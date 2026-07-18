Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Relato da bateria
F3

Nakamura vence sprint da F3 na Bélgica; Clerot completa o pódio

Corrida principal neste domingo, às 3h30 (Brasília)

Redação Motorsport.com
Editado:
Nakamura Hitech Spa

Jin Nakamura venceu a corrida sprint da Fórmula 3 em Spa-Francorchamps neste sábado, chegando à frente de Brando Badoer na Bélgica. O brasileiro Pedro Clerot completou o pódio.

O editor recomenda:

A corrida

Na largada, Badoer ficou com o primeiro lugar, com Nakamura ultrapassando Clerot durante a primeira volta. No entanto, instalou-se o caos na curva 6, com um duplo toque, primeiro entre Rivera e Yamakoshi e depois entre Freddie Slater e Ugo Ugochukwu. O piloto da Campos continuou, mas com a suspensão danificada, enquanto Slater ficou parado na caixa de brita.

 

Durante a neutralização da prova, e apesar de ter sido Rivera quem lhe bateu por trás, Yamakoshi foi penalizado com 10 segundos por várias mudanças de direção na pilotagem, e a corrida foi relançada na volta 4 de 12.

Nakamura ultrapassou Badoer na Les Combes para ser o novo líder da corrida. Aí começou uma luta forte entre os pilotos da Rodin, com Clerot ameçando o segundo lugar de Badoer. 

Na volta 8 apareceu de novo o Safety Car, depois de Nandhavud Bhirombhakdi sair da pista.

A corrida foi relançada no final da volta 10, virando um sprint de duas voltas. E assim terminou a corrida, com Nakamura, Badoer, Clerot, Colnaghi, Kato, Nael, Taponen, Rivera, Giusti e Stromsted nos pontos. O outro brasileiro do grid, Fefo Barrichello, foi 21°.

Resultados da corrida sprint da F3 em Spa

CORRIDA 1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus
1
J. Nakamura HitechGP
 25 12

31'08.854

   161.667   10   1
2
B. Badoer Rodin Motorsport
 18 12

+0.978

31'09.832

 0.978 161.583   9    
3
P. Clerot Rodin Motorsport
 17 12

+1.459

31'10.313

 0.481 161.541   8    
4
M. Colnaghi MP Motorsport
 7 12

+3.053

31'11.907

 1.594 161.404   7    
5
T. Kato ART Grand Prix
 10 12

+3.370

31'12.224

 0.317 161.376   6    
6
T. Naël Campos Racing
 1 12

+3.730

31'12.584

 0.360 161.345   5    
7
T. Taponen MP Motorsport
 8 12

+3.996

31'12.850

 0.266 161.322   4    
8
E. Rivera Campos Racing
 3 12

+4.514

31'13.368

 0.518 161.278   3    
9
A. Giusti MP Motorsport
 9 12

+4.966

31'13.820

 0.452 161.239   2    
10
N. Strømsted Trident
 4 12

+5.657

31'14.511

 0.691 161.179   1    
11
C. Ho Rodin Motorsport
 19 12

+6.239

31'15.093

 0.582 161.129        
12
M. Gładysz ART Grand Prix
 11 12

+6.840

31'15.694

 0.601 161.078        
13
L. Sharp Prema Powerteam
 20 12

+7.816

31'16.670

 0.976 160.994        
14
N. Lacorte DAMS Lucas Oil
 29 12

+7.856

31'16.710

 0.040 160.991        
15
B. del Pino Van Amersfoort Racing
 16 12

+8.234

31'17.088

 0.378 160.958        
16
J. Wharton Prema Powerteam
 21 12

+8.983

31'17.837

 0.749 160.894        
17
Y. David AIX Racing
 27 12

+9.957

31'18.811

 0.974 160.811        
18
E. Deligny Van Amersfoort Racing
 15 12

+10.138

31'18.992

 0.181 160.795        
19
K. Le ART Grand Prix
 12 12

+10.282

31'19.136

 0.144 160.783        
20
J. Garfias Prema Powerteam
 22 12

+11.209

31'20.063

 0.927 160.703        
21
F. Barrichello AIX Racing
 28 12

+11.442

31'20.296

 0.233 160.684        
22
G. Xie DAMS Lucas Oil
 31 12

+12.191

31'21.045

 0.749 160.620        
23
M. De Palo Trident
 6 12

+12.558

31'21.412

 0.367 160.588        
24
R. Escotto AIX Racing
 26 12

+13.586

31'22.440

 1.028 160.501        
25
F. McLaughlin HitechGP
 24 12

+13.842

31'22.696

 0.256 160.479 1      
26
M. Shin HitechGP
 23 12

+14.860

31'23.714

 1.018 160.392        
27
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
 30 12

+16.148

31'25.002

 1.288 160.282        
28
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
 14 12

+16.890

31'25.744

 0.742 160.219 1      
29
U. Ugochukwu Campos Racing
 2 11

+1 Volta

31'26.364

 1 Volta 146.800 1   Colisão  
dnf
F. Slater Trident
 5 0

 

         Colisão  
Ver resultados completos

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F3: Pedro Clerot larga da terceira fila na sprint da Bélgica

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

F1: Antonelli lidera treino pré-quali em Spa; Hamilton bate no fim e Bortoleto é nono

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Antonelli lidera treino pré-quali em Spa; Hamilton bate no fim e Bortoleto é nono

VÍDEO F1: Gasly sofre forte acidente durante segundo treino livre na Bélgica; confira

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Bélgica
VÍDEO F1: Gasly sofre forte acidente durante segundo treino livre na Bélgica; confira

SEXTA-LIVRE AO VIVO: Acompanhe debate sobre dia de treinos do GP da Bélgica de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Bélgica
SEXTA-LIVRE AO VIVO: Acompanhe debate sobre dia de treinos do GP da Bélgica de F1

Últimas notícias

F1 AO VIVO: Acompanhe a classificação do GP da Bélgica em Tempo Real

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Bélgica
F1 AO VIVO: Acompanhe a classificação do GP da Bélgica em Tempo Real

F2: Durksen segura Stenshorne e vence sprint na Bélgica; Câmara é sexto

F2
F2 F2
Spa-Francorchamps
F2: Durksen segura Stenshorne e vence sprint na Bélgica; Câmara é sexto

F1: Red Bull prepara retorno da asa ‘Macarena’ para o GP da Hungria

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Red Bull prepara retorno da asa ‘Macarena’ para o GP da Hungria

F1: Antonelli é o mais rápido no TL3 da Bélgica e Hamilton bate no final; veja como foi

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Antonelli é o mais rápido no TL3 da Bélgica e Hamilton bate no final; veja como foi