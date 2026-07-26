F3 Hungria: Slater vence a corrida principal e assume a liderança do campeonato
Os brasileiros Pedro Clerot e Fefo Barrichello foram respectivamente P16 e P25 no Hungaroring
Fredie Slater, da Trident, venceu a corrida principal da F3 na Hungria e assumiu a liderança do campeonato. Até então líder, Ugo Ugochukwu foi segundo, enquanto Brando Badoer completou o pódio.
Os brasileiros Pedro Clerot e Fefo Barrichello foram respectivamente P16 e P25 no Hungaroring.
A corrida
O início foi caótico em várias posições. O argentino Mattia Colnaghi aproveitou largar pela melhor zona para rapidamente se posicionar em terceiro, atrás do poleman Tuuka Taponen e de Freddie Slater, que assumia a segunda posição.
Atrás deles, um forte incidente originado por um contato com Nakamura, que mandou os carros de Xie e Gładysz para a barreira de proteção, provocou um safety car e salvou a corrida de Taponen, que poderia ter ficado fora dos pontos. O integrante da MP Motorsport sofreu um furo no pneu traseiro direito após um toque com Slater enquanto brigava pela ponta na primeira volta. O finlandês foi aos boxes para fazer a troca do pneu, caindo para o sexto lugar.
Isso deixou Slater na liderança, seguido por Colnaghi e Badoer fechando os três primeiros.
Após um breve período de VSC depois que o carro de Salim Hanna ficou parado na pista, a competição entrou em uma nova dinâmica e o reagrupamento favoreceu Ugo Ugochukwu, que, desde a largada, havia mostrado toda a intenção de recuperar posições. Com 10 voltas na corrida, fez uma dupla ultrapassagem para passar Brando Badoer e Colnaghi, mandando o argentino para a quarta posição.
A partir desse momento, a corrida se tornou uma perseguição entre Slater e Ugochukwu, ambos candidatos ao campeonato. O piloto da Campos ficou limitado em seus movimentos pelas complicações naturais do Hungaroring e não conseguiu completar sua missão, deixando Slater também como líder do campeonato a duas rodadas do fim do calendário.
Com a vitória nas mãos de Slater, a segunda posição ficou com Ugochukwu, com Badoer em terceiro. Colnaghi ficou em quarto para somar 12 pontos adicionais no campeonato e chegar a 39 no total.
|Position
|Driver
|Team
|Gap
|1.
|Freddie Slater
|TRIDENT
|2.
|Ugo Ugochukwu
|Campos Racing
|1.4
|3.
|Brando Badoer
|Rodin Motorsport
|3.0
|4.
|Mattia Colnaghi
|MP Motorsport
|3.3
|5.
|Theophile Nael
|Campos Racing
|5.6
|6.
|Tuukka Taponen
|MP Motorsport
|5.9
|7.
|Ernesto Rivera
|Campos Racing
|6.8
|8.
|James Wharton
|PREMA Racing
|9.8
|9.
|Louis Sharp
|PREMA Racing
|12.6
|10.
|Christian Ho
|Rodin Motorsport
|13.1
|11.
|Hiyu Yamakoshi
|Van Amersfoort Racing
|13.3
|12.
|Jose Garfias
|PREMA Racing
|14.0
|13.
|Noah Stromsted
|TRIDENT
|14.5
|14.
|Taito Kato
|ART Grand Prix
|14.9
|15.
|Bruno Del Pino
|Van Amersfoort Racing
|15.5
|16.
|Pedro Clerot
|Rodin Motorsport
|15.8
|17.
|Fionn McLaughlin
|Hitech Grand Prix
|16.3
|18.
|Alessandro Guisti
|MP Motorsport
|16.9
|19.
|Nicola Lacorte
|DAMS Lucas Oil
|19.1
|20.
|Nandhavud Bhirombhakdi
|DAMS Lucas Oil
|19.7
|21.
|Matteo De Palo
|TRIDENT
|21.1
|22.
|Woohyun Shin
|Hitech Grand Prix
|21.8
|23.
|Yevan David
|AIX Racing
|28.0
|24.
|Enzo Deligny
|Van Amersfoort Racing
|DNF
|25.
|Fernando Barichello
|AIX Racing
|DNF
|26.
|Kanato Le
|ART Grand Prix
|DNF
|27.
|Salim Hanna
|AIX Racing
|DNF
|28.
|Jin Nakamura
|Hitech Grand Prix
|DNF
|29.
|Maciej Gladysz
|ART Grand Prix
|DNF
|30/
|Gerrard Xie
|DAMS Lucas Oil
|DNF
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