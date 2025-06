Após largar da pole position, Nikola Tsolov venceu a corrida de Fórmula 3 no Red Bull Ring, na Áustria, mas horas depois da bandeira quadriculada, chegou a notícia que o piloto da Campos Racing foi desclassificado, já que o assoalho de seu carro estava fora dos limites do regulamento.

Com isso, Martinius Stenshorne, herdou a vitória da corrida principal da etapa austríaca. Tim Tramnitz também subiu uma posição e é o novo segundo colocado. Mari Boya fecha o pódio com as modificações.

Cla Driver # dq N. Tsolov Campos Racing 12 1 M. Stenshorne Hitech TGR 14 2 T. Tramnitz MP Motorsport 17 3 M. Boya Campos Racing 10 4 U. Ugochukwu Prema Powerteam 3 5 R. Câmara Trident 5 6 C. Wurz Trident 6 7 N. Strømsted Trident 4 dq L. Van Hoepen ART Grand Prix 7 8 C. Voisin Rodin Motorsport 23 9 B. Benavides AIX Racing 28 10 T. Naël Van Amersfoort Racing 20 11 N. León Prema Powerteam 2 12 A. Giusti MP Motorsport 19 13 J. Carrasquedo Hitech TGR 15 14 J. Wharton ART Grand Prix 9 15 T. Inthraphuvasak Campos Racing 11 16 L. Sharp Rodin Motorsport 24 17 G. Xie Hitech TGR 16 18 M. Zagazeta DAMS Lucas Oil 30 19 B. del Pino MP Motorsport 18 20 T. Taponen ART Grand Prix 8 21 I. Franco Domingues Van Amersfoort Racing 22 22 N. Johnson DAMS Lucas Oil 29 23 R. Bilinski Rodin Motorsport 25 24 C. Ho DAMS Lucas Oil 31 25 N. Marinangeli AIX Racing 27 26 J. Hedley AIX Racing 26 27 S. Ramos Van Amersfoort Racing 21 dnf B. Badoer Prema Powerteam 1

Na pista, Rafa Câmara terminou em sexto, herdando também uma posição e fechando agora seus resultados na quinta posição.

A F3 volta no próximo fim de semana, em Silverstone. Câmara mantém a liderança do campeonato, conforme tabela do Motorsport.com abaixo:

1 R. Câmara Trident 117 28 28 17 4 28 12 - 2 T. Tramnitz MP Motorsport 93 10 20 18 16 6 23 - 3 N. Tsolov Campos Racing 89 3 20 10 28 18 10 - 4 M. Stenshorne Hitech TGR 67 14 6 - 15 2 30 - 5 N. Strømsted Trident 62 18 9 25 - 4 6 - 6 M. Boya Campos Racing 58 - 4 10 18 4 22 - 7 A. Giusti MP Motorsport 54 - 10 7 8 20 9 - 8 T. Taponen ART Grand Prix 51 - 20 16 15 - - - 9 C. Voisin Rodin Motorsport 48 2 25 - 13 1 7 - 10 S. Ramos Van Amersfoort Racing 45 10 - 25 - 10 - - 11 T. Naël Van Amersfoort Racing 44 19 - - - 24 1 - 12 R. Bilinski Rodin Motorsport 38 10 - 10 18 - - - 13 L. Van Hoepen ART Grand Prix 36 - - 1 16 19 - - 14 C. Wurz Trident 23 8 2 - 5 - 8 - 15 T. Inthraphuvasak Campos Racing 22 13 - - - 2 7 - 16 I. Franco Domingues Van Amersfoort Racing 18 - - - - 18 - - 17 N. Bedrin AIX Racing 17 17 - - - - - - 18 U. Ugochukwu Prema Powerteam 16 1 - 3 - - 12 - 19 J. Wharton ART Grand Prix 13 - - - - 3 10 - 20 B. del Pino MP Motorsport 11 - 2 9 - - - - 21 L. Sharp Rodin Motorsport 11 - - 7 4 - - - 22 F. Slater AIX Racing 10 - 10 - - - - - 23 M. Zagazeta DAMS Lucas Oil 6 6 - - - - - - 24 N. León Prema Powerteam 5 1 - 2 - 1 1 - 25 C. Ho DAMS Lucas Oil 4 - 4 - - - - - 26 B. Benavides AIX Racing 2 - - - - - 2 - 27 J. Dufek Hitech TGR - - - - - - - 28 J. Carrasquedo Hitech TGR - - - - - - - 29 N. Lacorte DAMS Lucas Oil - - - - - - - 30 G. Xie Hitech TGR - - - - - - - 31 F. Javier Sagrera AIX Racing - - - - - - - 32 B. Badoer Prema Powerteam - - - - - - - 33 N. Johnson DAMS Lucas Oil - - - - - - - 34 J. Hedley AIX Racing - - - - - - - 35 N. Marinangeli AIX Racing - - - - - - - 36 J. Garfias AIX Racing - - - - - - -

