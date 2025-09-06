F3: Tramnitz chega em 1º na sprint de Monza, mas é punido e Bilinski herda vitória; Câmara é 25º e Fefo Barrichello, 17º
Foi constatado que o alemão não cumpriu o procedimento de largada, já que há uma configuração definida para uso tanto na formação de grid quanto para o início da prova
Após triunfar na corrida 1 de Monza em 2024, Tim Tramnitz venceu a última sprint da temporada 2025 da Fórmula 3 na manhã de sábado. Entretanto, o alemão foi punido com o acréscimo de 10s ao seu tempo de prova, por infringir o procedimento de largada, e caiu para 20s. Roman Bilinski herdou a vitória.
Entre os brasileiros, o já campeão Rafael Câmara ficou com o 25º lugar após ser punido por passar Tuukka Taponen por fora da pista -- o pernambucano cruzou a linha de chegada em 12º --, enquanto o estreante Fefo Barrichello ficou em 17º, no fim das contas. Noel León também foi punido e caiu para 19º.
Como foi a corrida
Tramnitz largou em terceiro e, apesar de ter caído para quarto na largada, conseguiu subir para a liderança. Ele foi acompanhado na cerimônia de pódio por Roman Bilinski, que largou em sétimo nessa corrida curta com grid invertido, e Martinius Stenshorne foi o terceiro após largar em segundo.
Como Rafa Câmara coroado campeão na etapa anterior, a grande emoção está concentrada na luta pela segunda posição do campeonato, que Mari Boya está disputando com o piloto agenciado por Fernando Alonso, o búlgaro Nikola Tsolov, ambos companheiros de equipe na Campos Racing.
Boya largou em 17º depois de uma classificação ruim, mas com um ótimo ritmo completou uma grande recuperação para ser o 6º e marcar bons pontos, o que lhe permite se distanciar ainda mais de Tsolov, que fez o caminho inverso e depois de um toque com Alessandro Giusti ficou muito atrás, em 23º (ele largou em 8º).
Stenshorne roubou a liderança de Laurens van Hoepen na largada, mas logo houve um Safety Car quando Ivan Domingues bateu nas barreiras na Curva 1. Por sua vez, a direção de prova anunciou uma penalidade de 10 segundos para Brad Benavides por bater na traseira de Tasanapol Inthraphuvasak na Ascari.
Houve bandeira verde na volta 5, ainda faltando 13 para o final, Tramnitz logo ultrapassou van Hoepen na entrada da curva 4. E enquanto Tuukka Taponen começava a perder posições, Matias Zagazeta subia para quarto.
Na 8ª volta, Tramnitz se tornou o novo líder e, enquanto ultrapassava Stenshorne na curva 1, Bilinski fazia o mesmo com van Hoepen para ficar em terceiro. Em seguida, na 12ª volta, Noel Leon assumiu a liderança no lugar de Ugo Ugochukwu, atrás de Zagazeta, enquanto Bilinski e Stenshorne disputavam o segundo lugar, que acabou sendo conquistado pelo piloto da Rodin quando seu rival, que havia cortado a curva, foi informado de que deveria devolver a posição.
Com o passar das voltas, Tramnitz construiu uma vantagem significativa, enquanto atrás dele a luta continuava entre Bilinski e Stenshorne. No entanto, outro Safety Car foi acionado na volta 15, quando Leon, Brando Badoer e Charlie Wurz se tocaram. A corrida foi reiniciada na volta 17, deixando apenas uma bandeira verde, mas Tramnitz se manteve na liderança até a linha de chegada.
|Cla
|piloto
|#
|voltas
|tempo
|gap
|20º
|
T. TramnitzMP Motorsport
|17
|18
|
35'01.710
|1
|
R. BilinskiRodin Motorsport
|25
|18
|
+1.092
35'02.802
|1.092
|2
|
M. StenshorneHitech TGR
|14
|18
|
+1.445
35'03.155
|0.353
|3
|
L. Van HoepenART Grand Prix
|7
|18
|
+2.104
35'03.814
|0.659
|4
|
M. ZagazetaDAMS Lucas Oil
|30
|18
|
+3.815
35'05.525
|1.711
|5
|
M. BoyaCampos Racing
|10
|18
|
+4.396
35'06.106
|0.581
|6
|
A. GiustiMP Motorsport
|19
|18
|
+4.922
35'06.632
|0.526
|19
|
N. LeónPrema Powerteam
|2
|18
|
+5.101
35'06.811
|0.179
|7
|
C. VoisinRodin Motorsport
|23
|18
|
+5.501
35'07.211
|0.400
|8
|
N. StrømstedTrident
|4
|18
|
+5.802
35'07.512
|0.301
|9
|
U. UgochukwuPrema Powerteam
|3
|18
|
+5.954
35'07.664
|0.152
|25
|
R. CâmaraTrident
|5
|18
|
+6.555
35'08.265
|0.601
|10
|
T. NaëlVan Amersfoort Racing
|20
|18
|
+6.671
35'08.381
|0.116
|11
|
T. TaponenART Grand Prix
|8
|18
|
+7.186
35'08.896
|0.515
|12
|
T. InthraphuvasakCampos Racing
|11
|18
|
+8.280
35'09.990
|1.094
|13
|
N. JohnsonHitech TGR
|15
|18
|
+8.711
35'10.421
|0.431
|14
|
B. del PinoMP Motorsport
|18
|18
|
+8.732
35'10.442
|0.021
|15
|
G. XieHitech TGR
|16
|18
|
+8.898
35'10.608
|0.166
|16
|
J. WhartonART Grand Prix
|9
|18
|
+9.444
35'11.154
|0.546
|17
|
F. BarrichelloAIX Racing
|26
|18
|
+9.994
35'11.704
|0.550
|18
|
N. MarinangeliAIX Racing
|27
|18
|
+10.105
35'11.815
|0.111
|21
|
L. SharpRodin Motorsport
|24
|18
|
+10.304
35'12.014
|0.199
|22
|
N. TsolovCampos Racing
|12
|18
|
+10.395
35'12.105
|0.091
|23
|
C. HoDAMS Lucas Oil
|31
|18
|
+10.765
35'12.475
|0.370
|24
|
J. HedleyVan Amersfoort Racing
|21
|18
|
+12.437
35'14.147
|1.672
|26
|B. BenavidesAIX Racing
|28
|18
|
+17.595
35'19.305
|5.158
|27
|
B. BadoerPrema Powerteam
|1
|18
|
+22.731
35'24.441
|5.136
|28
|
N. LacorteDAMS Lucas Oil
|29
|18
|
+27.342
35'29.052
|4.611
|dnf
|
C. WurzTrident
|6
|14
|
+4 Laps
26'23.632
|4 Laps
|dnf
|
I. Franco DominguesVan Amersfoort Racing
|22
|0
|
