F3: Ugochukwu é o campeão de 2026 e Clerot vai ao pódio na terceira corrida da final em Madri
Norte-americano chegou a frente de Freddie Slater; Fefo Barrichello foi 23º
Ugo Ugochukwu é o campeão da temporada de 2026 da Fórmula 3! O norte-americano foi segundo colocado na terceira corrida do fim de semana em Madring, a última do calendário, resultado que foi o suficiente para o título, pois chegou a frente do rival Freddie Slater. Tuukka Taponen venceu a prova e o brasileiro Pedro Clerot foi terceiro.
Ugochukwu venceu a primeira corrida da temporada, na Austrália e liderou grande parte do campeonato. Ele então passou por uma queda de rendimento desde a Hungria, teve um fim de semana muito ruim em Monza e se recuperou em Madri, onde acaba de se sagrar campeão. Com esse resultado, a Campos Racing conquista em 2026 o título de pilotos e de construtores, alcançado já no sábado.
A última corrida da temporada foi vencida por Tuukka Taponen, a partir da pole, garantindo o terceiro lugar no campeonato, sobretudo graças a um grande final de temporada, com três pódios nas últimas cinco provas do ano e a vitória de hoje.
Como foi a corrida
Na largada, Taponen manteve a liderança à frente de Ugochukwu e não houve o drama do dia anterior, quando até oito carros ficaram de fora da disputa. Mais atrás, Slater ficou bloqueado na primeira curva e viu Yevan David passá-lo. E longe de conseguir recuperar o seu lugar, ainda tinha de defender a nona posição do companheiro do seu rival, Ernesto Rivera.
Rapidamente ficou claro que a corrida seria 'em pelotão', e como não há paradas obrigatórias na F3, pouco mudaria até à bandeira quadriculada.
No início da volta 5 Slater passou David por fora, na segunda curva, chegando a P8. Porém, a bandeira amarela foi rapidamente acionada devido a um acidente envolvendo
Nandhavud Bhirombhakdi. O tailandês conseguiu regressar à pista sem necessidade de Safety Car, mesmo com um toque no muro.
A seis voltas do fim, mesmo com o título na mão, Ugochukwu foi atrás de Taponen, para se sagrar campeão em grande estilo, embora Taponen não tenha deixado nenhuma possibilidade da ultrapassagem final.
Quando faltavam apenas duas voltas, Hiyu Yamakoshi teve de parar na pista, obrigando a entrada do Safety Car. Isso ameaçou terminar a temporada atrás do carro de segurança, mas os comissários do Madring retiraram rapidamente o carro e ainda houve uma última volta com bandeira verde, onde no entanto nada mudou.
No fim, Taponen foi o primeiro a cruzar a linha de chegada seguido pelo campeão Ugochukwu e por Pedro Clerot, que havia largado como terceiro.
CORRIDA 3
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|1
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|19
|
37'25.407
|164.603
|2
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|19
|
+1.398
37'26.805
|1.398
|164.500
|3
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|19
|
+2.302
37'27.709
|0.904
|164.434
|4
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|19
|
+2.701
37'28.108
|0.399
|164.405
|5
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|19
|
+3.321
37'28.728
|0.620
|164.360
|6
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|19
|
+3.827
37'29.234
|0.506
|164.323
|7
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|19
|
+4.311
37'29.718
|0.484
|164.287
|8
|
F. Slater Trident
|5
|19
|
+4.780
37'30.187
|0.469
|164.253
|9
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|19
|
+5.222
37'30.629
|0.442
|164.221
|10
|
Y. David AIX Racing
|27
|19
|
+5.625
37'31.032
|0.403
|164.191
|11
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|19
|
+6.065
37'31.472
|0.440
|164.159
|12
|
T. Naël Campos Racing
|1
|19
|
+6.480
37'31.887
|0.415
|164.129
|13
|
A. Powell Prema Powerteam
|20
|19
|
+7.117
37'32.524
|0.637
|164.083
|14
|
F. McLaughlin HitechGP
|24
|19
|
+7.766
37'33.173
|0.649
|164.035
|15
|
J. Nakamura HitechGP
|25
|19
|
+8.758
37'34.165
|0.992
|163.963
|16
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|19
|
+9.532
37'34.939
|0.774
|163.907
|17
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|19
|
+10.056
37'35.463
|0.524
|163.869
|18
|
M. De Palo Trident
|6
|19
|
+10.865
37'36.272
|0.809
|163.810
|19
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|19
|
+11.849
37'37.256
|0.984
|163.739
|20
|
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|19
|
+13.134
37'38.541
|1.285
|163.645
|21
|
N. Strømsted Trident
|4
|19
|
+14.011
37'39.418
|0.877
|163.582
|22
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|19
|
+14.554
37'39.961
|0.543
|163.543
|23
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|19
|
+15.101
37'40.508
|0.547
|163.503
|24
|
N. Maccagnani Rodin Motorsport
|19
|19
|
+15.619
37'41.026
|0.518
|163.466
|25
|
M. Shin HitechGP
|23
|19
|
+20.893
37'46.300
|5.274
|163.085
|26
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|19
|
+47.420
38'12.827
|26.527
|161.198
|27
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|18
|
+1 Volta
37'41.337
|1 Volta
|154.824
|dnf
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|16
|
+3 Voltas
30'23.102
|2 Voltas
|170.659
|Ver resultados completos
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