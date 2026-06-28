F3: Stromsted vence corrida principal na Áustria; Clerot é 4º
Brasiliense é o destaque da etapa
Noah Stromsted, Trident
Foto de: Formula Motorsport Ltd
Noah Stromsted venceu a corrida principal da Fórmula 3 no Red Bull Ring, na Áustria. O piloto assumiu a liderança a três voltas do fim, ao ultrapassar o companheiro de equipe Freddie Slater, e garantiu a vitória.
Ugo Ugochukwu terminou em segundo depois de superar, na última volta, Slater.
O brasileiro Pedro Clerot fez uma corrida de recuperação e cruzou a linha de chegada na quarta colocação, enquanto Jin Nakamura fechou o top 5. Confira o resultado na tabela do Motorsport.com abaixo:
|1
|
N. StrømstedTrident
|4
|26
|
-
|25
|2
|
U. UgochukwuCampos Racing
|2
|26
|
+1.300
1.3
|1.300
|18
|3
|
F. SlaterTrident
|5
|26
|
+2.000
2.0
|0.700
|15
|4
|
P. ClerotRodin Motorsport
|17
|26
|
+3.000
3.0
|1.000
|12
|5
|
J. NakamuraHitechGP
|25
|26
|
+4.000
4.0
|1.000
|10
|6
|
T. KatoART Grand Prix
|10
|26
|
+4.300
4.3
|0.300
|8
|7
|
T. TaponenMP Motorsport
|8
|26
|
+5.300
5.3
|1.000
|6
|8
|
H. YamakoshiVan Amersfoort Racing
|14
|26
|
+5.800
5.8
|0.500
|4
|9
|N. LacorteDAMS Lucas Oil
|29
|26
|
+6.400
6.4
|0.600
|2
|10
|
K. LeART Grand Prix
|12
|26
|
+7.600
7.6
|1.200
|1
|11
|
A. GiustiMP Motorsport
|9
|26
|
+8.000
8.0
|0.400
|12
|
J. WhartonPrema Powerteam
|21
|26
|
+8.400
8.4
|0.400
|13
|
E. DelignyVan Amersfoort Racing
|15
|26
|
+8.900
8.9
|0.500
|14
|
L. SharpPrema Powerteam
|20
|26
|
+9.500
9.5
|0.600
|15
|
M. De PaloTrident
|6
|26
|
+9.800
9.8
|0.300
|16
|
T. NaëlCampos Racing
|1
|26
|
+10.800
10.8
|1.000
|17
|
C. HoRodin Motorsport
|19
|26
|
+11.300
11.3
|0.500
|18
|
B. del PinoVan Amersfoort Racing
|16
|26
|
+12.100
12.1
|0.800
|19
|
E. RiveraCampos Racing
|3
|26
|
+12.500
12.5
|0.400
|20
|
S. HannaAIX Racing
|26
|26
|
+13.000
13.0
|0.500
|21
|
M. ColnaghiMP Motorsport
|7
|26
|
+13.700
13.7
|0.700
|22
|
B. BadoerRodin Motorsport
|18
|26
|
+14.800
14.8
|1.100
|23
|
J. GarfiasPrema Powerteam
|22
|26
|
+18.300
18.3
|3.500
|24
|
F. McLaughlinHitechGP
|24
|26
|
+20.800
20.8
|2.500
|25
|
G. XieDAMS Lucas Oil
|31
|26
|
+21.700
21.7
|0.900
|26
|
N. BhirombhakdiDAMS Lucas Oil
|30
|26
|
+24.100
24.1
|2.400
|dnf
|
M. ShinHitechGP
|23
|3
|
23 laps
|dnf
|
F. BarrichelloAIX Racing
|28
|3
|
23 laps
|dnf
|
M. GładyszART Grand Prix
|11
|0
|
|dnf
|
Y. DavidAIX Racing
|27
|0
|
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