Nakamura-Berta lidera primeiro dia de treinos pós temporada da F3; Clerot é o mais rápido entre brasileiros

A Fórmula 3 realizou nesta terça-feira o primeiro dia de testes pós-temporada de 2026. A sessão aconteceu em Jerez, na Espanha, e Kean Nakamura-Berta, da Trident, foi o mais rápido. Entre os brasileiros, Pedro Clerot anotou o melhor tempo, registrando 1min31s581.

Durante a manhã, Ernesto Rivera foi o mais rápido. O mexicano da Campos Racing marcou 1min31s217 e superou Enzo Deligny, da Van Amersfoort Racing, segundo colocado com 1min31s405. Mattia Colnaghi completou os três primeiros, com 1min31s518.

O brasileiro Miguel Costa, da DAMS Lucas Oil, foi oitavo, com 1min31s653. Clerot foi 11º, com 1min31s719 e Gabriel Gomez, que estreará na categoria em 2027 pela LN4 Fusion, testou pela AIX Racing e fez 1min32s288, ficando com a 25ª posição.

Na parte da tarde, Nakamura-Berta assumiu a liderança com 1min31s169. Colnaghi ficou a apenas dois milésimos, enquanto Rivera terminou a 11 milésimos do britânico. Niccolò Maccagnani, da TRIDENT, e Alessandro Giusti, da Rodin Motorsport, fecharam os cinco primeiros da sessão.

Clerot conseguiu melhorar o próprio tempo em relação a sessão matinal e registrou 1min31s581, o melhor dentre os brasileiros na 11ª colocação. Costa foi 19º com 1min31s925 e Gomez foi 24º, com 1min32s307.

Pos. Piloto Equipe Manhã Tarde Voltas no dia 1º Kean Nakamura-Berta TRIDENT 15º 1º — 2º Mattia Colnaghi Campos Racing 3º 2º — 3º Ernesto Rivera Campos Racing 1º 3º — 4º Niccolò Maccagnani TRIDENT 14º 4º — 5º Alessandro Giusti Rodin Motorsport 4º 5º — 6º Taito Kato ART Grand Prix 23º 6º — 7º Matteo De Palo MP Motorsport 10º 7º — 8º Sebastian Wheldon TRIDENT 22º 8º — 9º Emanuele Olivieri ART Grand Prix 19º 9º — 10º Reza Seewooruthun Rodin Motorsport 18º 10º — 11º Pedro Clerot Rodin Motorsport 11º 11º 62 12º Alex Powell PREMA Racing 21º 12º — 13º Nandhavud Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 24º 13º — 14º Enzo Deligny Van Amersfoort Racing 2º 14º — 15º Maciej Gladysz MP Motorsport 7º 15º — 16º Jin Nakamura PREMA Racing 20º 16º — 17º Dion Gowda AIX Racing 13º 17º — 18º Rashid Al Dhaheri* Van Amersfoort Racing 26º 18º* — 19º Miguel Costa DAMS Lucas Oil 8º 19º 57 20º Woohyun Shin Hitech 27º 20º — 21º Keanu Al Azhari Hitech 6º 21º — 22º Salim Hanna Campos Racing 16º 22º — 23º Zhenrui Chi MP Motorsport 12º 23º — 24º Gabriel Gomez AIX Racing 25º 24º 61 25º Francisco Macedo Van Amersfoort Racing 29º 25º — 26º Kanato Le Hitech 9º 26º — 27º Martin Molnar PREMA Racing 30º 27º — 28º Enzo Yeh ART Grand Prix 28º 28º —

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