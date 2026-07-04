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F3 Silverstone

Líder da F3, Ugochukwu vence sprint de Silverstone com 17s de vantagem

Com o resultado, ele chegou a 89 pontos, contra 68 de Freddie Slater e 60 de Théophile Naël; corrida principal da F3 na Inglaterra é às 4h25 (Brasília) deste domingo, no SporTV

Redação Motorsport.com 田中健一
Publicado:
Ugo Ugochukwu, Campos Racing

Na madrugada deste sábado, foi realizada a corrida sprint da etapa de Silverstone da Fórmula 3, com Ugo Ugochukwu, da Campos Racing, vencendo de forma perfeita após largar da pole na Grã-Bretanha

O editor recomenda:

Ugochukwu largou bem e garantiu a ponta na primeira curva, mas Ivan Domingues (AIX Grand Prix), que largava em 2º, pressionou insistentemente. Ugochukwu conseguiu resistir e manteve a liderança. 

O ritmo do segundo colocado, Domingues, caiu bruscamente, e Ugochukwu abriu rapidamente uma vantagem de mais de 3 segundos, que depois aumentou cerca de 1 segundo por volta. 

Parecia apenas uma questão de tempo até Domingues sucumbir no pelotão. Mas, atrás, os dois pilotos da Trident, Noah Strømsted e Matteo de Palo, travaram uma batalha intensa pelo 3º lugar. Nisso, Domingues conseguiu respirar.

O duelo entre os companheiros da Trident terminou a favor de Strømsted. Mas, aproveitando uma breve oportunidade, Théophile Naël (Campos), que vinha se recuperando do fundo do grid, ultrapassou de Palo e subiu para 4º.

De Palo, porém, também tinha uma carta na manga. Aproveitando uma brecha, deu o troco em Naël e ainda ultrapassou seu companheiro de equipe Strømsted. Subiu para 3º na última volta. Mas, no giro final, Naël despachou os dois concorrentes e fechou o pódio.

Ugo, por sua vez, mostrou um ritmo esmagador e venceu sem ser alcançado. Ao final, abriu impressionantes 17 segundos de vantagem. Os pilotos brasileiros, Pedro Clerot (Rodin) e Fernando Barrichello (AIX), terminaram em 20º e 25º, respectivamente.

1. Ugo Ugochukwu Campos Racing  
2. Yevan David AIX Racing +17.023
3. Theophile Nael Campos Racing +17.620
4. Matteo De Palo TRIDENT +17.750
5. Noah Stromsted TRIDENT +17.957
6. Maciej Gładysz ART Grand Prix +18.155
7. Freddie Slater TRIDENT +18.360
8. Louis Sharp PREMA Racing +19.002
9. Fionn Mclaughlin HITECH Grand Prix +19.479
10. James Wharton PREMA Racing +20.418
11. Alessandro Giusti MP Motorsport +22.464
12. Hiyu Yamakoshi Van Amersfoort Racing +22.780
13. Jin Nakamura Hitech Grand Prix +23.254
14. Ernesto Rivera Campos Racing +23.579
15. Mattia Colnaghi MP Motorsport +23.967
16. Kanato Le ART Grand Prix +24.355
17. Tuukka Taponen MP Motorsport +24.534
18. Taito Kato ART Grand Prix +24.974
19. Brando Badoer RODIN Motorsport +25.435
20. Pedro Clerot RODIN Motorsprt +25.869
21. Bruno Del Pino Van Amersfoort Racing +26.470
22. Enzo Deligny Van Amersfoort Racing +29.040
23. Jose Garfias PREMA Racing +29.596
24. Nicola Lacorte DAMS Lucas Oil +30.129
25. Fernando Barrichello AIX Racing +30.565
26. Nandhavud Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil +30.959
27. Woohyun Shin HITECH Grand Prix +34.430
28. Ricardo Escotto AIX Racing +39.335
29. Gerrad Xie DAMS Lucas Oil +74.510
30. Christian Ho DAMS Lucas Oil +76.864

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