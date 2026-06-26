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F3 Spielberg

F3: Yamakoshi crava a pole na Áustria; Clerot larga em 10º e Barrichello em 28º

Sessão terminou sob bandeira amarela após Taito Kato rodar na última curva e perder o controle do carro

Livia Veiga
Editado:

A sessão de classificação da Fórmula 3 no GP da Áustria começou tranquila, com a pista bastante quente, mas bastante emborrachada após o treino da Fórmula 1. Hiyu Yamakoshi ficou com a pole antes da sessão ser finalizada com uma bandeira amarela causada por Taito Kato.

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Faltando 18 minutos para o fim da sessão, Tuukka Taponen e Noah Stromsted estavam com os dois melhores tempos, já andando na casa de 1min21s, enquanto Giusti e Kato tentavam se aproximar.

Pedro Clerot, defendendo as cores da Rodin Motorsport, tinha o sexto melhor tempo, enquanto Fefo Barrichello, estava em 26º, sendo o segundo melhor carro da AIX.

Hiyu Yamakoshi assumiu a ponta da tabela, ficando menos de 0s045 à frente de Taponen.

Nos últimos segundos da sessão, Taito Kato perdeu o controle do carro, rodou na última curva enquanto tentava melhorar sua posição no grid. O piloto terminou apenas na sétima posição.

Clerot terminou na 10ª posição, enquanto Barrichello caiu para 28º. Yamakoshi ficou com a pole, seguido por Ugochukwu e Taponen.

Tabela completa em instantes.

Grid 2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Tempo km/h
1
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
 14

1'21.730

 190.549
2
U. Ugochukwu Campos Racing
 2

+0.015

1'21.745

 190.514
3
T. Taponen MP Motorsport
 8

+0.045

1'21.775

 190.444
4
N. Strømsted Trident
 4

+0.129

1'21.859

 190.249
5
F. Slater Trident
 5

+0.200

1'21.930

 190.084
6
A. Giusti MP Motorsport
 9

+0.245

1'21.975

 189.979
7
T. Kato ART Grand Prix
 10

+0.273

1'22.003

 189.915
8
K. Le ART Grand Prix
 12

+0.310

1'22.040

 189.829
9
J. Nakamura HitechGP
 25

+0.329

1'22.059

 189.785
10
P. Clerot Rodin Motorsport
 17

+0.337

1'22.067

 189.766
11
E. Rivera Campos Racing
 3

+0.352

1'22.082

 189.732
12
J. Wharton Prema Powerteam
 21

+0.371

1'22.101

 189.688
13
B. del Pino Van Amersfoort Racing
 16

+0.412

1'22.142

 189.593
14
M. Gładysz ART Grand Prix
 11

+0.426

1'22.156

 189.561
15
E. Deligny Van Amersfoort Racing
 15

+0.431

1'22.161

 189.549
16
C. Ho Rodin Motorsport
 19

+0.435

1'22.165

 189.540
17
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
 29

+0.482

1'22.212

 189.432
18
M. Colnaghi MP Motorsport
 7

+0.521

1'22.251

 189.342
19
G. Xie DAMS Lucas Oil
 31

+0.538

1'22.268

 189.303
20
L. Sharp Prema Powerteam
 20

+0.553

1'22.283

 189.268
21
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
 30

+0.581

1'22.311

 189.204
22
M. De Palo Trident
 6

+0.584

1'22.314

 189.197
23
F. McLaughlin HitechGP
 24

+0.606

1'22.336

 189.146
24
T. Naël Campos Racing
 1

+0.618

1'22.348

 189.119
25
S. Hanna AIX Racing
 26

+0.773

1'22.503

 188.764
26
J. Garfias Prema Powerteam
 22

+0.851

1'22.581

 188.585
27
Y. David AIX Racing
 27

+0.948

1'22.678

 188.364
28
F. Barrichello AIX Racing
 28

+1.019

1'22.749

 188.202
29
B. Badoer Rodin Motorsport
 18

+1.064

1'22.794

 188.100
30
M. Shin HitechGP
 23

+1.190

1'22.920

 187.814
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