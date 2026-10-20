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F3

Nakamura-Berta lidera primeiro dia de treinos pós temporada da F3; Clerot é o mais rápido entre brasileiros

Sessão aconteceu em Jerez; Miguel Costa e Gabriel Gomez também foram para a pista

Olivia Nogueira
Publicado:
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Pedro Clerot

Pedro Clerot

Foto de: Dutch Photo Agency

A Fórmula 3 realizou nesta terça-feira o primeiro dia de testes pós-temporada de 2026. A sessão aconteceu em Jerez, na Espanha, e Kean Nakamura-Berta, da Trident, foi o mais rápido. Entre os brasileiros, Pedro Clerot anotou o melhor tempo, registrando 1min31s581. 

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Durante a manhã, Ernesto Rivera foi o mais rápido. O mexicano da Campos Racing marcou 1min31s217 e superou Enzo Deligny, da Van Amersfoort Racing, segundo colocado com 1min31s405. Mattia Colnaghi completou os três primeiros, com 1min31s518.

O brasileiro Miguel Costa, da DAMS Lucas Oil, foi oitavo, com 1min31s653. Clerot foi 11º, com 1min31s719 e Gabriel Gomez, que estreará na categoria em 2027 pela LN4 Fusion, testou pela AIX Racing e fez 1min32s288, ficando com a 25ª posição. 

Na parte da tarde, Nakamura-Berta assumiu a liderança com 1min31s169. Colnaghi ficou a apenas dois milésimos, enquanto Rivera terminou a 11 milésimos do britânico. Niccolò Maccagnani, da TRIDENT, e Alessandro Giusti, da Rodin Motorsport, fecharam os cinco primeiros da sessão.

Clerot conseguiu melhorar o próprio tempo em relação a sessão matinal e registrou 1min31s581, o melhor dentre os brasileiros na 11ª colocação. Costa foi 19º com 1min31s925 e Gomez foi 24º, com 1min32s307. 

Pos.

Piloto

Equipe

Manhã

Tarde

Voltas no dia

Kean Nakamura-Berta

TRIDENT

15º

Mattia Colnaghi

Campos Racing

Ernesto Rivera

Campos Racing

Niccolò Maccagnani

TRIDENT

14º

Alessandro Giusti

Rodin Motorsport

Taito Kato

ART Grand Prix

23º

Matteo De Palo

MP Motorsport

10º

Sebastian Wheldon

TRIDENT

22º

Emanuele Olivieri

ART Grand Prix

19º

10º

Reza Seewooruthun

Rodin Motorsport

18º

10º

11º

Pedro Clerot 

Rodin Motorsport

11º

11º

62

12º

Alex Powell

PREMA Racing

21º

12º

13º

Nandhavud Bhirombhakdi

DAMS Lucas Oil

24º

13º

14º

Enzo Deligny

Van Amersfoort Racing

14º

15º

Maciej Gladysz

MP Motorsport

15º

16º

Jin Nakamura

PREMA Racing

20º

16º

17º

Dion Gowda

AIX Racing

13º

17º

18º

Rashid Al Dhaheri*

Van Amersfoort Racing

26º

18º*

19º

Miguel Costa 

DAMS Lucas Oil

19º

57

20º

Woohyun Shin

Hitech

27º

20º

21º

Keanu Al Azhari

Hitech

21º

22º

Salim Hanna

Campos Racing

16º

22º

23º

Zhenrui Chi

MP Motorsport

12º

23º

24º

Gabriel Gomez

AIX Racing

25º

24º

61

25º

Francisco Macedo

Van Amersfoort Racing

29º

25º

26º

Kanato Le

Hitech

26º

27º

Martin Molnar

PREMA Racing

30º

27º

28º

Enzo Yeh

ART Grand Prix

28º

28º

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