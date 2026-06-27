F3: Clerot sobe ao pódio na corrida sprint da Áustria, com vitória de Rivera; Barrichello é 24º
Piloto brasileiro conquistou posição após ultrapassagem na última volta
Pódio F3 Áustria (Reprodução F3)
A Fórmula 3 começou o sábado de maneira mais do que especial com bandeira brasileira no pódio! Pedro Clerot, da Rodin Motorsport, terminou a corrida um da etapa austríaca na segunda colocação. A prova foi vencida por Ernesto Rivera.
A corrida sprint da F3 em Spielberg começou com a entrada imediata do safety car após um contato entre Freddie Slater (Trident) e seu companheiro Noah Stromsted, que danificou a suspensão traseira direita e o obrigou a parar. Wharton se manteve na liderança, seguido por Ernesto Rivera, que se manteve na trajetória.
Wharton mantinha um ritmo lento e os carros que o seguiam estavam muito próximos. Rivera pressionou repetidamente, mas não conseguiu ultrapassar. Houve um breve contato, mas ele conseguiu se manter e completar as voltas.
Na volta 14, Rivera finalmente conseguiu ultrapassar. No entanto, seu ritmo não era tão forte e o mexicano não conseguiu se distanciar muito dos rivais. Jin Nakamura era terceiro, muito pressionado por Clerot.
Por fim, Rivera se manteve na liderança e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar e Nakamura foi ultrapassado por Clerot na última volta. O japonês parecia ter perdido o pódio, mas ultrapassou Wharton, que havia reduzido o ritmo, para recuperar a terceira posição.
Fefo Barrichello, também representante do Brasil na categoria, foi 24º.
Corrida 1 - Áustria
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|1
|
E. RiveraCampos Racing
|3
|21
|
31'31.362
|172.686
|10
|2
|
P. ClerotRodin Motorsport
|17
|21
|
+1.787
31'33.149
|1.787
|172.523
|9
|3
|
J. NakamuraHitechGP
|25
|21
|
+2.597
31'33.959
|0.810
|172.450
|8
|4
|
J. WhartonPrema Powerteam
|21
|21
|
+2.823
31'34.185
|0.226
|172.429
|7
|5
|
N. StrømstedTrident
|4
|21
|
+3.255
31'34.617
|0.432
|172.390
|6
|6
|
K. LeART Grand Prix
|12
|21
|
+3.869
31'35.231
|0.614
|172.334
|5
|7
|
T. TaponenMP Motorsport
|8
|21
|
+4.131
31'35.493
|0.262
|172.310
|4
|8
|
T. KatoART Grand Prix
|10
|21
|
+4.423
31'35.785
|0.292
|172.284
|3
|9
|
H. YamakoshiVan Amersfoort Racing
|14
|21
|
+4.946
31'36.308
|0.523
|172.236
|2
|10
|
U. UgochukwuCampos Racing
|2
|21
|
+9.236
31'40.598
|4.290
|171.847
|1
|11
|
B. del PinoVan Amersfoort Racing
|16
|21
|
+9.965
31'41.327
|0.729
|171.781
|12
|
A. GiustiMP Motorsport
|9
|21
|
+10.544
31'41.906
|0.579
|171.729
|13
|
N. LacorteDAMS Lucas Oil
|29
|21
|
+11.084
31'42.446
|0.540
|171.680
|14
|
M. GładyszART Grand Prix
|11
|21
|
+13.340
31'44.702
|2.256
|171.477
|15
|
L. SharpPrema Powerteam
|20
|21
|
+13.736
31'45.098
|0.396
|171.441
|16
|
T. NaëlCampos Racing
|1
|21
|
+14.089
31'45.451
|0.353
|171.410
|17
|
G. XieDAMS Lucas Oil
|31
|21
|
+14.477
31'45.839
|0.388
|171.375
|18
|
M. ColnaghiMP Motorsport
|7
|21
|
+14.664
31'46.026
|0.187
|171.358
|19
|
M. De PaloTrident
|6
|21
|
+14.891
31'46.253
|0.227
|171.338
|20
|
Y. DavidAIX Racing
|27
|21
|
+21.172
31'52.534
|6.281
|170.775
|21
|
E. DelignyVan Amersfoort Racing
|15
|21
|
+21.773
31'53.135
|0.601
|170.721
|22
|
B. BadoerRodin Motorsport
|18
|21
|
+22.831
31'54.193
|1.058
|170.627
|23
|
C. HoRodin Motorsport
|19
|21
|
+23.483
31'54.845
|0.652
|170.569
|24
|
F. BarrichelloAIX Racing
|28
|21
|
+24.975
31'56.337
|1.492
|170.436
|25
|
N. BhirombhakdiDAMS Lucas Oil
|30
|21
|
+25.099
31'56.461
|0.124
|170.425
|26
|
J. GarfiasPrema Powerteam
|22
|21
|
+27.604
31'58.966
|2.505
|170.202
|27
|
M. ShinHitechGP
|23
|21
|
+28.007
31'59.369
|0.403
|170.167
|28
|
S. HannaAIX Racing
|26
|21
|
+29.440
32'00.802
|1.433
|170.040
|1
|29
|
F. McLaughlinHitechGP
|24
|21
|
+53.231
32'24.593
|23.791
|167.959
|1
|dnf
|
F. SlaterTrident
|5
|0
|
Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Russell fica com a pole após fim de classificação caótica na Áustria; participe do debate AO VIVO no Q4
F1: Russell crava pole no GP da Áustria; Bortoleto é 12º
Gui Backes lidera segundo treino livre da NASCAR Brasil no Velocitta
MotoGP: Fernández vence sprint da Holanda em dobradinha da Trackhouse; Moreira é 11º
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários