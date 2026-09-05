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F3 Monza

Piloto Honda, Kato vence a primeira na F3, em Monza; brasileiros abandonam

Pedro Clerot e Fefo Barrichello agora focam na corrida de domingo

田中健一
Publicado:
Taito Kato

Na madrugada deste sábado, foi realizada a corrida sprint da etapa de Monza da FIA F3, e o piloto de desenvolvimento da Honda, Taito Kato (ART Grand Prix), conquistou sua primeira vitória na F3. 

Quem largou da pole position foi Brando Badoer (Rodin). Houve momentos em que foi pressionado por seu companheiro de equipe Pedro Clerot, mas conseguiu garantir a ponta.

No entanto, a partir da 3ª volta, a corrida começou a mudar. Ao sair da última curva, a aceleração de Badoer ficou lenta e ele foi perdendo posições. Depois de entrar na 4ª volta, tocou em Fernando Barrichello (AIX Racing). Barrichello teve quebra da suspensão traseira esquerda e parou na curva 1. O safety car (SC) foi acionado.

Em meio a essa confusão, Kato ultrapassou Yamakoshi e subiu para 4º. Além disso, Alessandro Giusti (MP Motorsport) assumiu a liderança.

A corrida foi retomada na 7ª volta. Com uma aceleração excelente, Kato ultrapassou Ernesto Rivera (Campos) e subiu para 3º.

Na 9ª volta, Clerot tomou a liderança. Kato também ultrapassou Giusti em seguida e subiu para 2º.

Mas Clerot, que acabara de assumir a liderança, sofreu um problema inesperado no motor. Ele soltou fumaça branca na reta principal e parou. Ao tentar evitá-lo, Gerrard Xie (DAMS) perdeu o controle em alta velocidade e bateu em Michael Shin (Hitech), provocando um acidente perigoso em que o carro voou pelo ar. Com isso, o SC foi acionado novamente.

Pouco antes da entrada do SC, Kato foi ultrapassado de volta por Giusti e também acabou sendo superado por Yamakoshi.

A corrida foi retomada na 14ª volta. Os quatro primeiros ficaram juntos em uma disputa acirrada, mas na reta oposta da 15ª volta Kato escapou à frente, com Yamakoshi em 2º. Formou-se uma dobradinha japonesa.

Mas na reta oposta da 16ª volta, o líder do campeonato, Freddie Slater (Trident), ultrapassou Yamakoshi e subiu para 2º. Yamakoshi, porém, não desistiu e retomou a posição na curva 1 da 17ª volta.

Kato entrou na volta final ainda na liderança. E Slater, que voltou a superar Yamakoshi, aproximou-se por trás.

Mas Kato completou a prova sem sustos e recebeu a bandeirada em primeiro! Conquistou sua feliz primeira vitória na FIA F3. Slater ficou em 2º e Yamakoshi em 3º. 

1
Taito KatoART Grand Prix
 10 18

35'37.873

   175.068   11
2
Freddie SlaterTridente
 5 18

+0.521

35'38.394

 0.521 175.025   9
3
Hiyu YamakoshiVan Amersfoort Racing
 14 18

+0.968

35'38.841

 0.447 174.989   8
4
Yevan DavidAIX Racing
 27 18

+1.694

35'39.567

 0.726 174.929   7
5
Alessandro GiustiMP Motorsports
 9 18

+2.055

35'39.928

 0.361 174.900   6
6
Mattia ColnaghiMP Motorsports
 7 18

+2.640

35'40.513

 0.585 174.852   5
7
Ernesto RiveraCampos
 3 18

+4.737

35'42.610

 2.097 174.681   4
8
Enzo DelignyVan Amersfoort Racing
 15 18

+6.961

35'44.834

 2.224 174.500   3
9
Nicola LacorteBARRAGENS Lucas Oil
 29 18

+7.317

35'45.190

 0.356 174.471   2
10
Bruno del PinoVan Amersfoort Racing
 16 18

+7.986

35'45.859

 0.669 174.416   1
11
Théophile NaëlCampos
 1 18

+8.476

35'46.349

 0.490 174.377    
12
James WhartonPrema
 21 18

+8.924

35'46.797

 0.448 174.340    
13
Jin NakamuraAlta tecnologia
 25 18

+9.037

35'46.910

 0.113 174.331    
14
Ugo UgochukwuCampos
 2 18

+9.163

35'47.036

 0.126 174.321    
15
Fionn McLaughlinAlta tecnologia
 24 18

+9.769

35'47.642

 0.606 174.272    
16
Noah StrømstedTridente
 4 18

+10.318

35'48.191

 0.549 174.227    
17
Nandhavud BhirombhakdiBARRAGENS Lucas Oil
 30 18

+12.325

35'50.198

 2.007 174.064    
18
José GarfiasPrema
 22 18

+13.242

35'51.115

 0.917 173.990    
19
Christian HoRodin Motorsport
 19 18

+13.612

35'51.485

 0.370 173.960    
20
Ricardo EscottoAIX Racing
 26 18

+14.194

35'52.067

 0.582 173.913    
21
Alex PowellPrema
 20 18

+15.027

35'52.900

 0.833 173.846    
22
Matteo De PaloTridente
 6 18

+15.974

35'53.847

 0.947 173.770    
23
Brando BadoerRodin Motorsport
 18 18

+19.590

35'57.463

 3.616 173.478 1  
24
Kanato LeART Grand Prix
 12 16

+2 voltas

32'41.616

 2 voltas 169.535 1  
DNF
Tuukka TaponenMP Motorsports
 8 14

+4 voltas

29'59.968

 2 voltas 161.588 2  
DNF
Pedro ClerotRodin Motorsport
 17 9

+9 voltas

17'34.066

 5 voltas 177.010    
DNF
Michael ShinAlta tecnologia
 23 9

+9 voltas

17'43.665

 9.599 175.413    
DNF
Gerrard XieBARRAGENS Lucas Oil
 31 9

+9 voltas

17'44.956

 1.291 175.200    
DNF
Maciej GładyszART Grand Prix
 11 6

+12 voltas

12'21.200

 3 voltas 167.318    
DNF
Fernando BarrichelloAIX Racing
 28 3

+15 voltas

5'09.331

 3 voltas 198.660  

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