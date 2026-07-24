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F3 Hungaroring

F3: Taponen conquista pole na Hungria; Barrichello larga em 17º e Clerot em 27º

Piloto terá Slater e Colnaghi logo atrás de si na largada de domingo

Livia Veiga
Editado:
Cork

A Fórmula 3 retorna às pistas na Hungria, com a classificação para o fim de semana acontecendo nesta sexta-feira (24). Tuukka Taponen fez o melhor tempo do fim de semana para a categoria e conquistou a pole para a corrida de domingo.

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Freddie Slater começou a sessão com uma escapada da pista na curva 4, colocando fim à sua primeira tentativa e precisando voltar para trocar o jogo de pneus e seguir com o restante da classificação.

Theophile Nael cravou o primeiro melhor tempo, fazendo sua volta em 1min33s533, com Tuukka Taponen em segundo, mas a situação mudou no fim da sessão, quando o piloto do carro #8 assumiu a pole, com Slater em segundo e Mattia Colnaghi em terceiro.

Fefo Barrichello se classificou em 17º, enquanto Pedro Clerot larga na 27ª posição para ambas as corridas. Vale lembrar que o grid é invertido para a corrida de sábado.

Q

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h
1
T. Taponen MP Motorsport
 8 12

1'33.411

   168.840
2
F. Slater Trident
 5 12

+0.040

1'33.451

 0.040 168.768
3
M. Colnaghi MP Motorsport
 7 12

+0.064

1'33.475

 0.024 168.725
4
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
 29 13

+0.104

1'33.515

 0.040 168.653
5
B. Badoer Rodin Motorsport
 18 12

+0.112

1'33.523

 0.008 168.638
6
U. Ugochukwu Campos Racing
 2 12

+0.113

1'33.524

 0.001 168.636
7
T. Naël Campos Racing
 1 12

+0.122

1'33.533

 0.009 168.620
8
E. Rivera Campos Racing
 3 12

+0.142

1'33.553

 0.020 168.584
9
J. Nakamura HitechGP
 25 12

+0.199

1'33.610

 0.057 168.481
10
G. Xie DAMS Lucas Oil
 31 12

+0.242

1'33.653

 0.043 168.404
11
M. Gładysz ART Grand Prix
 11 13

+0.302

1'33.713

 0.060 168.296
12
K. Le ART Grand Prix
 12 13

+0.333

1'33.744

 0.031 168.241
13
A. Giusti MP Motorsport
 9 12

+0.336

1'33.747

 0.003 168.235
14
C. Ho Rodin Motorsport
 19 13

+0.377

1'33.788

 0.041 168.162
15
J. Wharton Prema Powerteam
 21 12

+0.394

1'33.805

 0.017 168.131
16
Y. David AIX Racing
 27 12

+0.403

1'33.814

 0.009 168.115
17
F. Barrichello AIX Racing
 28 12

+0.492

1'33.903

 0.089 167.956
18
T. Kato ART Grand Prix
 10 12

+0.495

1'33.906

 0.003 167.950
19
L. Sharp Prema Powerteam
 20 11

+0.520

1'33.931

 0.025 167.906
20
F. McLaughlin HitechGP
 24 12

+0.555

1'33.966

 0.035 167.843
21
E. Deligny Van Amersfoort Racing
 15 13

+0.579

1'33.990

 0.024 167.800
22
J. Garfias Prema Powerteam
 22 12

+0.585

1'33.996

 0.006 167.790
23
N. Strømsted Trident
 4 12

+0.611

1'34.022

 0.026 167.743
24
B. del Pino Van Amersfoort Racing
 16 12

+0.619

1'34.030

 0.008 167.729
25
M. Shin HitechGP
 23 12

+0.628

1'34.039

 0.009 167.713
26
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
 30 12

+0.645

1'34.056

 0.017 167.683
27
P. Clerot Rodin Motorsport
 17 13

+0.696

1'34.107

 0.051 167.592
28
S. Hanna AIX Racing
 26 12

+0.764

1'34.175

 0.068 167.471
29
M. De Palo Trident
 6 13

+1.055

1'34.466

 0.291 166.955
30
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
 14 8

+1.108

1'34.519

 0.053 166.861
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