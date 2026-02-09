Pedro Clerot acelera em testes de pré-temporada da F3 em Barcelona

A pré-temporada da Fórmula 3 será iniciada nesta terça-feira (10) no Circuito da Catalunha, em Barcelona, com três dias consecutivos de testes. Pedro Clerot, que disputará o campeonato pela primeira vez com a Rodin Motorsport, chega como um dos fortes candidatos após terminar a temporada 2025 na quarta colocação geral da FRECA.

“Estamos com tudo pronto para começar a temporada. Eu queria agradecer a todos que tornaram essa oportunidade possível. Temos três longos dias testes pela frente, então vamos para cima fazer o nosso melhor”, disse Clerot.

Primeiro campeão da história da F4 Brasil, Clerot realizou alguns testes com o carro de F3 da Rodin ainda no final de 2025. O piloto brasiliense acelerou nas pistas de Jerez, Ímola e no próprio circuito de Barcelona, mostrando uma rápida adaptação ao carro e também aos pneus.

A temporada 2026 da F3 será aberta entre os dias 7 e 8 de março, em Melbourne, na Austrália.

