Brasileiro que faz sua primeira temporada na Fórmula 3, Pedro Clerot conquistou um top 10 no campeonato, em resultado oficial divulgado no final deste domingo. O piloto da Rodin Motorsport ficou com o nono lugar na corrida principal da quinta etapa do campeonato, disputada nesse domingo (5) no circuito de Silverstone, na Inglaterra, em uma prova que demonstrou bom ritmo.

Clerot largou da 21ª posição após enfrentar uma classificação desafiadora na sexta-feira, e cruzou a linha de chegada com a 13ª colocação em uma prova bastante movimentada. Mas, horas depois do encerramento da corrida, uma série de penalizações para outros competidores alçaram o brasileiro ao nono lugar, garantindo mais dois pontos no campeonato.

“Estou feliz pois esse resultado mostra que o nosso trabalho tem sido bom. O ritmo do carro era muito forte na corrida de ontem e o nosso objetivo é sempre maximizar o desempenho. Vamos manter o foco junto da equipe para conseguir resultados ainda mais positivos na sequência da temporada”, diz Pedro Clerot.

Com os dois pontos conquistados na corrida principal em Silverstone, Clerot chegou aos 40 pontos no campeonato, em uma campanha da qual conta com dois pódios, três chegadas entre os cinco melhores e seis top-10. O brasileiro ocupa a oitava posição na tabela de classificação.

A Fórmula 3 dá sequência à temporada 2026 nos dias 17, 18 e 19 de julho, com a etapa de Spa-Francorchamps, na Bélgica.

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