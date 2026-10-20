Nakamura-Berta lidera primeiro dia de treinos pós temporada da F3; Clerot é o mais rápido entre brasileiros
Sessão aconteceu em Jerez; Miguel Costa e Gabriel Gomez também foram para a pista
Pedro Clerot
Foto de: Dutch Photo Agency
A Fórmula 3 realizou nesta terça-feira o primeiro dia de testes pós-temporada de 2026. A sessão aconteceu em Jerez, na Espanha, e Kean Nakamura-Berta, da Trident, foi o mais rápido. Entre os brasileiros, Pedro Clerot anotou o melhor tempo, registrando 1min31s581.
Durante a manhã, Ernesto Rivera foi o mais rápido. O mexicano da Campos Racing marcou 1min31s217 e superou Enzo Deligny, da Van Amersfoort Racing, segundo colocado com 1min31s405. Mattia Colnaghi completou os três primeiros, com 1min31s518.
O brasileiro Miguel Costa, da DAMS Lucas Oil, foi oitavo, com 1min31s653. Clerot foi 11º, com 1min31s719 e Gabriel Gomez, que estreará na categoria em 2027 pela LN4 Fusion, testou pela AIX Racing e fez 1min32s288, ficando com a 25ª posição.
Na parte da tarde, Nakamura-Berta assumiu a liderança com 1min31s169. Colnaghi ficou a apenas dois milésimos, enquanto Rivera terminou a 11 milésimos do britânico. Niccolò Maccagnani, da TRIDENT, e Alessandro Giusti, da Rodin Motorsport, fecharam os cinco primeiros da sessão.
Clerot conseguiu melhorar o próprio tempo em relação a sessão matinal e registrou 1min31s581, o melhor dentre os brasileiros na 11ª colocação. Costa foi 19º com 1min31s925 e Gomez foi 24º, com 1min32s307.
|
Pos.
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Piloto
|
Equipe
|
Manhã
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Tarde
|
Voltas no dia
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1º
|
Kean Nakamura-Berta
|
TRIDENT
|
15º
|
1º
|
—
|
2º
|
Mattia Colnaghi
|
Campos Racing
|
3º
|
2º
|
—
|
3º
|
Ernesto Rivera
|
Campos Racing
|
1º
|
3º
|
—
|
4º
|
Niccolò Maccagnani
|
TRIDENT
|
14º
|
4º
|
—
|
5º
|
Alessandro Giusti
|
Rodin Motorsport
|
4º
|
5º
|
—
|
6º
|
Taito Kato
|
ART Grand Prix
|
23º
|
6º
|
—
|
7º
|
Matteo De Palo
|
MP Motorsport
|
10º
|
7º
|
—
|
8º
|
Sebastian Wheldon
|
TRIDENT
|
22º
|
8º
|
—
|
9º
|
Emanuele Olivieri
|
ART Grand Prix
|
19º
|
9º
|
—
|
10º
|
Reza Seewooruthun
|
Rodin Motorsport
|
18º
|
10º
|
—
|
11º
|
Pedro Clerot
|
Rodin Motorsport
|
11º
|
11º
|
62
|
12º
|
Alex Powell
|
PREMA Racing
|
21º
|
12º
|
—
|
13º
|
Nandhavud Bhirombhakdi
|
DAMS Lucas Oil
|
24º
|
13º
|
—
|
14º
|
Enzo Deligny
|
Van Amersfoort Racing
|
2º
|
14º
|
—
|
15º
|
Maciej Gladysz
|
MP Motorsport
|
7º
|
15º
|
—
|
16º
|
Jin Nakamura
|
PREMA Racing
|
20º
|
16º
|
—
|
17º
|
Dion Gowda
|
AIX Racing
|
13º
|
17º
|
—
|
18º
|
Rashid Al Dhaheri*
|
Van Amersfoort Racing
|
26º
|
18º*
|
—
|
19º
|
Miguel Costa
|
DAMS Lucas Oil
|
8º
|
19º
|
57
|
20º
|
Woohyun Shin
|
Hitech
|
27º
|
20º
|
—
|
21º
|
Keanu Al Azhari
|
Hitech
|
6º
|
21º
|
—
|
22º
|
Salim Hanna
|
Campos Racing
|
16º
|
22º
|
—
|
23º
|
Zhenrui Chi
|
MP Motorsport
|
12º
|
23º
|
—
|
24º
|
Gabriel Gomez
|
AIX Racing
|
25º
|
24º
|
61
|
25º
|
Francisco Macedo
|
Van Amersfoort Racing
|
29º
|
25º
|
—
|
26º
|
Kanato Le
|
Hitech
|
9º
|
26º
|
—
|
27º
|
Martin Molnar
|
PREMA Racing
|
30º
|
27º
|
—
|
28º
|
Enzo Yeh
|
ART Grand Prix
|
28º
|
28º
|
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