Gabriel Gomez abre caminho para 2027 com primeiros testes com equipe de Norris na F3
Brasileiro iniciou o trabalho de pista com a LN4 Fusion e concentra programa na adaptação ao carro e no ritmo de corrida
Gabriel Gomez nos testes da F3 em Jerez
Foto de: LN Fusion
Gabriel Gomez concluiu nesta quarta-feira (21), em Jerez, na Espanha, sua primeira participação nos treinos livres coletivos pós-temporada da Fórmula 3. As atividades marcam o início do trabalho de pista do brasileiro com a LN4 Fusion, equipe pela qual ele acabou de ser anunciado para disputar a temporada de 2027.
Em seu primeiro contato com o equipamento, Gomez concentrou na adaptação, no gerenciamento dos pneus e na sequência de longas voltas, conhecidas como stints de corrida.
O desafio foi transferir a experiência no automobilismo, incluindo a trajetória da Fórmula 4 e Regional Europeia em 2026 para um carro com características de potência e aerodinâmica diferentes das categorias anteriores.
"Foram dias muito importantes para mim. É um carro completamente diferente de tudo o que eu já pilotei, muito mais potente e com uma aerodinâmica que exige bastante adaptação", afirmou Gomez.
Ao avaliar as sessões, o piloto destacou sua evolução e os tempos. "Fiquei feliz com a evolução e com a proximidade dos tempos entre os três pilotos da equipe. Sei que ainda tenho muito a melhorar e isso me motiva bastante", complementou.
Gabriel Gomez nos testes da F3 em Jerez
Foto de: LN Racing
As atividades também permitiram ao brasileiro conhecer a metodologia da LN4 Fusion, sua nova equipe para o próximo ano.
"Gostei muito da estrutura da equipe e da maneira como todos trabalham. Os engenheiros foram muito importantes nesse primeiro contato, ajudando a entender o carro e identificar onde podemos evoluir".
Com o final dos treinos livres coletivos em Jerez, Gabriel e a sua equipe passam agora à análise dos dados para orientar os próximos passos da preparação para o calendário de 2027.
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