Gabriel Gomez faz estreia na F3 em 2027 em equipe de Lando Norris
Com trajetória de destaque no kart mundial e na Fórmula 4 Europeia
Gabriel Gomez
O brasileiro Gabriel Gomez foi anunciado nesta sexta-feira (16) como o novo contratado da LN Fusion, equipe cofundada por Lando Norris para competir nas categorias de acesso à Fórmula 1. O piloto irá disputar a Fórmula 3 em 2027.
Natural de Florianópolis, Gabriel tem no currículo três títulos de campeão brasileiro (2016, 2020 e 2021) e dois da Copa do Brasil, além de um campeonato italiano e dois vice-campeonatos europeus no kartismo.
Em 2025, conquistou o título da Fórmula Winter Series e, na Fórmula 4, foi vice-campeão na Italiana e no E4 Championship.
“Estou muito feliz e grato pela oportunidade de dar esse salto para a FIA F3. Foram anos de muito trabalho e sacrifício para estar no paddock da F1 e agora chegamos lá", começou o piloto.
"Entrando na nova equipe LN4 Fusion, com uma baita estrutura por trás e com muitos nomes com experiência trabalhando, acreditamos que vai ser uma ótima parceria pra buscar ótimos resultados. Quero agradecer a todos que trabalharam para que isso pudesse acontecer, à equipe pela oportunidade, aos meus patrocinadores por todo o apoio, ao meu manager, a LS Racing, e a toda a minha família por sempre estar ao meu lado".
A estreia na F3 abre um novo capítulo na trajetória de Gabriel, cujo projeto esportivo é conduzido pela LS Racing em conjunto com a família.
Com resultados expressivos no kartismo e nas categorias europeias de monopostos,
Gabriel Gomez inicia um novo capítulo da carreira em um momento de renovação do automobilismo brasileiro.
REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo
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