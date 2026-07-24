F3: Taponen conquista pole na Hungria; Barrichello larga em 17º e Clerot em 27º
Piloto terá Slater e Colnaghi logo atrás de si na largada de domingo
A Fórmula 3 retorna às pistas na Hungria, com a classificação para o fim de semana acontecendo nesta sexta-feira (24). Tuukka Taponen fez o melhor tempo do fim de semana para a categoria e conquistou a pole para a corrida de domingo.
Freddie Slater começou a sessão com uma escapada da pista na curva 4, colocando fim à sua primeira tentativa e precisando voltar para trocar o jogo de pneus e seguir com o restante da classificação.
Theophile Nael cravou o primeiro melhor tempo, fazendo sua volta em 1min33s533, com Tuukka Taponen em segundo, mas a situação mudou no fim da sessão, quando o piloto do carro #8 assumiu a pole, com Slater em segundo e Mattia Colnaghi em terceiro.
Fefo Barrichello se classificou em 17º, enquanto Pedro Clerot larga na 27ª posição para ambas as corridas. Vale lembrar que o grid é invertido para a corrida de sábado.
Q
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|1
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|12
|
1'33.411
|168.840
|2
|
F. Slater Trident
|5
|12
|
+0.040
1'33.451
|0.040
|168.768
|3
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|12
|
+0.064
1'33.475
|0.024
|168.725
|4
|
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|13
|
+0.104
1'33.515
|0.040
|168.653
|5
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|12
|
+0.112
1'33.523
|0.008
|168.638
|6
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|12
|
+0.113
1'33.524
|0.001
|168.636
|7
|
T. Naël Campos Racing
|1
|12
|
+0.122
1'33.533
|0.009
|168.620
|8
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|12
|
+0.142
1'33.553
|0.020
|168.584
|9
|
J. Nakamura HitechGP
|25
|12
|
+0.199
1'33.610
|0.057
|168.481
|10
|
G. Xie DAMS Lucas Oil
|31
|12
|
+0.242
1'33.653
|0.043
|168.404
|11
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|13
|
+0.302
1'33.713
|0.060
|168.296
|12
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|13
|
+0.333
1'33.744
|0.031
|168.241
|13
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|12
|
+0.336
1'33.747
|0.003
|168.235
|14
|
C. Ho Rodin Motorsport
|19
|13
|
+0.377
1'33.788
|0.041
|168.162
|15
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|12
|
+0.394
1'33.805
|0.017
|168.131
|16
|
Y. David AIX Racing
|27
|12
|
+0.403
1'33.814
|0.009
|168.115
|17
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|12
|
+0.492
1'33.903
|0.089
|167.956
|18
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|12
|
+0.495
1'33.906
|0.003
|167.950
|19
|
L. Sharp Prema Powerteam
|20
|11
|
+0.520
1'33.931
|0.025
|167.906
|20
|
F. McLaughlin HitechGP
|24
|12
|
+0.555
1'33.966
|0.035
|167.843
|21
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|13
|
+0.579
1'33.990
|0.024
|167.800
|22
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|12
|
+0.585
1'33.996
|0.006
|167.790
|23
|
N. Strømsted Trident
|4
|12
|
+0.611
1'34.022
|0.026
|167.743
|24
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|12
|
+0.619
1'34.030
|0.008
|167.729
|25
|
M. Shin HitechGP
|23
|12
|
+0.628
1'34.039
|0.009
|167.713
|26
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|12
|
+0.645
1'34.056
|0.017
|167.683
|27
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|13
|
+0.696
1'34.107
|0.051
|167.592
|28
|
S. Hanna AIX Racing
|26
|12
|
+0.764
1'34.175
|0.068
|167.471
|29
|
M. De Palo Trident
|6
|13
|
+1.055
1'34.466
|0.291
|166.955
|30
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|8
|
+1.108
1'34.519
|0.053
|166.861
|Ver resultados completos
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