19
E. RiveraCampos Racing
 3 26

+12.500

12.5

 0.400      
20
S. HannaAIX Racing
 26 26

+13.000

13.0

 0.500      
21
M. ColnaghiMP Motorsport
 7 26

+13.700

13.7

 0.700      
22
B. BadoerRodin Motorsport
 18 26

+14.800

14.8

 1.100      
23
J. GarfiasPrema Powerteam
 22 26

+18.300

18.3

 3.500      
24
F. McLaughlinHitechGP
 24 26

+20.800

20.8

 2.500      
25
G. XieDAMS Lucas Oil
 31 26

+21.700

21.7

 0.900      
26
N. BhirombhakdiDAMS Lucas Oil
 30 26

+24.100

24.1

 2.400      
dnf
M. ShinHitechGP
 23 3

23 laps

        
dnf
F. BarrichelloAIX Racing
 28 3

23 laps

        
dnf
M. GładyszART Grand Prix
 11 0

 

        
dnf
Y. DavidAIX Racing
 27 0

 

        

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