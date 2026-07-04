Líder da F3, Ugochukwu vence sprint de Silverstone com 17s de vantagem
Com o resultado, ele chegou a 89 pontos, contra 68 de Freddie Slater e 60 de Théophile Naël; corrida principal da F3 na Inglaterra é às 4h25 (Brasília) deste domingo, no SporTV
Na madrugada deste sábado, foi realizada a corrida sprint da etapa de Silverstone da Fórmula 3, com Ugo Ugochukwu, da Campos Racing, vencendo de forma perfeita após largar da pole na Grã-Bretanha.
Ugochukwu largou bem e garantiu a ponta na primeira curva, mas Ivan Domingues (AIX Grand Prix), que largava em 2º, pressionou insistentemente. Ugochukwu conseguiu resistir e manteve a liderança.
O ritmo do segundo colocado, Domingues, caiu bruscamente, e Ugochukwu abriu rapidamente uma vantagem de mais de 3 segundos, que depois aumentou cerca de 1 segundo por volta.
Parecia apenas uma questão de tempo até Domingues sucumbir no pelotão. Mas, atrás, os dois pilotos da Trident, Noah Strømsted e Matteo de Palo, travaram uma batalha intensa pelo 3º lugar. Nisso, Domingues conseguiu respirar.
O duelo entre os companheiros da Trident terminou a favor de Strømsted. Mas, aproveitando uma breve oportunidade, Théophile Naël (Campos), que vinha se recuperando do fundo do grid, ultrapassou de Palo e subiu para 4º.
De Palo, porém, também tinha uma carta na manga. Aproveitando uma brecha, deu o troco em Naël e ainda ultrapassou seu companheiro de equipe Strømsted. Subiu para 3º na última volta. Mas, no giro final, Naël despachou os dois concorrentes e fechou o pódio.
Ugo, por sua vez, mostrou um ritmo esmagador e venceu sem ser alcançado. Ao final, abriu impressionantes 17 segundos de vantagem. Os pilotos brasileiros, Pedro Clerot (Rodin) e Fernando Barrichello (AIX), terminaram em 20º e 25º, respectivamente.
|1.
|Ugo Ugochukwu
|Campos Racing
|2.
|Yevan David
|AIX Racing
|+17.023
|3.
|Theophile Nael
|Campos Racing
|+17.620
|4.
|Matteo De Palo
|TRIDENT
|+17.750
|5.
|Noah Stromsted
|TRIDENT
|+17.957
|6.
|Maciej Gładysz
|ART Grand Prix
|+18.155
|7.
|Freddie Slater
|TRIDENT
|+18.360
|8.
|Louis Sharp
|PREMA Racing
|+19.002
|9.
|Fionn Mclaughlin
|HITECH Grand Prix
|+19.479
|10.
|James Wharton
|PREMA Racing
|+20.418
|11.
|Alessandro Giusti
|MP Motorsport
|+22.464
|12.
|Hiyu Yamakoshi
|Van Amersfoort Racing
|+22.780
|13.
|Jin Nakamura
|Hitech Grand Prix
|+23.254
|14.
|Ernesto Rivera
|Campos Racing
|+23.579
|15.
|Mattia Colnaghi
|MP Motorsport
|+23.967
|16.
|Kanato Le
|ART Grand Prix
|+24.355
|17.
|Tuukka Taponen
|MP Motorsport
|+24.534
|18.
|Taito Kato
|ART Grand Prix
|+24.974
|19.
|Brando Badoer
|RODIN Motorsport
|+25.435
|20.
|Pedro Clerot
|RODIN Motorsprt
|+25.869
|21.
|Bruno Del Pino
|Van Amersfoort Racing
|+26.470
|22.
|Enzo Deligny
|Van Amersfoort Racing
|+29.040
|23.
|Jose Garfias
|PREMA Racing
|+29.596
|24.
|Nicola Lacorte
|DAMS Lucas Oil
|+30.129
|25.
|Fernando Barrichello
|AIX Racing
|+30.565
|26.
|Nandhavud Bhirombhakdi
|DAMS Lucas Oil
|+30.959
|27.
|Woohyun Shin
|HITECH Grand Prix
|+34.430
|28.
|Ricardo Escotto
|AIX Racing
|+39.335
|29.
|Gerrad Xie
|DAMS Lucas Oil
|+74.510
|30.
|Christian Ho
|DAMS Lucas Oil
|+76.864
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