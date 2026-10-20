Pedro Clerot volta a testar F3 após vitória na Espanha

Pouco mais de um mês após o encerramento da temporada 2026 da Fórmula 3, Pedro Clerot voltou a pilotar um carro da categoria, que promove entre esta terça e quarta-feira a primeira das duas baterias de testes pós-campeonato. O brasileiro, que segue na equipe Rodin Motorsport para o campeonato do ano que vem, ficou próximo do top 10 nas duas sessões realizadas no circuito de Jerez-Ángel Nieto, na Espanha.

No treino que abriu o dia na Espanha, o dono do carro número 17 registrou a 11ª melhor marca, ficando 0s002 distante do tempo do décimo colocado. Na sessão que fechou a terça-feira de testes, o brasileiro novamente registrou a 11ª colocação, outra vez menos de um décimo distante do grupo dos dez mais velozes. Clerot celebrou o retorno às atividades com a primeira bateria de testes de pós-temporada.

“Voltamos ao carro hoje em Jerez e tive uma boa sensação durante as duas sessões do dia. A gente não andava desde a última etapa, em Madri, e estou feliz de voltar a guiar depois de algumas semanas parado. Amanhã temos mais um dia de atividades e na semana que vem iremos para Barcelona para mais uma bateria de dois dias de testes”, disse Clerot.

Primeiro campeão da história da F4 Brasil, Clerot estreou na F3 neste ano com a Rodin Motorsport, e mostrou evolução ao longo do ano. Com uma campanha que lhe rendeu uma vitória, obtida em Madri, e cinco pódios, o piloto natural de Brasília (DF) terminou o campeonato com a sexta colocação, empatado em pontos com o quinto colocado.

A primeira rodada de testes de pós-temporada da Fórmula 3 será encerrada nesta quarta-feira em Jerez. Na próxima semana, a categoria realiza mais dois dias de atividades no Circuito de Barcelona, em 26 e 27 de outubro, fechando o ano de 2026.

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