Pedro Clerot disputará temporada da Fórmula 3 em 2026
Quarto colocado na FRECA em 2025, brasiliense revela grande expectativa para acelerar nos mesmos finais de semanas e pistas da F1
Pedro Clerot
Foto de: Dutch Photo Agency
Pedro Clerot, o primeiro campeão da F4 Brasil e atualmente o quarto colocado na FRECA, confirmou que disputará a Fórmula 3 em 2026. O piloto já assinou contrato para a próxima temporada e anunciará a equipe em breve.
"Ano que vem correrei na Fórmula 3. Ainda não posso anunciar a equipe, mas estarei no grid disputando as 10 etapas da temporada, tendo a grande oportunidade de correr nas pistas e nos mesmos finais de semana da Fórmula 1. É a realização de um grande sonho para mim”, disse Clerot.
A trajetória recheada de conquistas de Clerot começou desde cedo no automobilismo, batendo recordes como o de mais jovem piloto a ganhar uma corrida de fórmula no Brasil com apenas 14 anos, em 2021, na F-Delta. O título da F4 Brasil veio no ano seguinte, em uma campanha dominante com sete vitórias, 11 pódios e quatro poles.
Em 2023, Clerot terminou o seu primeiro campeonato na Europa com duas vitórias, três pódios e 10 top 5 na F4 Espanhola. A temporada 2024 foi de grandes mudanças ao chegar na FRECA, mas Clerot permaneceu conquistando bons resultados ao acumular três vitórias e nove pódios na categoria Rookie.
Em 2025, Clerot ocupa a quarta colocação geral do campeonato e soma nove top 5, três pódios, duas poles, além de ter conquistado uma vitória em Zandvoort, na Holanda.
"Tenho certeza de que vai ser um ano super bacana e estou bem confiante para começar esse trabalho”, disse Clerot.
Atualmente na Van Amersfoort Racing, Clerot tem mais quatro etapas da FRECA pela frente: Red Bull Ring, Barcelona, Hockenheim e Monza.
