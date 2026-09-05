Piloto Honda, Kato vence a primeira na F3, em Monza; brasileiros abandonam
Pedro Clerot e Fefo Barrichello agora focam na corrida de domingo
Na madrugada deste sábado, foi realizada a corrida sprint da etapa de Monza da FIA F3, e o piloto de desenvolvimento da Honda, Taito Kato (ART Grand Prix), conquistou sua primeira vitória na F3.
Quem largou da pole position foi Brando Badoer (Rodin). Houve momentos em que foi pressionado por seu companheiro de equipe Pedro Clerot, mas conseguiu garantir a ponta.
No entanto, a partir da 3ª volta, a corrida começou a mudar. Ao sair da última curva, a aceleração de Badoer ficou lenta e ele foi perdendo posições. Depois de entrar na 4ª volta, tocou em Fernando Barrichello (AIX Racing). Barrichello teve quebra da suspensão traseira esquerda e parou na curva 1. O safety car (SC) foi acionado.
Em meio a essa confusão, Kato ultrapassou Yamakoshi e subiu para 4º. Além disso, Alessandro Giusti (MP Motorsport) assumiu a liderança.
A corrida foi retomada na 7ª volta. Com uma aceleração excelente, Kato ultrapassou Ernesto Rivera (Campos) e subiu para 3º.
Na 9ª volta, Clerot tomou a liderança. Kato também ultrapassou Giusti em seguida e subiu para 2º.
Mas Clerot, que acabara de assumir a liderança, sofreu um problema inesperado no motor. Ele soltou fumaça branca na reta principal e parou. Ao tentar evitá-lo, Gerrard Xie (DAMS) perdeu o controle em alta velocidade e bateu em Michael Shin (Hitech), provocando um acidente perigoso em que o carro voou pelo ar. Com isso, o SC foi acionado novamente.
Pouco antes da entrada do SC, Kato foi ultrapassado de volta por Giusti e também acabou sendo superado por Yamakoshi.
A corrida foi retomada na 14ª volta. Os quatro primeiros ficaram juntos em uma disputa acirrada, mas na reta oposta da 15ª volta Kato escapou à frente, com Yamakoshi em 2º. Formou-se uma dobradinha japonesa.
Mas na reta oposta da 16ª volta, o líder do campeonato, Freddie Slater (Trident), ultrapassou Yamakoshi e subiu para 2º. Yamakoshi, porém, não desistiu e retomou a posição na curva 1 da 17ª volta.
Kato entrou na volta final ainda na liderança. E Slater, que voltou a superar Yamakoshi, aproximou-se por trás.
Mas Kato completou a prova sem sustos e recebeu a bandeirada em primeiro! Conquistou sua feliz primeira vitória na FIA F3. Slater ficou em 2º e Yamakoshi em 3º.
|1
|
Taito KatoART Grand Prix
|10
|18
|
35'37.873
|175.068
|11
|2
|
Freddie SlaterTridente
|5
|18
|
+0.521
35'38.394
|0.521
|175.025
|9
|3
|
Hiyu YamakoshiVan Amersfoort Racing
|14
|18
|
+0.968
35'38.841
|0.447
|174.989
|8
|4
|
Yevan DavidAIX Racing
|27
|18
|
+1.694
35'39.567
|0.726
|174.929
|7
|5
|
Alessandro GiustiMP Motorsports
|9
|18
|
+2.055
35'39.928
|0.361
|174.900
|6
|6
|
Mattia ColnaghiMP Motorsports
|7
|18
|
+2.640
35'40.513
|0.585
|174.852
|5
|7
|
Ernesto RiveraCampos
|3
|18
|
+4.737
35'42.610
|2.097
|174.681
|4
|8
|
Enzo DelignyVan Amersfoort Racing
|15
|18
|
+6.961
35'44.834
|2.224
|174.500
|3
|9
|
Nicola LacorteBARRAGENS Lucas Oil
|29
|18
|
+7.317
35'45.190
|0.356
|174.471
|2
|10
|
Bruno del PinoVan Amersfoort Racing
|16
|18
|
+7.986
35'45.859
|0.669
|174.416
|1
|11
|
Théophile NaëlCampos
|1
|18
|
+8.476
35'46.349
|0.490
|174.377
|12
|
James WhartonPrema
|21
|18
|
+8.924
35'46.797
|0.448
|174.340
|13
|
Jin NakamuraAlta tecnologia
|25
|18
|
+9.037
35'46.910
|0.113
|174.331
|14
|
Ugo UgochukwuCampos
|2
|18
|
+9.163
35'47.036
|0.126
|174.321
|15
|
Fionn McLaughlinAlta tecnologia
|24
|18
|
+9.769
35'47.642
|0.606
|174.272
|16
|
Noah StrømstedTridente
|4
|18
|
+10.318
35'48.191
|0.549
|174.227
|17
|
Nandhavud BhirombhakdiBARRAGENS Lucas Oil
|30
|18
|
+12.325
35'50.198
|2.007
|174.064
|18
|
José GarfiasPrema
|22
|18
|
+13.242
35'51.115
|0.917
|173.990
|19
|
Christian HoRodin Motorsport
|19
|18
|
+13.612
35'51.485
|0.370
|173.960
|20
|
Ricardo EscottoAIX Racing
|26
|18
|
+14.194
35'52.067
|0.582
|173.913
|21
|
Alex PowellPrema
|20
|18
|
+15.027
35'52.900
|0.833
|173.846
|22
|
Matteo De PaloTridente
|6
|18
|
+15.974
35'53.847
|0.947
|173.770
|23
|
Brando BadoerRodin Motorsport
|18
|18
|
+19.590
35'57.463
|3.616
|173.478
|1
|24
|
Kanato LeART Grand Prix
|12
|16
|
+2 voltas
32'41.616
|2 voltas
|169.535
|1
|DNF
|
Tuukka TaponenMP Motorsports
|8
|14
|
+4 voltas
29'59.968
|2 voltas
|161.588
|2
|DNF
|
Pedro ClerotRodin Motorsport
|17
|9
|
+9 voltas
17'34.066
|5 voltas
|177.010
|DNF
|
Michael ShinAlta tecnologia
|23
|9
|
+9 voltas
17'43.665
|9.599
|175.413
|DNF
|
Gerrard XieBARRAGENS Lucas Oil
|31
|9
|
+9 voltas
17'44.956
|1.291
|175.200
|DNF
|
Maciej GładyszART Grand Prix
|11
|6
|
+12 voltas
12'21.200
|3 voltas
|167.318
|DNF
|
Fernando BarrichelloAIX Racing
|28
|3
|
+15 voltas
5'09.331
|3 voltas
|198.660
Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA
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