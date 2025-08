Neste domingo, o brasileiro Rafael Câmara terá seu primeiro match point em busca do título da temporada 2025 da Fórmula 3. Largando da pole position no Hungaroring, o piloto da Academia da Ferrari tem condições favoráveis para levantar o caneco com uma etapa de antecedência. Mas o que ele precisa fazer para chegar a este ponto? O Motorsport.com te explica a matemática.

Com os dois pontos da pole position da sexta-feira e mais um tento conquistado na corrida sprint deste sábado, onde terminou na oitava posição, Câmara conseguiu aumentar ainda mais sua vantagem na ponta do campeonato.

No momento, o brasileiro tem 131 pontos, e aproveitou o fato de que seus dois rivais mais próximos, Nikola Tsolov e Tim Tramnitz, estão vivendo um fim de semana desastroso até aqui. Ambos foram mal na classificação e não pontuaram neste sábado, mantendo seus totais de 98 e 93. Além de Câmara, o único dos pilotos ainda vivo na briga pelo título que somou pontos neste sábado foi o espanhol Mari Boya, que terminou em sétimo, tendo agora 89 na classificação.

Com 65 pontos ainda em jogo na temporada 2025 da F3 (26 na corrida principal da Hungria e 39 na etapa de Monza, em setembro), apenas seis pilotos seguem matematicamente vivos na briga pelo título. Veja a tabela abaixo:

PILOTO PONTOS Rafael Câmara 131 Nikola Tsolov 98 Tim Tramnitz 93 Mari Boya 89 Martinius Stenshorne 80 Noah Stromsted 73

Mesmo assim, Câmara chega ao domingo no Hungaroring com chances reais de já levantar a taça com uma etapa de antecedência. Para isso, o brasileiro precisa aproveitar o cenário da corrida principal para elevar sua vantagem na ponta para 40 pontos para o segundo colocado, independente de quem seja. E com Tsolov e Tramnitz largando bem distantes, em 21º e 17º, respectivamente, a maior preocupação de Câmara é Boya, que larga ao seu lado na primeira fila.

Para ser campeão no domingo, Câmara precisa fazer seis pontos a mais que Tsolov, um a mais que Tramnitz e manter a vantagem atual que tem sobre Boya. Os outros dois se mantêm vivos na briga apenas com o abandono do brasileiro.

Pensando em um eventual pódio do brasileiro, Câmara é campeão se vencer a corrida, independente do resultado dos demais. Se for segundo, Boya não pode vencer e Tsolov e Tramnitz só podem terminar de quinto para baixo. Já em um eventual terceiro lugar, Boya não pode ficar à frente de Câmara e Tsolov e Tramnitz só podem ficar de sétimo para baixo.

A Fórmula 3 terá sua corrida principal da etapa da Hungria, valendo o título para Rafa Câmara, na madrugada deste domingo, com largada às 03h30, horário de Brasília, com transmissão da Band e da F1TV Pro.

