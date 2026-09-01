Pedro Clerot busca bom resultado e avanço na classificação da F3 na Itália
Categoria realiza a penúltima etapa da temporada de 2026 neste final de semana, no Autódromo Nacional de Monza
Pedro Clerot
Foto de: Dutch Photo Agency
A temporada 2026 da Fórmula 3 entra na reta final e tem neste fim de semana a penúltima etapa, marcada para o Autódromo Nacional de Monza, na Itália. Piloto que defende a Rodin Motorsport, Pedro Clerot parte para a etapa de olho em bons resultados para avançar na classificação do campeonato, onde ocupa atualmente a décima posição.
Na última semana, o brasileiro participou de uma bateria de dois dias de testes coletivos da categoria em Madri, onde o campeonato será encerrado. Na ocasião, Clerot completou todo o programa estipulado pela equipe, e agora parte para o circuito mais veloz do ano de olho em bons resultados para seguir entre os dez melhores do campeonato.
“Tivemos o teste em Madri que foi muito bom para voltar a pilotar depois das férias. Ano passado a equipe teve uma vitória em Monza, e acho que as corridas lá sempre são imprevisíveis, mas temos condições de sairmos bem. O objetivo é sempre brigar no top 5, mas estou focado em fazer meu trabalho corrida a corrida”, disse Pedro Clerot.
A F3 inicia sua programação na sexta-feira, quando serão realizados o único treino livre do final de semana e a classificação que determinará as posições de largada para as duas corridas. A Sprint em Monza será disputada no sábado, às 4h30, enquanto a corrida principal tem largada às 3h15 de domingo.
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