Fefo Barrichello está dando mais um passo importante em sua carreira neste final de semana. O brasileiro fez a sua estreia de 'surpresa' na Fórmula 3, isso mesmo, na última corrida da temporada, depois do título já ter sido decidido. No entanto, isso tem uma razão muito plausível e calculada para o próximo ano.

Em 2026, Fefo continuará correndo com a AIX Racing na categoria de base. Por não ter nenhuma experiência com o carro, eles optaram por deixar o brasileiro fazer o fim de semana de Monza, afim de recolher o máximo de informações e dados para que o início da próxima temporada seja forte.

Em convesa exclusiva com o Motorsport.com Brasil, que está 'in loco' em Monza, com a repórter Livia Veiga, Barrichello confessou que o primeiro dia não foi nada fácil e vai ser preciso muita calma e paciência nesse primeiro momento.

"É muito difícil, né? Eu ainda não tenho experiência nenhuma [com carro de Fórmula 3], ainda estou passageiro do carro. Ainda não estou conseguindo fazer as coisas que quero, que meu corpo quer que eu faça", contou.

"Eu estou um pouco desconectado, eu acho. Topei passar por algo difícil para me preparar para o nosso objetivo, que é o ano que vem".

O brasileiro ainda fez um balanço sobre o primeiro dia, destacando sua frustração por ver o companheiro de equipe na pole, mas també sublinhou que entende que Brad Benavides tem mais tempo na categoria e, com isso, já está muito mais acostumado com as exigências do carro.

"Lógico que é duro, eu fico frustrado, estou aqui para ganhar, não só para participar, mas acho que esse aprendizado vai ser muito valioso no ano que vem quando eu voltar para brigar, com experiência, sabendo o que está acontecendo".

Fefo contou que toda a preparação foi muito rápida. O brasileiro teve apenas uma semana para se entrosar com a equipe, aprender todos os dados, fazer testes e tentar entender o funcionamento do carro antes de ser 'jogado' no treino livre -- que ele só conseguiu dar duas voltas.

"Passei uma semana [com a equipe], mas pude ver o quanto estão trabalhando duro. Eles são novos na categoria, que tem tantas equipes muito experientes, e no fim estão fazendo um trabalho espetacular, então eles merecem [o sucesso]. E eu quero brigar, estar lá para eles".

"Espero que eles possam ganhar essa corrida [em Monza], porque traz esse sentimento de recompensa por tanto trabalho que eles têm feito".

A entrada na F3 é como uma 'coroação' por tudo que ele conquistou ao longo dos últimos anos. Agora, ele está colhendo os frutos de todo o trabalho duro e dedicação em outras categorias de acesso.

Sobre possíveis dicas vindas de Rubinho Barrichello, que é um papai-babão de mão cheia, Fefo contou que eles gostam de separar a vida profissional da pessoal, mas é claro que sempre rola um momento de ouvir quem tem mais experiência.

"A gente conversou muito. Quando a gente está em casa, ele é meu pai. Aqui, ele é tipo um mentor".

No caso, Rubinho está em Cascavel para a etapa da Stock Car e não pôde acompanhar o filho como tanto ama, mas está sempre mandando boas energias, seja por ligações ou mensagens.

"Eu tento trazer coisas que ele me dá de dica que são muito valiosas. Busco ir atrás disso. Enfim, é muito bom ter ele como pai e como mentor", finalizou.

HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor ‘ROOKIE’ da F1 2025?

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

<sourcesrc="https: api.spreaker.com="" v2="" episodes="" 67599819="" download.mp3"="" type="audio/mpeg"> Your browser does not support the audio element. </sourcesrc="https:>

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!