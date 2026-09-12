Théophile Nael venceu com facilidade a corrida sprint da Fórmula 3 em Madrid, a primeira prova do fim de semana que encerra a temporada da divisão, disputada na manhã deste sábado (12). Os brasileiros Pedro Clerot e Fernando Barrichello ficaram com a 11ª e a 25ª colocação, respectivamente.

O resultado não traz grandes mudanças à classificação do campeonato de pilotos, mas foi suficiente para deixar o francês estabelecido na terceira colocação. Freddie Slater, 18º na prova, segue na liderança com 141 pontos, mas viu Ugo Ugochukwu, seu único rival na briga pelo título, chegar em oitavo, subir para 129 e reduzir a distância entre os dois para 12.

Largando da segunda posição, Nael venceu a disputa com o primeiro no grid, James Wharton, e cruzou a linha de chegada com oito segundos de vantagem sobre ele, bem como a 11 segundos de Alex Powell. Este foi o terceiro triunfo do piloto da Campos na competição, após ter vencido a corrida principal em Barcelona e a sprint em Hungaroring.

As duas últimas corridas da temporada, classificadas ambas como principais, estão marcadas uma ainda para este sábado, às 13h no horário de Brasília, e outra para o domingo (13), a partir das 4h45.

Confira o resultado da corrida sprint do GP de Madrid na Fórmula 3: Todas as estatísticas Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus 1 T. Naël Campos Racing 1 16 - 10 2 J. Wharton Prema Powerteam 21 16 +8.900 8.9 8.900 9 3 A. Powell Prema Powerteam 20 16 +11.200 11.2 2.300 8 4 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 16 +13.700 13.7 2.500 7 5 A. Giusti MP Motorsport 9 16 +14.500 14.5 0.800 6 6 E. Rivera Campos Racing 3 16 +15.300 15.3 0.800 5 7 J. Nakamura HitechGP 25 16 +20.300 20.3 5.000 4 8 U. Ugochukwu Campos Racing 2 16 +20.800 20.8 0.500 3 9 T. Kato ART Grand Prix 10 16 +22.000 22.0 1.200 2 10 T. Taponen MP Motorsport 8 16 +23.600 23.6 1.600 1 11 P. Clerot Rodin Motorsport 17 16 +25.500 25.5 1.900 12 M. De Palo Trident 6 16 +26.700 26.7 1.200 13 F. McLaughlin HitechGP 24 16 +27.200 27.2 0.500 14 M. Colnaghi MP Motorsport 7 16 +28.100 28.1 0.900 15 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 16 +29.500 29.5 1.400 16 Y. David AIX Racing 27 16 +36.800 36.8 7.300 17 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 16 +37.100 37.1 0.300 18 F. Slater Trident 5 16 +37.500 37.5 0.400 19 M. Gładysz ART Grand Prix 11 16 +38.000 38.0 0.500 20 N. Strømsted Trident 4 16 +38.500 38.5 0.500 21 B. Badoer Rodin Motorsport 18 16 +39.500 39.5 1.000 22 J. Garfias Prema Powerteam 22 16 +40.200 40.2 0.700 23 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 16 +40.700 40.7 0.500 24 K. Le ART Grand Prix 12 16 +42.800 42.8 2.100 25 F. Barrichello AIX Racing 28 16 +43.800 43.8 1.000 26 M. Shin HitechGP 23 16 +44.800 44.8 1.000 27 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 30 16 +47.100 47.1 2.300 28 N. Maccagnani Rodin Motorsport 19 16 +48.100 48.1 1.000

Classificação do campeonato de pilotos da F3 após a primeira corrida de Madrid

Posição Piloto Pontos 1 F. Slater Trident 141 18 16 13 15 24 17 27 11 - 2 U. Ugochukwu Campos Racing 129 25 18 15 20 26 - 18 4 3 /8 3 T. Naël Campos Racing 85 2 20 30 - 8 5 10 - 10 /1 4 E. Rivera Campos Racing 81 - 10 6 10 2 28 16 4 5 /6 5 T. Kato ART Grand Prix 73 16 - 2 12 - 15 - 26 2 /9 6 B. Badoer Rodin Motorsport 71 3 25 13 - - 9 21 - - 7 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 71 - - 23 9 4 18 1 16 - 8 N. Strømsted Trident 65 2 7 - 32 16 2 - 6 - 9 T. Taponen MP Motorsport 65 - - 7 11 - 10 18 18 1 /10 10 B. del Pino Van Amersfoort Racing 57 18 17 13 1 - - - 1 7 /4 11 M. Gładysz ART Grand Prix 54 10 3 1 - 30 10 - - - 12 P. Clerot Rodin Motorsport 48 4 12 - 22 2 8 - - - 13 M. Colnaghi MP Motorsport 44 1 - - - - 19 19 5 - 14 J. Nakamura HitechGP 43 2 4 - 18 - 15 - - 4 /7 15 J. Wharton Prema Powerteam 38 - - 11 7 1 - 9 1 9 /2 16 Y. David AIX Racing 34 - - - - 15 - - 19 - 17 E. Deligny Van Amersfoort Racing 34 12 - 16 - - - - 6 - 18 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 33 - - - 2 - - 4 27 - 19 K. Le ART Grand Prix 30 - 2 - 1 8 - 9 10 - 20 A. Giusti MP Motorsport 29 - 13 - - - 4 - 6 6 /5 21 L. Sharp Prema Powerteam 21 - - 2 - 15 - 4 - - 22 G. Xie DAMS Lucas Oil 20 - 12 8 - - - - - - 23 A. Powell Prema Powerteam 8 - - - - - - - - 8 /3 24 M. De Palo Trident 7 - - - - 7 - - - - 25 B. Benavides AIX Racing 6 6 - - - - - - - - 26 C. Ho Rodin Motorsport 2 - - - - - - 2 - - 27 F. McLaughlin HitechGP 2 - - - - 2 - - - - 28 F. Barrichello AIX Racing 2 - - - - - - 2 - - 29 J. Garfias Prema Powerteam 1 - 1 - - - - - - - 30 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil - - - - - - - - - 31 R. Escotto AIX Racing - - - - - - - - - 32 P. Heuzenroeder Campos Racing - - - - - - - - - 33 M. Shin HitechGP - - - - - - - - - 34 S. Hanna AIX Racing - - - - - - - - - 35 N. Maccagnani Rodin Motorsport - - - - - - - - -

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