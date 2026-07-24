F3: Taponen conquista pole na Hungria; Barrichello larga em 17º e Clerot em 27º

A Fórmula 3 retorna às pistas na Hungria, com a classificação para o fim de semana acontecendo nesta sexta-feira (24). Tuukka Taponen fez o melhor tempo do fim de semana para a categoria e conquistou a pole para a corrida de domingo.

Freddie Slater começou a sessão com uma escapada da pista na curva 4, colocando fim à sua primeira tentativa e precisando voltar para trocar o jogo de pneus e seguir com o restante da classificação.

Theophile Nael cravou o primeiro melhor tempo, fazendo sua volta em 1min33s533, com Tuukka Taponen em segundo, mas a situação mudou no fim da sessão, quando o piloto do carro #8 assumiu a pole, com Slater em segundo e Mattia Colnaghi em terceiro.

Fefo Barrichello se classificou em 17º, enquanto Pedro Clerot larga na 27ª posição para ambas as corridas. Vale lembrar que o grid é invertido para a corrida de sábado.

Q Todas as estatísticas Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h 1 T. Taponen MP Motorsport 8 12 1'33.411 168.840 2 F. Slater Trident 5 12 +0.040 1'33.451 0.040 168.768 3 M. Colnaghi MP Motorsport 7 12 +0.064 1'33.475 0.024 168.725 4 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 13 +0.104 1'33.515 0.040 168.653 5 B. Badoer Rodin Motorsport 18 12 +0.112 1'33.523 0.008 168.638 6 U. Ugochukwu Campos Racing 2 12 +0.113 1'33.524 0.001 168.636 7 T. Naël Campos Racing 1 12 +0.122 1'33.533 0.009 168.620 8 E. Rivera Campos Racing 3 12 +0.142 1'33.553 0.020 168.584 9 J. Nakamura HitechGP 25 12 +0.199 1'33.610 0.057 168.481 10 G. Xie DAMS Lucas Oil 31 12 +0.242 1'33.653 0.043 168.404 11 M. Gładysz ART Grand Prix 11 13 +0.302 1'33.713 0.060 168.296 12 K. Le ART Grand Prix 12 13 +0.333 1'33.744 0.031 168.241 13 A. Giusti MP Motorsport 9 12 +0.336 1'33.747 0.003 168.235 14 C. Ho Rodin Motorsport 19 13 +0.377 1'33.788 0.041 168.162 15 J. Wharton Prema Powerteam 21 12 +0.394 1'33.805 0.017 168.131 16 Y. David AIX Racing 27 12 +0.403 1'33.814 0.009 168.115 17 F. Barrichello AIX Racing 28 12 +0.492 1'33.903 0.089 167.956 18 T. Kato ART Grand Prix 10 12 +0.495 1'33.906 0.003 167.950 19 L. Sharp Prema Powerteam 20 11 +0.520 1'33.931 0.025 167.906 20 F. McLaughlin HitechGP 24 12 +0.555 1'33.966 0.035 167.843 21 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 13 +0.579 1'33.990 0.024 167.800 22 J. Garfias Prema Powerteam 22 12 +0.585 1'33.996 0.006 167.790 23 N. Strømsted Trident 4 12 +0.611 1'34.022 0.026 167.743 24 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 12 +0.619 1'34.030 0.008 167.729 25 M. Shin HitechGP 23 12 +0.628 1'34.039 0.009 167.713 26 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 30 12 +0.645 1'34.056 0.017 167.683 27 P. Clerot Rodin Motorsport 17 13 +0.696 1'34.107 0.051 167.592 28 S. Hanna AIX Racing 26 12 +0.764 1'34.175 0.068 167.471 29 M. De Palo Trident 6 13 +1.055 1'34.466 0.291 166.955 30 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 8 +1.108 1'34.519 0.053 166.861

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