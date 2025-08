Neste domingo (03), a Fórmula 3 teve a largada em movimento, por conta da chuva e do spray que os carros estavam levantando. Pensando na segurança dos pilotos, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) tomou a decisão que acabou 'facilitando' a vida de Rafael Câmara, que largou da pole.

A primeira volta foi marcada por uma rápida bandeira amarela, mas nenhum problema para o brasileiro, que disparou à frente, conseguindo se manter na primeira posição e abrir pouco mais de um segundo para Mari Boya.

Na quarta volta, o Safety Car foi acionado por conta do abandono de Brad Benavides. O piloto teve um toque com Roman Bilinski e colocou fim à etapa. A situação acabou 'salvando' o brasileiro, que estava sendo pressionado por Boya.

Com a pista começando a secar rapidamente, Câmara se beneficiou do fato de precisar diminuir o ritmo, já que conseguiu salvar um pouco os pneus de chuva. O Safety Car terminou na sexta volta, com Rafa voltando a acelerar pouco antes da linha de largada.

Pouco tempo depois, Ugo Ugochukwu e Gerrard Xie causaram mais um Safety Car e abandonaram a corrida ao colidirem. O piloto da academia da McLaren acabou saindo bastante irritado do carro e chegou a 'tirar satisfação' com o rival, mas a situação rapidamente foi normalizada.

Nesse momento, Mari informou a equipe de que sua única chance de conseguiu fazer uma ultrapassagem sobre Rafa seria se mais nenhum Safety Car fosse acionado e que o brasileiro acabasse degradando seus pneus mais do que o esperado.

A terceira bandeira amarela acabou na 10ª volta, com Câmara usando a mesma estratégia de diminuir muito a velocidade antes Curva 13, conseguindo manter Boya atrás de si. Mesmo com alguns pilotos relatando partes da pista com o traçado seco, a Curva 1 ainda levantou algum spray entre os competidores.

Duas voltas depois da relargada, uma quarta bandeira amarela foi acionada depois de James Hedley ser acertado por Noel León, rodar e perder todas as posições, mas conseguir voltar para a pista, com isso, não houve nenhuma nova interferência.

Com a confusão no fundo do pelotão, Câmara se aproveitou muito bem para conseguir diminuir a vantagem de Boya para pouco mais de um segundo, impedindo que o espanhol conseguisse abrir o DRS.

Nas últimas voltas da corrida, a direção de prova trocou a contagem de voltas por tempo, colocando 13 minutos no relógio para o fim da etapa. Com muita calma e talento, Câmara conseguiu se manter à frente de Boya, acelerando tudo que conseguia para voltar a abrir 1s3.

Faltando seis minutos para o fim, o brasileiro parecia com um pouco de dificuldade de manter seu carro bem tracionado na pista, isso porque o traçado estava começando a secar bem rápido, diminuindo a vida útil dos pneus de chuva.

Faltando menos de dois minutos, Boya cometeu um pequeno deslize e permitiu que Câmara abrisse mais de dois segundos e disparasse à frente. Com todo talento e paciência, o brasileiro conseguiu fazer tudo que precisava para se manter na ponta e cruzar a linha de chegada em primeiro, conquistando, por tanto, o título da F3 com antecedência.

Informação principal Dados Adicionais Dados Adicionais Informações do piloto 1 - 4 Informação principal Dados Adicionais 1 - 2 Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Bônus 1 R. Câmara Trident 5 23 - 25 2 2 M. Boya Campos Racing 10 23 +1.900 1.9 1.900 18 1 3 T. Taponen ART Grand Prix 8 23 +12.900 12.9 11.000 15 4 C. Wurz Trident 6 23 +13.600 13.6 0.700 12 5 T. Naël Van Amersfoort Racing 20 23 +14.100 14.1 0.500 10 6 N. Tsolov Campos Racing 12 23 +14.900 14.9 0.800 8 7 B. Badoer Prema Powerteam 1 23 +20.900 20.9 6.000 6 8 L. Van Hoepen ART Grand Prix 7 23 +21.700 21.7 0.800 4 9 A. Giusti MP Motorsport 19 23 +23.200 23.2 1.500 2 10 T. Inthraphuvasak Campos Racing 11 23 +25.000 25.0 1.800 1 11 L. Sharp Rodin Motorsport 24 23 +25.300 25.3 0.300 12 N. Strømsted Trident 4 23 +25.900 25.9 0.600 13 T. Tramnitz MP Motorsport 17 23 +30.700 30.7 4.800 14 R. Bilinski Rodin Motorsport 25 23 +32.000 32.0 1.300 15 C. Voisin Rodin Motorsport 23 23 +35.000 35.0 3.000 16 M. Zagazeta DAMS Lucas Oil 30 23 +38.100 38.1 3.100 17 N. León Prema Powerteam 2 23 +38.700 38.7 0.600 18 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 23 +42.900 42.9 4.200 19 S. Ramos Van Amersfoort Racing 21 23 +43.300 43.3 0.400 20 C. Ho DAMS Lucas Oil 31 23 +44.700 44.7 1.400 21 N. Johnson Hitech TGR 15 23 +48.000 48.0 3.300 22 J. Hedley AIX Racing 26 23 +56.800 56.8 8.800 23 N. Marinangeli AIX Racing 27 23 +1'13.700 1'13.7 16.900 24 I. Franco Domingues Van Amersfoort Racing 22 23 +1'18.500 1'18.5 4.800 1 25 B. del Pino MP Motorsport 18 22 1 lap 1 26 M. Stenshorne Hitech TGR 14 22 1 lap 1 27 J. Wharton ART Grand Prix 9 20 3 laps 2 dnf G. Xie Hitech TGR 16 6 17 laps Abandono dnf U. Ugochukwu Prema Powerteam 3 6 17 laps Abandono dnf B. Benavides AIX Racing 28 2 21 laps Abandono

