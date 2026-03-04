Pular para o conteúdo principal

F3 Albert Park

Pedro Clerot tem desafio inédito na Austrália em estreia pela F3

Piloto da Rodin Motorsport corre pela primeira vez na carreira em um circuito de rua na etapa deste final de semana em Melbourne

Redação Motorsport.com
Publicado:
PEDRO CLEROT

Foto de: Dutch Photo Agency

Piloto que vai defender a Rodin Motorsport na Fórmula 3Pedro Clerot está pronto para a estreia na categoria, marcada para este final de semana no circuito de Albert Park, em Melbourne. A rodada dupla australiana vai marcar a primeira vez do brasileiro atuando em circuitos de rua, e ele se sente animado para começar sua trajetória na nova categoria, após dois anos na FRECA.

Leia também:

“Estou animado e confiante para esta primeira etapa em Melbourne. Cheguei na semana passada, então tive tempo para me adaptar e para aproveitar também. É a minha primeira vez em um circuito de rua, mas não deve ser tão diferente para mim. A pista é técnica, difícil e qualquer erro pode custar muito. Antes eu treinei em simulador e agora já estou aclimatado ao fuso da Austrália”, disse Clerot.

O primeiro campeão da história da F4 Brasil participou no mês de fevereiro da bateria de testes coletivos da F3, realizados no Circuito de Barcelona, na Espanha. Na ocasião, Clerot completou 190 voltas na soma dos três dias de atividades de pré-temporada. Além da Austrália, o calendário da F3 prevê mais nove etapas, com encerramento em novembro, em outro traçado urbano, o de Madri, na Espanha.

Por conta do fuso horário, a programação da F3 terá início ainda na noite de quinta-feira no Brasil, com a realização do primeiro treino livre, às 18h50. A partir da 0h de sábado ocorre a classificação, enquanto no mesmo dia, às 21h15, haverá a disputa da Sprint. A corrida principal está marcada para 18h50 de sábado. A F1TV transmite toda a programação ao vivo.

Programação da F3 na Austrália:

  • Quinta-feira
    18h50 – treino livre
  • Sexta-feira
    0h – classificação
    21h15 – corrida Sprint
  • Sábado
    18h50 – corrida principal

Fórmula 1
Fórmula 1
Geral
F1 Fórmula 1
F3
MotoGP
MotoGP
