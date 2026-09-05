Piloto Honda, Kato vence a primeira na F3, em Monza; brasileiros abandonam

Na madrugada deste sábado, foi realizada a corrida sprint da etapa de Monza da FIA F3, e o piloto de desenvolvimento da Honda, Taito Kato (ART Grand Prix), conquistou sua primeira vitória na F3.

Quem largou da pole position foi Brando Badoer (Rodin). Houve momentos em que foi pressionado por seu companheiro de equipe Pedro Clerot, mas conseguiu garantir a ponta.

No entanto, a partir da 3ª volta, a corrida começou a mudar. Ao sair da última curva, a aceleração de Badoer ficou lenta e ele foi perdendo posições. Depois de entrar na 4ª volta, tocou em Fernando Barrichello (AIX Racing). Barrichello teve quebra da suspensão traseira esquerda e parou na curva 1. O safety car (SC) foi acionado.

Em meio a essa confusão, Kato ultrapassou Yamakoshi e subiu para 4º. Além disso, Alessandro Giusti (MP Motorsport) assumiu a liderança.

A corrida foi retomada na 7ª volta. Com uma aceleração excelente, Kato ultrapassou Ernesto Rivera (Campos) e subiu para 3º.

Na 9ª volta, Clerot tomou a liderança. Kato também ultrapassou Giusti em seguida e subiu para 2º.

Mas Clerot, que acabara de assumir a liderança, sofreu um problema inesperado no motor. Ele soltou fumaça branca na reta principal e parou. Ao tentar evitá-lo, Gerrard Xie (DAMS) perdeu o controle em alta velocidade e bateu em Michael Shin (Hitech), provocando um acidente perigoso em que o carro voou pelo ar. Com isso, o SC foi acionado novamente.

Pouco antes da entrada do SC, Kato foi ultrapassado de volta por Giusti e também acabou sendo superado por Yamakoshi.

A corrida foi retomada na 14ª volta. Os quatro primeiros ficaram juntos em uma disputa acirrada, mas na reta oposta da 15ª volta Kato escapou à frente, com Yamakoshi em 2º. Formou-se uma dobradinha japonesa.

Mas na reta oposta da 16ª volta, o líder do campeonato, Freddie Slater (Trident), ultrapassou Yamakoshi e subiu para 2º. Yamakoshi, porém, não desistiu e retomou a posição na curva 1 da 17ª volta.

Kato entrou na volta final ainda na liderança. E Slater, que voltou a superar Yamakoshi, aproximou-se por trás.

Mas Kato completou a prova sem sustos e recebeu a bandeirada em primeiro! Conquistou sua feliz primeira vitória na FIA F3. Slater ficou em 2º e Yamakoshi em 3º.

1 Taito Kato ART Grand Prix 10 18 35'37.873 175.068 11 2 Freddie Slater Tridente 5 18 +0.521 35'38.394 0.521 175.025 9 3 Hiyu Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 18 +0.968 35'38.841 0.447 174.989 8 4 Yevan David AIX Racing 27 18 +1.694 35'39.567 0.726 174.929 7 5 Alessandro Giusti MP Motorsports 9 18 +2.055 35'39.928 0.361 174.900 6 6 Mattia Colnaghi MP Motorsports 7 18 +2.640 35'40.513 0.585 174.852 5 7 Ernesto Rivera Campos 3 18 +4.737 35'42.610 2.097 174.681 4 8 Enzo Deligny Van Amersfoort Racing 15 18 +6.961 35'44.834 2.224 174.500 3 9 Nicola Lacorte BARRAGENS Lucas Oil 29 18 +7.317 35'45.190 0.356 174.471 2 10 Bruno del Pino Van Amersfoort Racing 16 18 +7.986 35'45.859 0.669 174.416 1 11 Théophile Naël Campos 1 18 +8.476 35'46.349 0.490 174.377 12 James Wharton Prema 21 18 +8.924 35'46.797 0.448 174.340 13 Jin Nakamura Alta tecnologia 25 18 +9.037 35'46.910 0.113 174.331 14 Ugo Ugochukwu Campos 2 18 +9.163 35'47.036 0.126 174.321 15 Fionn McLaughlin Alta tecnologia 24 18 +9.769 35'47.642 0.606 174.272 16 Noah Strømsted Tridente 4 18 +10.318 35'48.191 0.549 174.227 17 Nandhavud Bhirombhakdi BARRAGENS Lucas Oil 30 18 +12.325 35'50.198 2.007 174.064 18 José Garfias Prema 22 18 +13.242 35'51.115 0.917 173.990 19 Christian Ho Rodin Motorsport 19 18 +13.612 35'51.485 0.370 173.960 20 Ricardo Escotto AIX Racing 26 18 +14.194 35'52.067 0.582 173.913 21 Alex Powell Prema 20 18 +15.027 35'52.900 0.833 173.846 22 Matteo De Palo Tridente 6 18 +15.974 35'53.847 0.947 173.770 23 Brando Badoer Rodin Motorsport 18 18 +19.590 35'57.463 3.616 173.478 1 24 Kanato Le ART Grand Prix 12 16 +2 voltas 32'41.616 2 voltas 169.535 1 DNF Tuukka Taponen MP Motorsports 8 14 +4 voltas 29'59.968 2 voltas 161.588 2 DNF Pedro Clerot Rodin Motorsport 17 9 +9 voltas 17'34.066 5 voltas 177.010 DNF Michael Shin Alta tecnologia 23 9 +9 voltas 17'43.665 9.599 175.413 DNF Gerrard Xie BARRAGENS Lucas Oil 31 9 +9 voltas 17'44.956 1.291 175.200 DNF Maciej Gładysz ART Grand Prix 11 6 +12 voltas 12'21.200 3 voltas 167.318 DNF Fernando Barrichello AIX Racing 28 3 +15 voltas 5'09.331 3 voltas 198.660

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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