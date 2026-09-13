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Relato da corrida
F3 Madri

F3: Ugochukwu é o campeão de 2026 e Clerot vai ao pódio na terceira corrida da final em Madri

Norte-americano chegou a frente de Freddie Slater; Fefo Barrichello foi 23º

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:

 Ugo Ugochukwu é o campeão da temporada de 2026 da Fórmula 3! O norte-americano foi segundo colocado na terceira corrida do fim de semana em Madring, a última do calendário, resultado que foi o suficiente para o título, pois chegou a frente do rival Freddie Slater. Tuukka Taponen venceu a prova e o brasileiro Pedro Clerot foi terceiro. 

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Ugochukwu venceu a primeira corrida da temporada, na Austrália e liderou grande parte do campeonato. Ele então passou por uma queda de rendimento desde a Hungria, teve um fim de semana muito ruim em Monza e se recuperou em Madri, onde acaba de se sagrar campeão. Com esse resultado, a Campos Racing conquista em 2026 o título de pilotos e de construtores, alcançado já no sábado.

A última corrida da temporada foi vencida por Tuukka Taponen, a partir da pole, garantindo o terceiro lugar no campeonato, sobretudo graças a um grande final de temporada, com três pódios nas últimas cinco provas do ano e a vitória de hoje. 

Como foi a corrida

Na largada, Taponen manteve a liderança à frente de Ugochukwu e não houve o drama do dia anterior, quando até oito carros ficaram de fora da disputa. Mais atrás, Slater ficou bloqueado na primeira curva e viu Yevan David passá-lo. E longe de conseguir recuperar o seu lugar, ainda tinha de defender a nona posição do companheiro do seu rival, Ernesto Rivera.

Rapidamente ficou claro que a corrida seria 'em pelotão', e como não há paradas obrigatórias na F3, pouco mudaria até à bandeira quadriculada. 

No início da volta 5 Slater passou David por fora, na segunda curva, chegando a P8. Porém, a bandeira amarela foi rapidamente acionada devido a um acidente envolvendo 
Nandhavud Bhirombhakdi. O tailandês conseguiu regressar à pista sem necessidade de Safety Car, mesmo com um toque no muro.

A seis voltas do fim, mesmo com o título na mão, Ugochukwu foi atrás de Taponen, para se sagrar campeão em grande estilo, embora Taponen não tenha deixado nenhuma possibilidade da ultrapassagem final.

Quando faltavam apenas duas voltas, Hiyu Yamakoshi teve de parar na pista, obrigando a entrada do Safety Car. Isso ameaçou terminar a temporada atrás do carro de segurança, mas os comissários do Madring retiraram rapidamente o carro e ainda houve uma última volta com bandeira verde, onde no entanto nada mudou.

No fim, Taponen foi o primeiro a cruzar a linha de chegada seguido pelo campeão Ugochukwu e por Pedro Clerot, que havia largado como terceiro.  

CORRIDA 3

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h
1
T. Taponen MP Motorsport
 8 19

37'25.407

   164.603
2
U. Ugochukwu Campos Racing
 2 19

+1.398

37'26.805

 1.398 164.500
3
P. Clerot Rodin Motorsport
 17 19

+2.302

37'27.709

 0.904 164.434
4
T. Kato ART Grand Prix
 10 19

+2.701

37'28.108

 0.399 164.405
5
M. Colnaghi MP Motorsport
 7 19

+3.321

37'28.728

 0.620 164.360
6
A. Giusti MP Motorsport
 9 19

+3.827

37'29.234

 0.506 164.323
7
E. Deligny Van Amersfoort Racing
 15 19

+4.311

37'29.718

 0.484 164.287
8
F. Slater Trident
 5 19

+4.780

37'30.187

 0.469 164.253
9
E. Rivera Campos Racing
 3 19

+5.222

37'30.629

 0.442 164.221
10
Y. David AIX Racing
 27 19

+5.625

37'31.032

 0.403 164.191
11
B. Badoer Rodin Motorsport
 18 19

+6.065

37'31.472

 0.440 164.159
12
T. Naël Campos Racing
 1 19

+6.480

37'31.887

 0.415 164.129
13
A. Powell Prema Powerteam
 20 19

+7.117

37'32.524

 0.637 164.083
14
F. McLaughlin HitechGP
 24 19

+7.766

37'33.173

 0.649 164.035
15
J. Nakamura HitechGP
 25 19

+8.758

37'34.165

 0.992 163.963
16
J. Wharton Prema Powerteam
 21 19

+9.532

37'34.939

 0.774 163.907
17
B. del Pino Van Amersfoort Racing
 16 19

+10.056

37'35.463

 0.524 163.869
18
M. De Palo Trident
 6 19

+10.865

37'36.272

 0.809 163.810
19
K. Le ART Grand Prix
 12 19

+11.849

37'37.256

 0.984 163.739
20
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
 29 19

+13.134

37'38.541

 1.285 163.645
21
N. Strømsted Trident
 4 19

+14.011

37'39.418

 0.877 163.582
22
M. Gładysz ART Grand Prix
 11 19

+14.554

37'39.961

 0.543 163.543
23
F. Barrichello AIX Racing
 28 19

+15.101

37'40.508

 0.547 163.503
24
N. Maccagnani Rodin Motorsport
 19 19

+15.619

37'41.026

 0.518 163.466
25
M. Shin HitechGP
 23 19

+20.893

37'46.300

 5.274 163.085
26
J. Garfias Prema Powerteam
 22 19

+47.420

38'12.827

 26.527 161.198
27
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
 30 18

+1 Volta

37'41.337

 1 Volta 154.824
dnf
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
 14 16

+3 Voltas

30'23.102

 2 Voltas 170.659
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