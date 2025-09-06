Todas as categorias

Relato da corrida
F3 Monza

F3: Tramnitz chega em 1º na sprint de Monza, mas é punido e Bilinski herda vitória; Câmara é 25º e Fefo Barrichello, 17º

Foi constatado que o alemão não cumpriu o procedimento de largada, já que há uma configuração definida para uso tanto na formação de grid quanto para o início da prova

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Roman Bilinski, Rodin Motorsport, Monza

Foto de: James Gasperotti

Após triunfar na corrida 1 de Monza em 2024, Tim Tramnitz venceu a última sprint da temporada 2025 da Fórmula 3 na manhã de sábado. Entretanto, o alemão foi punido com o acréscimo de 10s ao seu tempo de prova, por infringir o procedimento de largada, e caiu para 20s. Roman Bilinski herdou a vitória.

Entre os brasileiros, o já campeão Rafael Câmara ficou com o 25º lugar após ser punido por passar Tuukka Taponen por fora da pista -- o pernambucano cruzou a linha de chegada em 12º --, enquanto o estreante Fefo Barrichello ficou em 17º, no fim das contas. Noel León também foi punido e caiu para 19º.

 

Como foi a corrida

Tramnitz largou em terceiro e, apesar de ter caído para quarto na largada, conseguiu subir para a liderança. Ele foi acompanhado na cerimônia de pódio por Roman Bilinski, que largou em sétimo nessa corrida curta com grid invertido, e Martinius Stenshorne foi o terceiro após largar em segundo.

Como Rafa Câmara coroado campeão na etapa anterior, a grande emoção está concentrada na luta pela segunda posição do campeonato, que Mari Boya está disputando com o piloto agenciado por Fernando Alonso, o búlgaro Nikola Tsolov, ambos companheiros de equipe na Campos Racing.

Boya largou em 17º depois de uma classificação ruim, mas com um ótimo ritmo completou uma grande recuperação para ser o 6º e marcar bons pontos, o que lhe permite se distanciar ainda mais de Tsolov, que fez o caminho inverso e depois de um toque com Alessandro Giusti ficou muito atrás, em 23º (ele largou em 8º).

Stenshorne roubou a liderança de Laurens van Hoepen na largada, mas logo houve um Safety Car quando Ivan Domingues bateu nas barreiras na Curva 1. Por sua vez, a direção de prova anunciou uma penalidade de 10 segundos para Brad Benavides por bater na traseira de Tasanapol Inthraphuvasak na Ascari.

Houve bandeira verde na volta 5, ainda faltando 13 para o final, Tramnitz logo ultrapassou van Hoepen na entrada da curva 4. E enquanto Tuukka Taponen começava a perder posições, Matias Zagazeta subia para quarto. 

Na 8ª volta, Tramnitz se tornou o novo líder e, enquanto ultrapassava Stenshorne na curva 1, Bilinski fazia o mesmo com van Hoepen para ficar em terceiro. Em seguida, na 12ª volta, Noel Leon assumiu a liderança no lugar de Ugo Ugochukwu, atrás de Zagazeta, enquanto Bilinski e Stenshorne disputavam o segundo lugar,  que acabou sendo conquistado pelo piloto da Rodin quando seu rival, que havia cortado a curva, foi informado de que deveria devolver a posição.

Com o passar das voltas, Tramnitz construiu uma vantagem significativa,  enquanto atrás dele a luta continuava entre Bilinski e Stenshorne. No entanto, outro Safety Car foi acionado na volta 15, quando Leon, Brando Badoer e Charlie Wurz se tocaram. A corrida foi reiniciada na volta 17, deixando apenas uma bandeira verde, mas Tramnitz se manteve na liderança até a linha de chegada.

 

Cla piloto # voltas tempo gap
20º
T. TramnitzMP Motorsport
 17 18

35'01.710

  
1
R. BilinskiRodin Motorsport
 25 18

+1.092

35'02.802

 1.092
2
M. StenshorneHitech TGR
 14 18

+1.445

35'03.155

 0.353
3
L. Van HoepenART Grand Prix
 7 18

+2.104

35'03.814

 0.659
4
M. ZagazetaDAMS Lucas Oil
 30 18

+3.815

35'05.525

 1.711
5
M. BoyaCampos Racing
 10 18

+4.396

35'06.106

 0.581
6
A. GiustiMP Motorsport
 19 18

+4.922

35'06.632

 0.526
19
N. LeónPrema Powerteam
 2 18

+5.101

35'06.811

 0.179
7
C. VoisinRodin Motorsport
 23 18

+5.501

35'07.211

 0.400
8
N. StrømstedTrident
 4 18

+5.802

35'07.512

 0.301
9
U. UgochukwuPrema Powerteam
 3 18

+5.954

35'07.664

 0.152
25
R. CâmaraTrident
 5 18

+6.555

35'08.265

 0.601
10
T. NaëlVan Amersfoort Racing
 20 18

+6.671

35'08.381

 0.116
11
T. TaponenART Grand Prix
 8 18

+7.186

35'08.896

 0.515
12
T. InthraphuvasakCampos Racing
 11 18

+8.280

35'09.990

 1.094
13
N. JohnsonHitech TGR
 15 18

+8.711

35'10.421

 0.431
14
B. del PinoMP Motorsport
 18 18

+8.732

35'10.442

 0.021
15
G. XieHitech TGR
 16 18

+8.898

35'10.608

 0.166
16
J. WhartonART Grand Prix
 9 18

+9.444

35'11.154

 0.546
17
F. BarrichelloAIX Racing
 26 18

+9.994

35'11.704

 0.550
18
N. MarinangeliAIX Racing
 27 18

+10.105

35'11.815

 0.111
21
L. SharpRodin Motorsport
 24 18

+10.304

35'12.014

 0.199
22
N. TsolovCampos Racing
 12 18

+10.395

35'12.105

 0.091
23
C. HoDAMS Lucas Oil
 31 18

+10.765

35'12.475

 0.370
24
J. HedleyVan Amersfoort Racing
 21 18

+12.437

35'14.147

 1.672
26 B. BenavidesAIX Racing 28 18

+17.595

35'19.305

 5.158
27
B. BadoerPrema Powerteam
 1 18

+22.731

35'24.441

 5.136
28
N. LacorteDAMS Lucas Oil
 29 18

+27.342

35'29.052

 4.611
dnf
C. WurzTrident
 6 14

+4 Laps

26'23.632

 4 Laps
dnf
I. Franco DominguesVan Amersfoort Racing
 22 0

 

  

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Jose Carlos de Celis F3
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Jose Carlos de Celis
Filtros