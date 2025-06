James Wharton, da ART Grand Prix, venceu a corrida sprint da Fórmula 3 na manhã deste sábado, na Áustria. Alessndro Giusti e Ugo Ugochukwu completaram o pódio. Líder do campeonato, o brasileiro Rafael Câmara largou da sétima posição, mas terminou em décimo.

A primeira volta transcorreu sem grandes incidentes e os seis primeiros colocados permaneceram inalterados. Porém, no início da segunda volta, Louis Sharp bateu no carro de Tuukka Taponen e a colisão resultou na retirada dos dois pilotos da corrida e na entrada do safety car na pista.

A ordem era Wharton, Giusti, Wurz, Badoer, Ugochukwu, Câmara, Voisin e Colov. Na volta 5, veio a relargada e Colov passou Voisin imediatamente para sétimo. Uma volta depois, Badoer cometeu um erro na advertência, permitindo que Ugochukwu o passasse e Câmara também tentou a ultrapassasse, mas por pouco não conseguiu.

Houve também uma grande batalha na frente, com Giusti tentando ultrapassar Wharton, enquanto os oito primeiros colocados estavam a 2,5 segundos um do outro. Colov fez uma excelente manobra para ultrapassar Câmara e subir para sexto.

Câmara então tentou recuperar a posição, mas Colov não deixou. O brasileiro saiu um pouco da pista e caiu para nono.

Durante o safety car, Strömsted teve que sair dos boxes depois de uma colisão com Boya e a classificação ficou assim: Wharton, Giusti, Ugochukwu, Colov, Inthraphuvasak, Stenshorne, Câmara, Boya, Voisin, Tramnitz nos pontos, com o 11º Nael e o 12º Ramos ainda sem pontos.

Câmara perdeu posições ns duas últimas voltas e Colov continuou lutando pelo pódio. Boya acabou terminando em sexto, Tramnitz fez uma grande defesa para terminar em sétimo a partir do 17º lugar e os pontos foram marcados por Stenshorne, Voisin e o líder do campeonato Câmara, que manteve sua posição de um ponto na última volta.

