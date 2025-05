Nikola Tsolov, da Campos, conquistou a pole position para a corrida de domingo da etapa de Mônaco de Fórmula 3, à frente de Roman Bilinski, o piloto mais rápido do Grupo B da classificação. Rafael Câmara, brasileiro da Trident que lidera o campeonato, irá largar da 11ª colocação depois de ser punido em três posições por ter acelerado na bandeira vermelha.

A classificação no Principado da categoria de formação é modificada devido aos 30 carros que correm na categoria, o que é inviável manter no estreito circuito de rua. Os pilotos são divididos em Grupo A e Grupo B durante a classificação.

A ordem no grid de largada é determinada pelos resultados combinados das duas sessões de classificação. O piloto com o tempo mais rápido de ambos os grupos começará a corrida na pole position, com o piloto mais rápido do grupo oposto largando ao seu lado na primeira fila.

As posições serão então alternadas entre os grupos até que os lugares restantes no grid sejam preenchidos. O sexto carro mais rápido do grupo mais lento largará em primeiro na corrida sprint, e o sexto piloto mais rápido do grupo mais rápido largará na segunda posição no sábado.

O início da classificação do primeiro grupo foi caótica, pois vários pilotos que estavam em uma volta rápida foram retardados no terceiro setor por competidores que se preparavam para uma volta rápida, de modo que os comissários podem ter muito trabalho a fazer após o final da sessão cronometrada de sexta-feira.

Tsolov provou ser o mais rápido durante os primeiros testes rápidos. O búlgaro conhece bem Mônaco, o que lhe dá uma pequena vantagem sobre a maioria de seus rivais, que estão competindo aqui pela primeira vez.

O jovem da Campos fez sua volta com o tempo de 1min26s072, portanto, ainda tinha alguns décimos de segundo de sobra em sua última corrida quando comparou seu tempo com o do treino de ontem (1min25s622). Seu tempo foi interrompido alguns décimos de segundo antes do fim do tempo pelo veloz Noel Leon (Prema) no Principado, e momentos depois Mari Boya, também da Campos, foi ainda mais rápido que o mexicano.

Tsolov, que estava liderando antes, respondeu os rivais e deu uma boa volta, 1min24s882, vencendo assim a classificação no Grupo A, o único piloto abaixo da barreira de 1min25s. Esse tempo deu ao búlgaro grandes esperanças de poder começar a corrida de domingo na pole position.

O segundo grupo começou com alguns erros dos jovens pilotos na curva Sainte Devote. Nicola Lacorte (DAMS) foi a primeira vítima nessa seção e, momentos depois, Ugo Ugochukwu, da Prema, seguiu seus passos.

Após as primeiras tentativas, Tim Tramintz (MP Motorsport) era o mais rápido. O alemão só foi mais lento que Tsolov, o mais rápido do Grupo A, durante os treinos de ontem, mas as voltas e decisões mais importantes ainda estavam por vir.

Cinco minutos antes do final da classificação do Grupo B, nossos corações bateram mais forte quando as duas primeiras posições na tabela de tempos foram ocupadas pelos pilotos da Rodin.

Enquanto mais pilotos se reuniam para melhorar seus tempos, uma bandeira vermelha apareceu na pista. Brando Badoer (Prema) perdeu o controle de seu carro em Sainte Devote, batendo na parte externa da curva e interrompendo a sessão por vários minutos.

Quando a classificação foi retomada, os pilotos tiveram pouco mais de três minutos para sair da pista de serviço e aquecer os pneus adequadamente para tentar superar os tempos estabelecidos pelos pilotos da Rodin.

Um dos poucos pilotos a melhorar foi o líder do campeonato Rafael Câmara, mas isso só foi suficiente para que o brasileiro terminasse em quarto lugar no Grupo B, resultando na oitava colocação na largada de domingo. Câmara, no entanto, foi punido em três posições por ter acelerado acima do limite no regime de bandeira vermelha.

Roman Bilinski também melhorou seu resultado pouco antes do fim do tempo. O piloto polonês fez um terceiro setor recorde e conseguiu ser o mais veloz do Grupo B, com o tempo de 1min25s332, o suficiente para ele largar em segundo na corrida de domingo, por ser mais lento que Tsolov.

Boya e Voisin, por sua vez, alinharão na segunda fila, enquanto Alessandro Giusti (MP Motorsport) largará da pole position para a corrida sprint, no sábado.

Resultados dos treinos classificatórios do Grupo A

Informação principal Dados Adicionais Informações do piloto 1 - 3 Informação principal Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h 1 N. Tsolov Campos Racing 12 10 1'24.882 141.528 2 M. Boya Campos Racing 10 11 +0.127 1'25.009 0.127 141.316 3 N. León Prema Powerteam 2 11 +0.504 1'25.386 0.377 140.692 4 C. Wurz Trident 6 11 +0.530 1'25.412 0.026 140.650 5 T. Taponen ART Grand Prix 8 11 +0.638 1'25.520 0.108 140.472 6 M. Stenshorne Hitech TGR 14 11 +0.840 1'25.722 0.202 140.141 7 L. Sharp Rodin Motorsport 24 10 +0.943 1'25.825 0.103 139.973 8 N. Strømsted Trident 4 11 +0.959 1'25.841 0.016 139.947 9 I. Franco Domingues Van Amersfoort Racing 22 10 +0.966 1'25.848 0.007 139.935 10 B. Benavides AIX Racing 28 10 +1.072 1'25.954 0.106 139.763 11 M. Zagazeta DAMS Lucas Oil 30 9 +1.119 1'26.001 0.047 139.686 12 T. Naël Van Amersfoort Racing 20 10 +1.122 1'26.004 0.003 139.681 13 B. del Pino MP Motorsport 18 11 +1.127 1'26.009 0.005 139.673 14 G. Xie Hitech TGR 16 11 +1.203 1'26.085 0.076 139.550 15 J. Hedley AIX Racing 26 10 +1.712 1'26.594 0.509 138.730

Resultados dos treinos classificatórios do Grupo B

Informação principal Dados Adicionais Informações do piloto 1 - 3 Informação principal Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h 1 R. Bilinski Rodin Motorsport 25 10 1'25.332 140.781 2 C. Voisin Rodin Motorsport 23 11 +0.027 1'25.359 0.027 140.737 3 T. Tramnitz MP Motorsport 17 12 +0.093 1'25.425 0.066 140.628 4 R. Câmara Trident 5 11 +0.152 1'25.484 0.059 140.531 5 L. Van Hoepen ART Grand Prix 7 10 +0.233 1'25.565 0.081 140.398 6 A. Giusti MP Motorsport 19 11 +0.321 1'25.653 0.088 140.254 7 U. Ugochukwu Prema Powerteam 3 10 +0.604 1'25.936 0.283 139.792 8 J. Dufek Hitech TGR 15 11 +0.781 1'26.113 0.177 139.505 9 T. Inthraphuvasak Campos Racing 11 11 +0.877 1'26.209 0.096 139.349 10 C. Ho DAMS Lucas Oil 31 10 +1.067 1'26.399 0.190 139.043 11 J. Wharton ART Grand Prix 9 11 +1.125 1'26.457 0.058 138.949 12 B. Badoer Prema Powerteam 1 8 +1.220 1'26.552 0.095 138.797 13 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 10 +2.383 1'27.715 1.163 136.957 14 S. Ramos Van Amersfoort Racing 21 9 +2.465 1'27.797 0.082 136.829 15 N. Marinangeli AIX Racing 27 10 +2.644 1'27.976 0.179 136.550

Grid de domingo

Posição Piloto Equipe Tempo (XminYsZ) Diferença 1 N Tsolov Campos 1min24s882 — 2 R Bilinski Rodin 1min25s332 +0.450 3 M Boya Campos 1min25s009 +0.127 4 C Voisin Rodin 1min25s359 +0.477 5 N León Prema 1min25s386 +0.504 6 T Tramnitz MP 1min25s425 +0.543 7 C Wurz Trident 1min25s412 +0.530 8 R Câmara Trident 1min25s484 +0.602 9 T Taponen ART 1min25s520 +0.638 10 L Van Hoepen ART 1min25s565 +0.683 11 M Stenshorne Hitech 1min25s722 +0.840 12 A Giusti MP 1min25s653 +0.771 13 L Sharp Rodin 1min25s825 +0.943 14 U Ugochukwu Prema 1min25s936 +1.054 15 N Strømsted Trident 1min25s841 +0.959 16 J Dufek Hitech 1min26s113 +1.231 17 I Domingues Van Amersfoort 1min25s848 +0.966 18 T Inthraphuvasak Campos 1min26s209 +1.327 19 B Benavides AIX 1min25s954 +1.072 20 C Ho DAMS 1min26s399 +1.517 21 M Zagazeta DAMS 1min26s001 +1.119 22 J Wharton ART 1min26s457 +1.575 23 T Naël Van Amersfoort 1min26s004 +1.122 24 B Badoer Prema 1min26s552 +1.670 25 B Del Pino MP 1min26s009 +1.127 26 N Lacorte DAMS 1min27s715 +2.833 27 G Xie Hitech 1min26s085 +1.203 28 S Ramos Van Amersfoort 1min27s797 +2.915 29 J Hedley AIX 1min26s594 +1.712 30 N Marinageli AIX 1min27s976 +3.094