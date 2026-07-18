Nakamura vence sprint da F3 na Bélgica; Clerot completa o pódio

Jin Nakamura venceu a corrida sprint da Fórmula 3 em Spa-Francorchamps neste sábado, chegando à frente de Brando Badoer na Bélgica. O brasileiro Pedro Clerot completou o pódio.

A corrida

Na largada, Badoer ficou com o primeiro lugar, com Nakamura ultrapassando Clerot durante a primeira volta. No entanto, instalou-se o caos na curva 6, com um duplo toque, primeiro entre Rivera e Yamakoshi e depois entre Freddie Slater e Ugo Ugochukwu. O piloto da Campos continuou, mas com a suspensão danificada, enquanto Slater ficou parado na caixa de brita.

Durante a neutralização da prova, e apesar de ter sido Rivera quem lhe bateu por trás, Yamakoshi foi penalizado com 10 segundos por várias mudanças de direção na pilotagem, e a corrida foi relançada na volta 4 de 12.

Nakamura ultrapassou Badoer na Les Combes para ser o novo líder da corrida. Aí começou uma luta forte entre os pilotos da Rodin, com Clerot ameçando o segundo lugar de Badoer.

Na volta 8 apareceu de novo o Safety Car, depois de Nandhavud Bhirombhakdi sair da pista.

A corrida foi relançada no final da volta 10, virando um sprint de duas voltas. E assim terminou a corrida, com Nakamura, Badoer, Clerot, Colnaghi, Kato, Nael, Taponen, Rivera, Giusti e Stromsted nos pontos. O outro brasileiro do grid, Fefo Barrichello, foi 21°.

Resultados da corrida sprint da F3 em Spa

CORRIDA 1 Todas as estatísticas Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus 1 J. Nakamura HitechGP 25 12 31'08.854 161.667 10 1 2 B. Badoer Rodin Motorsport 18 12 +0.978 31'09.832 0.978 161.583 9 3 P. Clerot Rodin Motorsport 17 12 +1.459 31'10.313 0.481 161.541 8 4 M. Colnaghi MP Motorsport 7 12 +3.053 31'11.907 1.594 161.404 7 5 T. Kato ART Grand Prix 10 12 +3.370 31'12.224 0.317 161.376 6 6 T. Naël Campos Racing 1 12 +3.730 31'12.584 0.360 161.345 5 7 T. Taponen MP Motorsport 8 12 +3.996 31'12.850 0.266 161.322 4 8 E. Rivera Campos Racing 3 12 +4.514 31'13.368 0.518 161.278 3 9 A. Giusti MP Motorsport 9 12 +4.966 31'13.820 0.452 161.239 2 10 N. Strømsted Trident 4 12 +5.657 31'14.511 0.691 161.179 1 11 C. Ho Rodin Motorsport 19 12 +6.239 31'15.093 0.582 161.129 12 M. Gładysz ART Grand Prix 11 12 +6.840 31'15.694 0.601 161.078 13 L. Sharp Prema Powerteam 20 12 +7.816 31'16.670 0.976 160.994 14 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 12 +7.856 31'16.710 0.040 160.991 15 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 12 +8.234 31'17.088 0.378 160.958 16 J. Wharton Prema Powerteam 21 12 +8.983 31'17.837 0.749 160.894 17 Y. David AIX Racing 27 12 +9.957 31'18.811 0.974 160.811 18 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 12 +10.138 31'18.992 0.181 160.795 19 K. Le ART Grand Prix 12 12 +10.282 31'19.136 0.144 160.783 20 J. Garfias Prema Powerteam 22 12 +11.209 31'20.063 0.927 160.703 21 F. Barrichello AIX Racing 28 12 +11.442 31'20.296 0.233 160.684 22 G. Xie DAMS Lucas Oil 31 12 +12.191 31'21.045 0.749 160.620 23 M. De Palo Trident 6 12 +12.558 31'21.412 0.367 160.588 24 R. Escotto AIX Racing 26 12 +13.586 31'22.440 1.028 160.501 25 F. McLaughlin HitechGP 24 12 +13.842 31'22.696 0.256 160.479 1 26 M. Shin HitechGP 23 12 +14.860 31'23.714 1.018 160.392 27 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 30 12 +16.148 31'25.002 1.288 160.282 28 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 12 +16.890 31'25.744 0.742 160.219 1 29 U. Ugochukwu Campos Racing 2 11 +1 Volta 31'26.364 1 Volta 146.800 1 Colisão dnf F. Slater Trident 5 0 Colisão

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!