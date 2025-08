Se você esteve preso em uma caverna no último fim de semana, saiba que o Brasil conquistou mais um título nas categorias de acesso à Fórmula 1, o quarto em quatro anos. Após Felipe Drugovich em 2022 e Gabriel Bortoleto em 2023 e 2024, agora foi a vez de Rafael Câmara, que apresentou uma performance estelar em sua temporada de estreia na Fórmula 3 para levantar o caneco com uma etapa de antecedência.

Câmara se destacou desde o início da temporada da F3, inclusive batendo recordes da categoria, como o de poles em um mesmo ano (5). No total, foram quatro vitórias em corridas principais e mais um pódio, que lhe permitiram abrir impressionantes 48 pontos de vantagem com apenas 39 em jogo na última etapa, na Itália, em setembro.

Com essa performance, o brasileiro foi um dos assuntos mais discutidos no paddock do Mundial no último fim de semana, na Hungria, escrevendo mais um capítulo em uma trajetória já marcada por boas performances.

Nascido em 05 de maio de 2005 na cidade de Recife, em Pernambuco, Rafael Chaves Câmara começou nas competições de kart em 2011, participando do pernambucano da categoria. Mesmo fora do eixo Sul-Sudeste do automobilismo, o jovem talento rapidamente se destacou no cenário nacional, passando para os campeonatos internacionais em 2014, quando disputou a Florida Winter Tour.

Câmara ficou no kart até 2021, ganhando reconhecimento em especial a partir de 2019, com a conquista do vice-campeonato mundial de kart na classe OK Junior. Seu último ano no kartismo foi o de maior sucesso, conquistando os títulos da WSK Champions Cup, da WSK Super Masters Series e o Champions of the Future, na classe OK.

Seus resultados no kart não passaram despercebido pelas grandes equipes do esporte a motor. Com vistas à sua promoção para os monopostos, Câmara foi anunciado como novo membro da Academia da Ferrari no final de 2021 junto de Oliver Bearman, que já traçava seu caminho na Fórmula 4.

Rafael Câmara (Divulgação/FDA) Foto de: Divulgacao

À época, o chefe da Academia da Ferrari, Marco Matassa, disse ter ficado impressionado com a "velocidade natural" de Câmara, destacando ainda "sua compreensão sobre frenagem, além dele ser uma pessoa que aprende rápido, considerando sua experiência limitada a bordo de um monoposto".

O ano de 2022 trouxe a mudança do kart para os monopostos. Sua estreia oficial foi na Fórmula 4 dos Emirados Árabes Unidos. Batendo roda com nomes como Andrea Kimi Antonelli, hoje piloto da Mercedes na Fórmula 1, Taylor Barnard, destaque da McLaren na Fórmula E, e outros, Câmara foi o vice-campeão contra Charlie Wurz, mesmo tendo perdido a primeira etapa da temporada.

Ainda em 2022, o programa principal de Rafa estava focado nas F4 Italiana e Alemã. Com bons resultados e disputas diretas contra Antonelli, Barnard e Dunne, o brasileiro foi terceiro colocado em ambos os campeonatos, terminando o ano com um total de nove vitórias, 18 pódios e dez pole positions.

Após um 2022 de muito trabalho e aprendizado, Câmara seguiu na "escada para a F1" em 2023, passando a correr na Fórmula Regional, classe intermediária entre a F4 e a F3. Rafa iniciou a temporada na FR do Oriente Médio, onde terminou na terceira colocação, com seis pódios. O restante de seu ano foi focado na FRECA, a versão europeia da Fórmula Regional.

Em uma fase de adaptação, Câmara foi o quinto colocado com duas vitórias e mais três pódios, com Kimi Antonelli garantindo o troféu. Até o momento, em sua carreira nos monopostos, esta foi a única vez que o brasileiro terminou um campeonato fora do top 3.

Em 2024, Câmara iniciou novamente seu ano disputando a FR do Oriente Médio, que se consolidou como um campeonato de verão, preparatório para muitos pilotos do circuito europeu. Novamente, o brasileiro terminou em terceiro, com duas vitórias.

Mas o destaque de seu ano foi a FRECA. Correndo pela Prema, o brasileiro teve uma grande temporada na categoria. Com sete vitórias, cinco pódios e mais sete pole positions, Câmara não deu chances aos rivais, garantindo o título com uma etapa de antecedência, em Barcelona, em uma corrida onde terminou na quarta posição.

Sua boa performance na FRECA o colocou no caminho para a F3 em 2025, correndo pela Trident. Com a conquista do último domingo na Hungria, Câmara manteve a sequência de três campeões consecutivos da equipe italiana, seguindo os passos de Gabriel Bortoleto em 2023 e Leonardo Fornaroli em 2024.

Agora, com o título garantido, Câmara parte para a etapa final da F3 2025, em Monza no mês de setembro, sem nenhum tipo de pressão, podendo pensar apenas em sua transição para a F2 em 2026, onde encontrará outro brasileiro no grid: Emmo Fittipaldi Jr, anunciado como piloto da AIX Racing.

RAFA CÂMARA CAMPEÃO DA F3! Piloto Ferrari, brasileiro tem carreira METEÓRICA. F2 vem aí? Veja DEBATE

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/67173869/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!