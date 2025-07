A Fórmula 3 fechou sua sexta-feira em Silverstone com a classificação, válida pela sétima de dez etapas da temporada 2025. Nikola Tsolov garantiu sua terceira pole position da temporada, enquanto Rafael Câmara foi o terceiro. Com isso, o brasileiro larga em décimo na corrida sprint do sábado, graças à inversão do grid.

Na temporada 2025 da F3, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos. Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos doze primeiros colocados na classificação.

Nikola Tsolov garantiu a pole com um tempo de 01min45s043, apenas 0s023 à frente de Ugo Ugochukwu. Câmara foi o terceiro, com 01min45s176. Completaram os doze primeiros: Mari Boya, Tim Tramnitz, Charlie Wurz, Martinius Stenshorne, Laurens van Hoepen, Théophile Nael, Noel León, Christian Ho, Tasanapol Inthraphuvasak. Com isso, Inthraphuvasak larga na pole da sprint do sábado, com Ho em segundo, enquanto Câmara larga em décimo.

A Fórmula 3 volta à pista no sábado com a corrida sprint da etapa de Silverstone. A largada está marcada para 05h15, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

Bortoleto HISTÓRICO e CALANDO HATERS! Verstappen na Mercedes e NORRIS CAMPEÃO x PIASTRI? | Boteco F1

