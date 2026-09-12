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F3 Madri

Nael vence primeira corrida da final da F3 em Madri; Clerot e Barrichello não pontuam

Francês da Campos, que não briga pelo título, larga da segunda colocação e vence duelo com pilotos da Prema para faturar terceiro triunfo da temporada

Fabien Gaillard
Editado:
Teophile Nael, Campos Racing - Madring

Théophile Nael venceu com facilidade a corrida sprint da Fórmula 3 em Madrid, a primeira prova do fim de semana que encerra a temporada da divisão, disputada na manhã deste sábado (12). Os brasileiros Pedro Clerot e Fernando Barrichello ficaram com a 11ª e a 25ª colocação, respectivamente.

O resultado não traz grandes mudanças à classificação do campeonato de pilotos, mas foi suficiente para deixar o francês estabelecido na terceira colocação. Freddie Slater, 18º na prova, segue na liderança com 141 pontos, mas viu Ugo Ugochukwu, seu único rival na briga pelo título, chegar em oitavo, subir para 129 e reduzir a distância entre os dois para 12.

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Largando da segunda posição, Nael venceu a disputa com o primeiro no grid, James Wharton, e cruzou a linha de chegada com oito segundos de vantagem sobre ele, bem como a 11 segundos de Alex Powell. Este foi o terceiro triunfo do piloto da Campos na competição, após ter vencido a corrida principal em Barcelona e a sprint em Hungaroring.

As duas últimas corridas da temporada, classificadas ambas como principais, estão marcadas uma ainda para este sábado, às 13h no horário de Brasília, e outra para o domingo (13), a partir das 4h45.

Confira o resultado da corrida sprint do GP de Madrid na Fórmula 3:

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus
1
T. Naël Campos Racing
 1 16

-

       10    
2
J. Wharton Prema Powerteam
 21 16

+8.900

8.9

 8.900     9    
3
A. Powell Prema Powerteam
 20 16

+11.200

11.2

 2.300     8    
4
B. del Pino Van Amersfoort Racing
 16 16

+13.700

13.7

 2.500     7    
5
A. Giusti MP Motorsport
 9 16

+14.500

14.5

 0.800     6    
6
E. Rivera Campos Racing
 3 16

+15.300

15.3

 0.800     5    
7
J. Nakamura HitechGP
 25 16

+20.300

20.3

 5.000     4    
8
U. Ugochukwu Campos Racing
 2 16

+20.800

20.8

 0.500     3    
9
T. Kato ART Grand Prix
 10 16

+22.000

22.0

 1.200     2    
10
T. Taponen MP Motorsport
 8 16

+23.600

23.6

 1.600     1    
11
P. Clerot Rodin Motorsport
 17 16

+25.500

25.5

 1.900          
12
M. De Palo Trident
 6 16

+26.700

26.7

 1.200          
13
F. McLaughlin HitechGP
 24 16

+27.200

27.2

 0.500          
14
M. Colnaghi MP Motorsport
 7 16

+28.100

28.1

 0.900          
15
E. Deligny Van Amersfoort Racing
 15 16

+29.500

29.5

 1.400          
16
Y. David AIX Racing
 27 16

+36.800

36.8

 7.300          
17
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
 14 16

+37.100

37.1

 0.300          
18
F. Slater Trident
 5 16

+37.500

37.5

 0.400          
19
M. Gładysz ART Grand Prix
 11 16

+38.000

38.0

 0.500          
20
N. Strømsted Trident
 4 16

+38.500

38.5

 0.500          
21
B. Badoer Rodin Motorsport
 18 16

+39.500

39.5

 1.000          
22
J. Garfias Prema Powerteam
 22 16

+40.200

40.2

 0.700          
23
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
 29 16

+40.700

40.7

 0.500          
24
K. Le ART Grand Prix
 12 16

+42.800

42.8

 2.100          
25
F. Barrichello AIX Racing
 28 16

+43.800

43.8

 1.000          
26
M. Shin HitechGP
 23 16

+44.800

44.8

 1.000          
27
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
 30 16

+47.100

47.1

 2.300          
28
N. Maccagnani Rodin Motorsport
 19 16

+48.100

48.1

 1.000          
Ver resultados completos

Classificação do campeonato de pilotos da F3 após a primeira corrida de Madrid

Posição Piloto Pontos Australia Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Italy Spain
1
F. SlaterTrident
 141 18 16 13 15 24 17 27 11 -
2
U. UgochukwuCampos Racing
 129 25 18 15 20 26 - 18 4 3/8
3
T. NaëlCampos Racing
 85 2 20 30 - 8 5 10 - 10/1
4
E. RiveraCampos Racing
 81 - 10 6 10 2 28 16 4 5/6
5
T. KatoART Grand Prix
 73 16 - 2 12 - 15 - 26 2/9
6
B. BadoerRodin Motorsport
 71 3 25 13 - - 9 21 - -
7
H. YamakoshiVan Amersfoort Racing
 71 - - 23 9 4 18 1 16 -
8
N. StrømstedTrident
 65 2 7 - 32 16 2 - 6 -
9
T. TaponenMP Motorsport
 65 - - 7 11 - 10 18 18 1/10
10
B. del PinoVan Amersfoort Racing
 57 18 17 13 1 - - - 1 7/4
11
M. GładyszART Grand Prix
 54 10 3 1 - 30 10 - - -
12
P. ClerotRodin Motorsport
 48 4 12 - 22 2 8 - - -
13
M. ColnaghiMP Motorsport
 44 1 - - - - 19 19 5 -
14
J. NakamuraHitechGP
 43 2 4 - 18 - 15 - - 4/7
15
J. WhartonPrema Powerteam
 38 - - 11 7 1 - 9 1 9/2
16
Y. DavidAIX Racing
 34 - - - - 15 - - 19 -
17
E. DelignyVan Amersfoort Racing
 34 12 - 16 - - - - 6 -
18
N. LacorteDAMS Lucas Oil
 33 - - - 2 - - 4 27 -
19
K. LeART Grand Prix
 30 - 2 - 1 8 - 9 10 -
20
A. GiustiMP Motorsport
 29 - 13 - - - 4 - 6 6/5
21
L. SharpPrema Powerteam
 21 - - 2 - 15 - 4 - -
22
G. XieDAMS Lucas Oil
 20 - 12 8 - - - - - -
23
A. PowellPrema Powerteam
 8 - - - - - - - - 8/3
24
M. De PaloTrident
 7 - - - - 7 - - - -
25 United StatesB. BenavidesAIX Racing 6 6 - - - - - - - -
26
C. HoRodin Motorsport
 2 - - - - - - 2 - -
27
F. McLaughlinHitechGP
 2 - - - - 2 - - - -
28
F. BarrichelloAIX Racing
 2 - - - - - - 2 - -
29
J. GarfiasPrema Powerteam
 1 - 1 - - - - - - -
30
N. BhirombhakdiDAMS Lucas Oil
   - - - - - - - - -
31
R. EscottoAIX Racing
   - - - - - - - - -
32
P. HeuzenroederCampos Racing
   - - - - - - - - -
33
M. ShinHitechGP
   - - - - - - - - -
34
S. HannaAIX Racing
   - - - - - - - - -
35
N. MaccagnaniRodin Motorsport
   - - - - - - - - -

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