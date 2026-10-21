Pedro Clerot fecha testes da F3 com terceiro lugar em Jerez
Brasileiro volta a ser destaque entre os mais rápidos dos testes de pós-temporada na Espanha
Pedro Clerot em Jerez nos testes de pós-temporada
Foto de: Dutch Photo Agency
Vencedor da última etapa da temporada 2026 da Fórmula 3 na Espanha, Pedro Clerot voltou a acelerar nesta quarta-feira (21) em território espanhol, desta vez no circuito de Jerez, palco de dois dias de testes de pós-temporada da categoria.
O piloto da Rodin fechou a programação de treinos com a terceira colocação geral, após cravar o tempo de 1min29s952.
Clerot completou 83 voltas no segundo dia de testes, totalizando assim 145 voltas em dois dias de atividades. O piloto brasileiro aprovou a performance apresentada durante a semana com a Rodin.
"Mais um dia em que conseguimos extrair bem o potencial do carro. Nós pudemos completar o nosso programa de testes com sucesso e evoluímos bem durante esses dois dias em Jerez. Nosso foco agora está em Barcelona, na semana que vem", diz Clerot.
Primeiro campeão da F4 Brasil, Clerot fechou a temporada 2026 em alta com dois pódios na última etapa, a sexta colocação geral no campeonato, além do contrato renovado com a equipe Rodin.
Os pilotos da F3 voltam a acelerar nos testes de Barcelona nos dias 26 e 27 de outubro.
NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA
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