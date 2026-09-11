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F3 Madri

Pedro Clerot é destaque na F3 e conquista primeira e segunda fila nos qualis em Madri

Brasileiro parte da segunda posição na corrida principal de sábado, e em terceiro na disputa de domingo no Madring

Publicado:
Pedro Clerot

Pedro Clerot

Foto de: Dutch Photo Agency

Piloto que defende a Rodin Motorsport na Fórmula 3, Pedro Clerot teve bom desempenho nas duas classificações realizadas no Madring, circuito montado nas ruas de Madri, na Espanha, para a última etapa da temporada 2026. Na primeira sessão realizada nesta sexta-feira (11), o brasileiro foi o segundo colocado, enquanto na última definição de grid do ano, o dono do carro número 17 foi o terceiro mais veloz.

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Clerot e os pilotos da F3 já haviam andado no Madring há três semanas, quando a categoria realizou testes no circuito, que também recebe a F1 neste final de semana. Depois de se colocar na nona posição no treino livre desta manhã, o brasileiro anotou o segundo melhor tempo, ficando 0s012 do tempo da pole na primeira classificação. Na última definição de grid do dia, o primeiro campeão da história da F4 Brasil foi o terceiro, mesmo tendo um toque no muro quando buscava a pole position.

“É a última etapa do campeonato e me senti muito bem durante o treino. Acho que o resultado não foi muito realista com o que a gente tinha de ritmo, mas estou muito feliz. Fizemos duas classificações incríveis, fiquei um centésimo distante da pole na primeira, e um pouco menos de um décimo na segunda. Estava em uma volta muito boa na segunda classificação, mas perdi a traseira e bati, mas está tudo certo, o carro vai ficar bom para amanhã”, disse Pedro Clerot.

“Estou muito feliz por ter um final de semana bom em classificação. A gente sempre teve esse ritmo e agora mostramos isso. Estou feliz em conseguir isso em uma pista tão difícil. Isso nivelou o nível dos carros e a gente mostrou que está aqui para brigar. Agora é converter esse resultado em pontos, pódios e fechar a temporada de forma boa e brigando por vitórias”, seguiu o piloto da Rodin Motorsport.

“A gente vai tentar ultrapassar. Sempre temos que tentar e acho que dá para brigar pela vitória amanhã e domingo. Vamos aprender muito nas corridas de sábado, e vamos trazer esses pontos para a casa nas duas corridas principais. Estou confiante e tem tudo para ser um grande final de semana. Com resultados assim a gente mostra que está sempre trabalhando”, completa Clerot.

As duas primeiras corridas da Fórmula 3 em Madri serão disputadas neste sábado, com a Sprint marcada para 6h05 e a corrida principal a partir das 13h. A última corrida do campeonato ocorre no domingo com largada às 4h45. A F1TV mostra as três provas ao vivo.

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