F3: Yamakoshi crava a pole na Áustria; Clerot larga em 10º e Barrichello em 28º
Sessão terminou sob bandeira amarela após Taito Kato rodar na última curva e perder o controle do carro
A sessão de classificação da Fórmula 3 no GP da Áustria começou tranquila, com a pista bastante quente, mas bastante emborrachada após o treino da Fórmula 1. Hiyu Yamakoshi ficou com a pole antes da sessão ser finalizada com uma bandeira amarela causada por Taito Kato.
Faltando 18 minutos para o fim da sessão, Tuukka Taponen e Noah Stromsted estavam com os dois melhores tempos, já andando na casa de 1min21s, enquanto Giusti e Kato tentavam se aproximar.
Pedro Clerot, defendendo as cores da Rodin Motorsport, tinha o sexto melhor tempo, enquanto Fefo Barrichello, estava em 26º, sendo o segundo melhor carro da AIX.
Hiyu Yamakoshi assumiu a ponta da tabela, ficando menos de 0s045 à frente de Taponen.
Nos últimos segundos da sessão, Taito Kato perdeu o controle do carro, rodou na última curva enquanto tentava melhorar sua posição no grid. O piloto terminou apenas na sétima posição.
Clerot terminou na 10ª posição, enquanto Barrichello caiu para 28º. Yamakoshi ficou com a pole, seguido por Ugochukwu e Taponen.
Tabela completa em instantes.
Grid 2
|Cla
|Piloto
|#
|Tempo
|km/h
|1
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|
1'21.730
|190.549
|2
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|
+0.015
1'21.745
|190.514
|3
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|
+0.045
1'21.775
|190.444
|4
|
N. Strømsted Trident
|4
|
+0.129
1'21.859
|190.249
|5
|
F. Slater Trident
|5
|
+0.200
1'21.930
|190.084
|6
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|
+0.245
1'21.975
|189.979
|7
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|
+0.273
1'22.003
|189.915
|8
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|
+0.310
1'22.040
|189.829
|9
|
J. Nakamura HitechGP
|25
|
+0.329
1'22.059
|189.785
|10
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|
+0.337
1'22.067
|189.766
|11
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|
+0.352
1'22.082
|189.732
|12
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|
+0.371
1'22.101
|189.688
|13
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|
+0.412
1'22.142
|189.593
|14
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|
+0.426
1'22.156
|189.561
|15
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|
+0.431
1'22.161
|189.549
|16
|
C. Ho Rodin Motorsport
|19
|
+0.435
1'22.165
|189.540
|17
|
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|
+0.482
1'22.212
|189.432
|18
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|
+0.521
1'22.251
|189.342
|19
|
G. Xie DAMS Lucas Oil
|31
|
+0.538
1'22.268
|189.303
|20
|
L. Sharp Prema Powerteam
|20
|
+0.553
1'22.283
|189.268
|21
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|
+0.581
1'22.311
|189.204
|22
|
M. De Palo Trident
|6
|
+0.584
1'22.314
|189.197
|23
|
F. McLaughlin HitechGP
|24
|
+0.606
1'22.336
|189.146
|24
|
T. Naël Campos Racing
|1
|
+0.618
1'22.348
|189.119
|25
|
S. Hanna AIX Racing
|26
|
+0.773
1'22.503
|188.764
|26
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|
+0.851
1'22.581
|188.585
|27
|
Y. David AIX Racing
|27
|
+0.948
1'22.678
|188.364
|28
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|
+1.019
1'22.749
|188.202
|29
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|
+1.064
1'22.794
|188.100
|30
|
M. Shin HitechGP
|23
|
+1.190
1'22.920
|187.814
|Ver resultados completos
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