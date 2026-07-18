Nakamura vence sprint da F3 na Bélgica; Clerot completa o pódio
Corrida principal neste domingo, às 3h30 (Brasília)
Jin Nakamura venceu a corrida sprint da Fórmula 3 em Spa-Francorchamps neste sábado, chegando à frente de Brando Badoer na Bélgica. O brasileiro Pedro Clerot completou o pódio.
A corrida
Na largada, Badoer ficou com o primeiro lugar, com Nakamura ultrapassando Clerot durante a primeira volta. No entanto, instalou-se o caos na curva 6, com um duplo toque, primeiro entre Rivera e Yamakoshi e depois entre Freddie Slater e Ugo Ugochukwu. O piloto da Campos continuou, mas com a suspensão danificada, enquanto Slater ficou parado na caixa de brita.
Durante a neutralização da prova, e apesar de ter sido Rivera quem lhe bateu por trás, Yamakoshi foi penalizado com 10 segundos por várias mudanças de direção na pilotagem, e a corrida foi relançada na volta 4 de 12.
Nakamura ultrapassou Badoer na Les Combes para ser o novo líder da corrida. Aí começou uma luta forte entre os pilotos da Rodin, com Clerot ameçando o segundo lugar de Badoer.
Na volta 8 apareceu de novo o Safety Car, depois de Nandhavud Bhirombhakdi sair da pista.
A corrida foi relançada no final da volta 10, virando um sprint de duas voltas. E assim terminou a corrida, com Nakamura, Badoer, Clerot, Colnaghi, Kato, Nael, Taponen, Rivera, Giusti e Stromsted nos pontos. O outro brasileiro do grid, Fefo Barrichello, foi 21°.
Resultados da corrida sprint da F3 em Spa
CORRIDA 1
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Bônus
|1
|
J. Nakamura HitechGP
|25
|12
|
31'08.854
|161.667
|10
|1
|2
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|12
|
+0.978
31'09.832
|0.978
|161.583
|9
|3
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|12
|
+1.459
31'10.313
|0.481
|161.541
|8
|4
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|12
|
+3.053
31'11.907
|1.594
|161.404
|7
|5
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|12
|
+3.370
31'12.224
|0.317
|161.376
|6
|6
|
T. Naël Campos Racing
|1
|12
|
+3.730
31'12.584
|0.360
|161.345
|5
|7
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|12
|
+3.996
31'12.850
|0.266
|161.322
|4
|8
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|12
|
+4.514
31'13.368
|0.518
|161.278
|3
|9
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|12
|
+4.966
31'13.820
|0.452
|161.239
|2
|10
|
N. Strømsted Trident
|4
|12
|
+5.657
31'14.511
|0.691
|161.179
|1
|11
|
C. Ho Rodin Motorsport
|19
|12
|
+6.239
31'15.093
|0.582
|161.129
|12
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|12
|
+6.840
31'15.694
|0.601
|161.078
|13
|
L. Sharp Prema Powerteam
|20
|12
|
+7.816
31'16.670
|0.976
|160.994
|14
|
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|12
|
+7.856
31'16.710
|0.040
|160.991
|15
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|12
|
+8.234
31'17.088
|0.378
|160.958
|16
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|12
|
+8.983
31'17.837
|0.749
|160.894
|17
|
Y. David AIX Racing
|27
|12
|
+9.957
31'18.811
|0.974
|160.811
|18
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|12
|
+10.138
31'18.992
|0.181
|160.795
|19
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|12
|
+10.282
31'19.136
|0.144
|160.783
|20
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|12
|
+11.209
31'20.063
|0.927
|160.703
|21
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|12
|
+11.442
31'20.296
|0.233
|160.684
|22
|
G. Xie DAMS Lucas Oil
|31
|12
|
+12.191
31'21.045
|0.749
|160.620
|23
|
M. De Palo Trident
|6
|12
|
+12.558
31'21.412
|0.367
|160.588
|24
|
R. Escotto AIX Racing
|26
|12
|
+13.586
31'22.440
|1.028
|160.501
|25
|
F. McLaughlin HitechGP
|24
|12
|
+13.842
31'22.696
|0.256
|160.479
|1
|26
|
M. Shin HitechGP
|23
|12
|
+14.860
31'23.714
|1.018
|160.392
|27
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|12
|
+16.148
31'25.002
|1.288
|160.282
|28
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|12
|
+16.890
31'25.744
|0.742
|160.219
|1
|29
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|11
|
+1 Volta
31'26.364
|1 Volta
|146.800
|1
|Colisão
|dnf
|
F. Slater Trident
|5
|0
|
|Colisão
|Ver resultados completos
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