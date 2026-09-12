Nael vence primeira corrida da final da F3 em Madri; Clerot e Barrichello não pontuam
Francês da Campos, que não briga pelo título, larga da segunda colocação e vence duelo com pilotos da Prema para faturar terceiro triunfo da temporada
Théophile Nael venceu com facilidade a corrida sprint da Fórmula 3 em Madrid, a primeira prova do fim de semana que encerra a temporada da divisão, disputada na manhã deste sábado (12). Os brasileiros Pedro Clerot e Fernando Barrichello ficaram com a 11ª e a 25ª colocação, respectivamente.
O resultado não traz grandes mudanças à classificação do campeonato de pilotos, mas foi suficiente para deixar o francês estabelecido na terceira colocação. Freddie Slater, 18º na prova, segue na liderança com 141 pontos, mas viu Ugo Ugochukwu, seu único rival na briga pelo título, chegar em oitavo, subir para 129 e reduzir a distância entre os dois para 12.
Largando da segunda posição, Nael venceu a disputa com o primeiro no grid, James Wharton, e cruzou a linha de chegada com oito segundos de vantagem sobre ele, bem como a 11 segundos de Alex Powell. Este foi o terceiro triunfo do piloto da Campos na competição, após ter vencido a corrida principal em Barcelona e a sprint em Hungaroring.
As duas últimas corridas da temporada, classificadas ambas como principais, estão marcadas uma ainda para este sábado, às 13h no horário de Brasília, e outra para o domingo (13), a partir das 4h45.
Confira o resultado da corrida sprint do GP de Madrid na Fórmula 3:
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Bônus
|1
|
T. Naël Campos Racing
|1
|16
|
-
|10
|2
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|16
|
+8.900
8.9
|8.900
|9
|3
|
A. Powell Prema Powerteam
|20
|16
|
+11.200
11.2
|2.300
|8
|4
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|16
|
+13.700
13.7
|2.500
|7
|5
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|16
|
+14.500
14.5
|0.800
|6
|6
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|16
|
+15.300
15.3
|0.800
|5
|7
|
J. Nakamura HitechGP
|25
|16
|
+20.300
20.3
|5.000
|4
|8
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|16
|
+20.800
20.8
|0.500
|3
|9
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|16
|
+22.000
22.0
|1.200
|2
|10
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|16
|
+23.600
23.6
|1.600
|1
|11
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|16
|
+25.500
25.5
|1.900
|12
|
M. De Palo Trident
|6
|16
|
+26.700
26.7
|1.200
|13
|
F. McLaughlin HitechGP
|24
|16
|
+27.200
27.2
|0.500
|14
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|16
|
+28.100
28.1
|0.900
|15
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|16
|
+29.500
29.5
|1.400
|16
|
Y. David AIX Racing
|27
|16
|
+36.800
36.8
|7.300
|17
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|16
|
+37.100
37.1
|0.300
|18
|
F. Slater Trident
|5
|16
|
+37.500
37.5
|0.400
|19
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|16
|
+38.000
38.0
|0.500
|20
|
N. Strømsted Trident
|4
|16
|
+38.500
38.5
|0.500
|21
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|16
|
+39.500
39.5
|1.000
|22
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|16
|
+40.200
40.2
|0.700
|23
|
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|16
|
+40.700
40.7
|0.500
|24
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|16
|
+42.800
42.8
|2.100
|25
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|16
|
+43.800
43.8
|1.000
|26
|
M. Shin HitechGP
|23
|16
|
+44.800
44.8
|1.000
|27
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|16
|
+47.100
47.1
|2.300
|28
|
N. Maccagnani Rodin Motorsport
|19
|16
|
+48.100
48.1
|1.000
|Ver resultados completos
Classificação do campeonato de pilotos da F3 após a primeira corrida de Madrid
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|
F. SlaterTrident
|141
|18
|16
|13
|15
|24
|17
|27
|11
|-
|2
|
U. UgochukwuCampos Racing
|129
|25
|18
|15
|20
|26
|-
|18
|4
|3/8
|3
|
T. NaëlCampos Racing
|85
|2
|20
|30
|-
|8
|5
|10
|-
|10/1
|4
|
E. RiveraCampos Racing
|81
|-
|10
|6
|10
|2
|28
|16
|4
|5/6
|5
|
T. KatoART Grand Prix
|73
|16
|-
|2
|12
|-
|15
|-
|26
|2/9
|6
|
B. BadoerRodin Motorsport
|71
|3
|25
|13
|-
|-
|9
|21
|-
|-
|7
|
H. YamakoshiVan Amersfoort Racing
|71
|-
|-
|23
|9
|4
|18
|1
|16
|-
|8
|
N. StrømstedTrident
|65
|2
|7
|-
|32
|16
|2
|-
|6
|-
|9
|
T. TaponenMP Motorsport
|65
|-
|-
|7
|11
|-
|10
|18
|18
|1/10
|10
|
B. del PinoVan Amersfoort Racing
|57
|18
|17
|13
|1
|-
|-
|-
|1
|7/4
|11
|
M. GładyszART Grand Prix
|54
|10
|3
|1
|-
|30
|10
|-
|-
|-
|12
|
P. ClerotRodin Motorsport
|48
|4
|12
|-
|22
|2
|8
|-
|-
|-
|13
|
M. ColnaghiMP Motorsport
|44
|1
|-
|-
|-
|-
|19
|19
|5
|-
|14
|
J. NakamuraHitechGP
|43
|2
|4
|-
|18
|-
|15
|-
|-
|4/7
|15
|
J. WhartonPrema Powerteam
|38
|-
|-
|11
|7
|1
|-
|9
|1
|9/2
|16
|
Y. DavidAIX Racing
|34
|-
|-
|-
|-
|15
|-
|-
|19
|-
|17
|
E. DelignyVan Amersfoort Racing
|34
|12
|-
|16
|-
|-
|-
|-
|6
|-
|18
|
N. LacorteDAMS Lucas Oil
|33
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|4
|27
|-
|19
|
K. LeART Grand Prix
|30
|-
|2
|-
|1
|8
|-
|9
|10
|-
|20
|
A. GiustiMP Motorsport
|29
|-
|13
|-
|-
|-
|4
|-
|6
|6/5
|21
|
L. SharpPrema Powerteam
|21
|-
|-
|2
|-
|15
|-
|4
|-
|-
|22
|
G. XieDAMS Lucas Oil
|20
|-
|12
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|
A. PowellPrema Powerteam
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8/3
|24
|
M. De PaloTrident
|7
|-
|-
|-
|-
|7
|-
|-
|-
|-
|25
|B. BenavidesAIX Racing
|6
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|
C. HoRodin Motorsport
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|27
|
F. McLaughlinHitechGP
|2
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|28
|
F. BarrichelloAIX Racing
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|29
|
J. GarfiasPrema Powerteam
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|30
|
N. BhirombhakdiDAMS Lucas Oil
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|31
|
R. EscottoAIX Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|32
|
P. HeuzenroederCampos Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|33
|
M. ShinHitechGP
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|34
|
S. HannaAIX Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|35
|
N. MaccagnaniRodin Motorsport
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F3: Colombo domina e vence corrida 1 em Spa afetada pela chuva; Collet é 9º após punição
F2: Petecof pode não correr por falta de financiamento; entenda
Ex-piloto de F1 e dono de equipe, Adrian Campos morre aos 60 anos
Últimas notícias
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP de San Marino
F1: Norris revela que perdeu "três décimos" com erro na volta da pole em Madri
TCR South America: Gerolami e Piquet lideram TLs em Concordia
F1: Russell explica déficit para Antonelli na classificação de Madri
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários