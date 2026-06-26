A sessão de classificação da Fórmula 3 no GP da Áustria começou tranquila, com a pista bastante quente, mas bastante emborrachada após o treino da Fórmula 1. Hiyu Yamakoshi ficou com a pole antes da sessão ser finalizada com uma bandeira amarela causada por Taito Kato.

Faltando 18 minutos para o fim da sessão, Tuukka Taponen e Noah Stromsted estavam com os dois melhores tempos, já andando na casa de 1min21s, enquanto Giusti e Kato tentavam se aproximar.

Pedro Clerot, defendendo as cores da Rodin Motorsport, tinha o sexto melhor tempo, enquanto Fefo Barrichello, estava em 26º, sendo o segundo melhor carro da AIX.

Hiyu Yamakoshi assumiu a ponta da tabela, ficando menos de 0s045 à frente de Taponen.

Nos últimos segundos da sessão, Taito Kato perdeu o controle do carro, rodou na última curva enquanto tentava melhorar sua posição no grid. O piloto terminou apenas na sétima posição.

Clerot terminou na 10ª posição, enquanto Barrichello caiu para 28º. Yamakoshi ficou com a pole, seguido por Ugochukwu e Taponen.

Tabela completa em instantes.

Grid 2 Todas as estatísticas Cla Piloto # Tempo km/h 1 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 1'21.730 190.549 2 U. Ugochukwu Campos Racing 2 +0.015 1'21.745 190.514 3 T. Taponen MP Motorsport 8 +0.045 1'21.775 190.444 4 N. Strømsted Trident 4 +0.129 1'21.859 190.249 5 F. Slater Trident 5 +0.200 1'21.930 190.084 6 A. Giusti MP Motorsport 9 +0.245 1'21.975 189.979 7 T. Kato ART Grand Prix 10 +0.273 1'22.003 189.915 8 K. Le ART Grand Prix 12 +0.310 1'22.040 189.829 9 J. Nakamura HitechGP 25 +0.329 1'22.059 189.785 10 P. Clerot Rodin Motorsport 17 +0.337 1'22.067 189.766 11 E. Rivera Campos Racing 3 +0.352 1'22.082 189.732 12 J. Wharton Prema Powerteam 21 +0.371 1'22.101 189.688 13 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 +0.412 1'22.142 189.593 14 M. Gładysz ART Grand Prix 11 +0.426 1'22.156 189.561 15 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 +0.431 1'22.161 189.549 16 C. Ho Rodin Motorsport 19 +0.435 1'22.165 189.540 17 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 +0.482 1'22.212 189.432 18 M. Colnaghi MP Motorsport 7 +0.521 1'22.251 189.342 19 G. Xie DAMS Lucas Oil 31 +0.538 1'22.268 189.303 20 L. Sharp Prema Powerteam 20 +0.553 1'22.283 189.268 21 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 30 +0.581 1'22.311 189.204 22 M. De Palo Trident 6 +0.584 1'22.314 189.197 23 F. McLaughlin HitechGP 24 +0.606 1'22.336 189.146 24 T. Naël Campos Racing 1 +0.618 1'22.348 189.119 25 S. Hanna AIX Racing 26 +0.773 1'22.503 188.764 26 J. Garfias Prema Powerteam 22 +0.851 1'22.581 188.585 27 Y. David AIX Racing 27 +0.948 1'22.678 188.364 28 F. Barrichello AIX Racing 28 +1.019 1'22.749 188.202 29 B. Badoer Rodin Motorsport 18 +1.064 1'22.794 188.100 30 M. Shin HitechGP 23 +1.190 1'22.920 187.814

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!