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F3 Spielberg

F3: Clerot sobe ao pódio na corrida sprint da Áustria, com vitória de Rivera; Barrichello é 24º

Piloto brasileiro conquistou posição após ultrapassagem na última volta

Redação Motorsport.com
Publicado:
Captura de tela 2026-06-27 090116

Pódio F3 Áustria (Reprodução F3)

A Fórmula 3 começou o sábado de maneira mais do que especial com bandeira brasileira no pódio! Pedro Clerot, da Rodin Motorsport, terminou a corrida um da etapa austríaca na segunda colocação. A prova foi vencida por Ernesto Rivera

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A corrida sprint da F3 em Spielberg começou com a entrada imediata do safety car após um contato entre Freddie Slater (Trident) e seu companheiro Noah Stromsted, que danificou a suspensão traseira direita e o obrigou a parar. Wharton se manteve na liderança, seguido por Ernesto Rivera, que se manteve na trajetória.

 

Wharton mantinha um ritmo lento e os carros que o seguiam estavam muito próximos. Rivera pressionou repetidamente, mas não conseguiu ultrapassar. Houve um breve contato, mas ele conseguiu se manter e completar as voltas.

Na volta 14, Rivera finalmente conseguiu ultrapassar. No entanto, seu ritmo não era tão forte e o mexicano não conseguiu se distanciar muito dos rivais. Jin Nakamura era terceiro, muito pressionado por Clerot.

 

Por fim, Rivera se manteve na liderança e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar e Nakamura foi ultrapassado por Clerot na última volta. O japonês parecia ter perdido o pódio, mas ultrapassou Wharton, que havia reduzido o ritmo, para recuperar a terceira posição. 

Fefo Barrichello, também representante do Brasil na categoria, foi 24º.

Corrida 1 - Áustria

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos
1
E. RiveraCampos Racing
 3 21

31'31.362

   172.686   10
2
P. ClerotRodin Motorsport
 17 21

+1.787

31'33.149

 1.787 172.523   9
3
J. NakamuraHitechGP
 25 21

+2.597

31'33.959

 0.810 172.450   8
4
J. WhartonPrema Powerteam
 21 21

+2.823

31'34.185

 0.226 172.429   7
5
N. StrømstedTrident
 4 21

+3.255

31'34.617

 0.432 172.390   6
6
K. LeART Grand Prix
 12 21

+3.869

31'35.231

 0.614 172.334   5
7
T. TaponenMP Motorsport
 8 21

+4.131

31'35.493

 0.262 172.310   4
8
T. KatoART Grand Prix
 10 21

+4.423

31'35.785

 0.292 172.284   3
9
H. YamakoshiVan Amersfoort Racing
 14 21

+4.946

31'36.308

 0.523 172.236   2
10
U. UgochukwuCampos Racing
 2 21

+9.236

31'40.598

 4.290 171.847   1
11
B. del PinoVan Amersfoort Racing
 16 21

+9.965

31'41.327

 0.729 171.781    
12
A. GiustiMP Motorsport
 9 21

+10.544

31'41.906

 0.579 171.729    
13
N. LacorteDAMS Lucas Oil
 29 21

+11.084

31'42.446

 0.540 171.680    
14
M. GładyszART Grand Prix
 11 21

+13.340

31'44.702

 2.256 171.477    
15
L. SharpPrema Powerteam
 20 21

+13.736

31'45.098

 0.396 171.441    
16
T. NaëlCampos Racing
 1 21

+14.089

31'45.451

 0.353 171.410    
17
G. XieDAMS Lucas Oil
 31 21

+14.477

31'45.839

 0.388 171.375    
18
M. ColnaghiMP Motorsport
 7 21

+14.664

31'46.026

 0.187 171.358    
19
M. De PaloTrident
 6 21

+14.891

31'46.253

 0.227 171.338    
20
Y. DavidAIX Racing
 27 21

+21.172

31'52.534

 6.281 170.775    
21
E. DelignyVan Amersfoort Racing
 15 21

+21.773

31'53.135

 0.601 170.721    
22
B. BadoerRodin Motorsport
 18 21

+22.831

31'54.193

 1.058 170.627    
23
C. HoRodin Motorsport
 19 21

+23.483

31'54.845

 0.652 170.569    
24
F. BarrichelloAIX Racing
 28 21

+24.975

31'56.337

 1.492 170.436    
25
N. BhirombhakdiDAMS Lucas Oil
 30 21

+25.099

31'56.461

 0.124 170.425    
26
J. GarfiasPrema Powerteam
 22 21

+27.604

31'58.966

 2.505 170.202    
27
M. ShinHitechGP
 23 21

+28.007

31'59.369

 0.403 170.167    
28
S. HannaAIX Racing
 26 21

+29.440

32'00.802

 1.433 170.040 1  
29
F. McLaughlinHitechGP
 24 21

+53.231

32'24.593

 23.791 167.959 1  
dnf
F. SlaterTrident
 5 0

 

    

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