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Relato da corrida
F3 Hungaroring

F3 Hungria: Slater vence a corrida principal e assume a liderança do campeonato

Os brasileiros Pedro Clerot e Fefo Barrichello foram respectivamente P16 e P25 no Hungaroring

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Editado:
Mattia Colnaghi, MP Motorsport

Fredie Slater, da Trident, venceu a corrida principal da F3 na Hungria e assumiu a liderança do campeonato. Até então líder, Ugo Ugochukwu foi segundo, enquanto Brando Badoer completou o pódio. 

O editor recomenda:

Os brasileiros Pedro Clerot e Fefo Barrichello foram respectivamente P16 e P25 no Hungaroring.

A corrida

O início foi caótico em várias posições. O argentino Mattia Colnaghi aproveitou largar pela melhor zona para rapidamente se posicionar em terceiro, atrás do poleman Tuuka Taponen e de Freddie Slater, que assumia a segunda posição.

Atrás deles, um forte incidente originado por um contato com Nakamura, que mandou os carros de Xie e Gładysz para a barreira de proteção, provocou um safety car e salvou a corrida de Taponen, que poderia ter ficado fora dos pontos. O integrante da MP Motorsport sofreu um furo no pneu traseiro direito após um toque com Slater enquanto brigava pela ponta na primeira volta. O finlandês foi aos boxes para fazer a troca do pneu, caindo para o sexto lugar.

Isso deixou Slater na liderança, seguido por Colnaghi e Badoer fechando os três primeiros. 

Após um breve período de VSC depois que o carro de Salim Hanna ficou parado na pista, a competição entrou em uma nova dinâmica e o reagrupamento favoreceu Ugo Ugochukwu, que, desde a largada, havia mostrado toda a intenção de recuperar posições. Com 10 voltas na corrida, fez uma dupla ultrapassagem para passar Brando Badoer e Colnaghi, mandando o argentino para a quarta posição.

A partir desse momento, a corrida se tornou uma perseguição entre Slater e Ugochukwu, ambos candidatos ao campeonato. O piloto da Campos ficou limitado em seus movimentos pelas complicações naturais do Hungaroring e não conseguiu completar sua missão, deixando Slater também como líder do campeonato a duas rodadas do fim do calendário.

Com a vitória nas mãos de Slater, a segunda posição ficou com Ugochukwu, com Badoer em terceiro. Colnaghi ficou em quarto para somar 12 pontos adicionais no campeonato e chegar a 39 no total.

Position Driver Team Gap
1. Freddie Slater TRIDENT  
2. Ugo Ugochukwu Campos Racing 1.4
3. Brando Badoer Rodin Motorsport 3.0
4. Mattia Colnaghi MP Motorsport 3.3
5. Theophile Nael Campos Racing 5.6
6. Tuukka Taponen MP Motorsport 5.9
7. Ernesto Rivera Campos Racing 6.8
8. James Wharton PREMA Racing 9.8
9. Louis Sharp PREMA Racing 12.6
10. Christian Ho Rodin Motorsport 13.1
11. Hiyu Yamakoshi Van Amersfoort Racing 13.3
12. Jose Garfias PREMA Racing 14.0
13. Noah Stromsted TRIDENT 14.5
14. Taito Kato ART Grand Prix 14.9
15. Bruno Del Pino Van Amersfoort Racing 15.5
16. Pedro Clerot Rodin Motorsport 15.8
17. Fionn McLaughlin Hitech Grand Prix 16.3
18. Alessandro Guisti MP Motorsport 16.9
19. Nicola Lacorte DAMS Lucas Oil 19.1
20. Nandhavud Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 19.7
21. Matteo De Palo TRIDENT 21.1
22. Woohyun Shin Hitech Grand Prix 21.8
23. Yevan David AIX Racing 28.0
24. Enzo Deligny Van Amersfoort Racing DNF
25. Fernando Barichello AIX Racing DNF
26. Kanato Le ART Grand Prix DNF
27. Salim Hanna AIX Racing DNF
28. Jin Nakamura Hitech Grand Prix DNF
29. Maciej Gladysz ART Grand Prix DNF
30/ Gerrard Xie DAMS Lucas Oil DNF
 

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