F3: Ugochukwu é o campeão de 2026 e Clerot vai ao pódio na terceira corrida da final em Madri

Ugo Ugochukwu é o campeão da temporada de 2026 da Fórmula 3! O norte-americano foi segundo colocado na terceira corrida do fim de semana em Madring, a última do calendário, resultado que foi o suficiente para o título, pois chegou a frente do rival Freddie Slater. Tuukka Taponen venceu a prova e o brasileiro Pedro Clerot foi terceiro.

Ugochukwu venceu a primeira corrida da temporada, na Austrália e liderou grande parte do campeonato. Ele então passou por uma queda de rendimento desde a Hungria, teve um fim de semana muito ruim em Monza e se recuperou em Madri, onde acaba de se sagrar campeão. Com esse resultado, a Campos Racing conquista em 2026 o título de pilotos e de construtores, alcançado já no sábado.

A última corrida da temporada foi vencida por Tuukka Taponen, a partir da pole, garantindo o terceiro lugar no campeonato, sobretudo graças a um grande final de temporada, com três pódios nas últimas cinco provas do ano e a vitória de hoje.

Como foi a corrida

Na largada, Taponen manteve a liderança à frente de Ugochukwu e não houve o drama do dia anterior, quando até oito carros ficaram de fora da disputa. Mais atrás, Slater ficou bloqueado na primeira curva e viu Yevan David passá-lo. E longe de conseguir recuperar o seu lugar, ainda tinha de defender a nona posição do companheiro do seu rival, Ernesto Rivera.

Rapidamente ficou claro que a corrida seria 'em pelotão', e como não há paradas obrigatórias na F3, pouco mudaria até à bandeira quadriculada.

No início da volta 5 Slater passou David por fora, na segunda curva, chegando a P8. Porém, a bandeira amarela foi rapidamente acionada devido a um acidente envolvendo

Nandhavud Bhirombhakdi. O tailandês conseguiu regressar à pista sem necessidade de Safety Car, mesmo com um toque no muro.

A seis voltas do fim, mesmo com o título na mão, Ugochukwu foi atrás de Taponen, para se sagrar campeão em grande estilo, embora Taponen não tenha deixado nenhuma possibilidade da ultrapassagem final.

Quando faltavam apenas duas voltas, Hiyu Yamakoshi teve de parar na pista, obrigando a entrada do Safety Car. Isso ameaçou terminar a temporada atrás do carro de segurança, mas os comissários do Madring retiraram rapidamente o carro e ainda houve uma última volta com bandeira verde, onde no entanto nada mudou.

No fim, Taponen foi o primeiro a cruzar a linha de chegada seguido pelo campeão Ugochukwu e por Pedro Clerot, que havia largado como terceiro.

CORRIDA 3 Todas as estatísticas Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h 1 T. Taponen MP Motorsport 8 19 37'25.407 164.603 2 U. Ugochukwu Campos Racing 2 19 +1.398 37'26.805 1.398 164.500 3 P. Clerot Rodin Motorsport 17 19 +2.302 37'27.709 0.904 164.434 4 T. Kato ART Grand Prix 10 19 +2.701 37'28.108 0.399 164.405 5 M. Colnaghi MP Motorsport 7 19 +3.321 37'28.728 0.620 164.360 6 A. Giusti MP Motorsport 9 19 +3.827 37'29.234 0.506 164.323 7 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 19 +4.311 37'29.718 0.484 164.287 8 F. Slater Trident 5 19 +4.780 37'30.187 0.469 164.253 9 E. Rivera Campos Racing 3 19 +5.222 37'30.629 0.442 164.221 10 Y. David AIX Racing 27 19 +5.625 37'31.032 0.403 164.191 11 B. Badoer Rodin Motorsport 18 19 +6.065 37'31.472 0.440 164.159 12 T. Naël Campos Racing 1 19 +6.480 37'31.887 0.415 164.129 13 A. Powell Prema Powerteam 20 19 +7.117 37'32.524 0.637 164.083 14 F. McLaughlin HitechGP 24 19 +7.766 37'33.173 0.649 164.035 15 J. Nakamura HitechGP 25 19 +8.758 37'34.165 0.992 163.963 16 J. Wharton Prema Powerteam 21 19 +9.532 37'34.939 0.774 163.907 17 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 19 +10.056 37'35.463 0.524 163.869 18 M. De Palo Trident 6 19 +10.865 37'36.272 0.809 163.810 19 K. Le ART Grand Prix 12 19 +11.849 37'37.256 0.984 163.739 20 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 19 +13.134 37'38.541 1.285 163.645 21 N. Strømsted Trident 4 19 +14.011 37'39.418 0.877 163.582 22 M. Gładysz ART Grand Prix 11 19 +14.554 37'39.961 0.543 163.543 23 F. Barrichello AIX Racing 28 19 +15.101 37'40.508 0.547 163.503 24 N. Maccagnani Rodin Motorsport 19 19 +15.619 37'41.026 0.518 163.466 25 M. Shin HitechGP 23 19 +20.893 37'46.300 5.274 163.085 26 J. Garfias Prema Powerteam 22 19 +47.420 38'12.827 26.527 161.198 27 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 30 18 +1 Volta 37'41.337 1 Volta 154.824 dnf H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 16 +3 Voltas 30'23.102 2 Voltas 170.659

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

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