Pedro Clerot mira corridas de recuperação na etapa da Grã-Bretanha da F3

Brasileiro que faz sua primeira temporada na Fórmula 3, Pedro Clerot mostrou boa velocidade na classificação para a quinta etapa do campeonato, que é realizada no circuito de Silverstone, na Inglaterra, mas terá de fazer corridas de recuperação. O piloto da equipe Rodin Motorsport chegou a estar no grupo dos dez mais velozes, mas um incidente o impediu de fazer a última volta na sessão, jogando-o para o 21º lugar no grid das duas corridas.

Após a primeira saída para a pista na classificação, Clerot se colocou na oitava posição, que o colocaria na inversão do grid para a corrida Sprint. Após colocar um jogo de pneus novos para melhorar seu tempo nos instantes finais da classificação, o brasileiro foi atrapalhado por um concorrente, saindo da pista. Impossibilitado de melhorar o tempo, o dono do carro número 17 vai largar da 11ª fila do grid.

“É uma pena. Estava na oitava posição após a primeira saída para a pista na classificação quando fui jogado para fora da pista por outro piloto quando abria a volta com um novo jogo de pneus. Nós fizemos um trabalho incrível, mas o resultado de hoje não mostra isso”, disse Clerot.

Clerot é um dos destaques da temporada da F3. Dono de dois pódios, o brasileiro ainda acumula três chegadas entre os cinco melhores e cinco top-10 em seu ano de estreia na categoria. Esses resultados colocam o piloto na sétima posição do campeonato, com 38 pontos.

Após a classificação, a Fórmula 3 dá sequência a programação em Silverstone com as corridas. A Sprint está marcada para 5h35 deste sábado (4), enquanto a disputa principal ocorre no domingo, às 4h25. A F1TV mostra as provas.

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