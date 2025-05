F3: Tsolov vence corrida principal em Mônaco; Câmara abandona

A manhã deste domingo (25) já começou agitada para os competidores da Fórmula 3 lá em Mônaco com a corrida principal, valendo a maior parte dos pontos do fim de semana. Nikola Tsolov largou da pole e conseguiu se manter à frente dos rivais, terminando a prova com vantagem de mais de sete segundos.

Porém, o fim de semana não foi muito positivo para o brasileiro Rafael Câmara. Na volta 24, o piloto perdeu a roda traseira direita na pista e foi obrigado a retornar aos boxes, sem chances de pontuar.

O Safety Car foi acionado algumas vezes durante a corrida, primeiro na volta 19, quando Noel León teve uma colisão com a barreira na curva Portier. Depois, foi Brando Badoer, da PREMA, que ficou parado no mesmo local após se chocar com Nicola Marinangeli.

Tsolov venceu a corrida, com Roman Bilinski em segundo e Mari Boya em terceiro.

Câmara segue na liderança do campeonato, com 77 pontos, mas Tim Tramnitz se aproxima, tendo chegado a marca de 64 pontos, apenas três à frente de Tsolov.

Informação principal Dados Adicionais Dados Adicionais Informações do piloto 1 - 4 Informação principal Dados Adicionais 1 - 2 Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus 1 N. Tsolov Campos Racing 12 27 42'16.874 127.856 25 3 2 R. Bilinski Rodin Motorsport 25 27 +7.243 42'24.117 7.243 127.492 18 3 M. Boya Campos Racing 10 27 +7.737 42'24.611 0.494 127.467 15 4 C. Voisin Rodin Motorsport 23 27 +8.408 42'25.282 0.671 127.434 12 5 T. Tramnitz MP Motorsport 17 27 +8.728 42'25.602 0.320 127.418 10 6 L. Van Hoepen ART Grand Prix 7 27 +9.416 42'26.290 0.688 127.383 8 7 T. Taponen ART Grand Prix 8 27 +12.970 42'29.844 3.554 127.206 6 8 M. Stenshorne Hitech TGR 14 27 +13.720 42'30.594 0.750 127.168 4 9 L. Sharp Rodin Motorsport 24 27 +14.312 42'31.186 0.592 127.139 2 10 A. Giusti MP Motorsport 19 27 +14.854 42'31.728 0.542 127.112 1 11 J. Wharton ART Grand Prix 9 27 +15.382 42'32.256 0.528 127.086 12 T. Inthraphuvasak Campos Racing 11 27 +27.105 42'43.979 11.723 126.505 13 C. Ho DAMS Lucas Oil 31 27 +27.713 42'44.587 0.608 126.475 14 U. Ugochukwu Prema Powerteam 3 27 +28.660 42'45.534 0.947 126.428 15 M. Zagazeta DAMS Lucas Oil 30 27 +29.513 42'46.387 0.853 126.386 16 S. Ramos Van Amersfoort Racing 21 27 +35.250 42'52.124 5.737 126.104 17 J. Dufek Hitech TGR 15 27 +36.205 42'53.079 0.955 126.057 18 N. Strømsted Trident 4 27 +37.299 42'54.173 1.094 126.004 19 G. Xie Hitech TGR 16 27 +37.971 42'54.845 0.672 125.971 1 20 I. Franco Domingues Van Amersfoort Racing 22 27 +40.745 42'57.619 2.774 125.835 21 N. Marinangeli AIX Racing 27 27 +44.300 43'01.174 3.555 125.662 dnf T. Naël Van Amersfoort Racing 20 26 +1 Lap 41'26.818 1 Lap 125.599 Abandono dnf R. Câmara Trident 5 22 +5 Laps 34'20.608 4 Laps 128.258 1 Abandono nc B. del Pino MP Motorsport 18 22 +5 Laps 42'56.090 8'35.482 102.593 1 dnf C. Wurz Trident 6 20 +7 Laps 30'38.052 2 Laps 130.716 Acidente dnf B. Badoer Prema Powerteam 1 20 +7 Laps 30'51.852 13.800 129.742 Acidente dnf B. Benavides AIX Racing 28 19 +8 Laps 29'17.322 1 Lap 129.885 Abandono dnf N. León Prema Powerteam 2 17 +10 Laps 25'09.583 2 Laps 135.285 Acidente dnf N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 14 +13 Laps 21'14.975 3 Laps 131.912 1 Abandono

