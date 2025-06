É do Brasil! Rafa Câmara abriu o domingo em Barcelona com mais uma vitória na Fórmula 3, a terceira em cinco etapas da temporada 2025. E com metade do campeonato já transcorrido, o brasileiro segue na liderança com uma boa folga.

Com a vitória de hoje, Câmara chegou 105 pontos, contra 79 do rival mais próximo, o búlgaro Nikola Tsolov, que foi o quinto colocado na corrida principal deste domingo. O alemão Tim Tramnitz, que chegou em Barcelona na vice-liderança do campeonato, caiu para terceiro com 79. Noah Stromsted (56) e Tuukka Taponen (51) fecham o top 5.

Com 26 pontos de vantagem, Câmara abre o equivalente a uma corrida principal de vantagem para Tsolov. A F3 corre ainda nas etapas de Áustria, Grã-Bretanha, Bélgica e Hungria antes da conclusão da temporada 2025 em Monza, em setembro, sempre acompanhando o fim de semana da F1.

Posição Piloto Pontos 1 R. Câmara Trident 105 28 28 17 4 28 - - - - - 2 N. Tsolov Campos Racing 79 3 20 10 28 18 - - - - - 3 T. Tramnitz MP Motorsport 70 10 20 18 16 6 - - - - - 4 N. Strømsted Trident 56 18 9 25 - 4 - - - - - 5 T. Taponen ART Grand Prix 51 - 20 16 15 - - - - - - 6 S. Ramos Van Amersfoort Racing 45 10 - 25 - 10 - - - - - 7 A. Giusti MP Motorsport 45 - 10 7 8 20 - - - - - 8 T. Naël Van Amersfoort Racing 43 19 - - - 24 - - - - - 9 C. Voisin Rodin Motorsport 41 2 25 - 13 1 - - - - - 10 R. Bilinski Rodin Motorsport 38 10 - 10 18 - - - - - - 11 M. Stenshorne Hitech TGR 37 14 6 - 15 2 - - - - - 12 L. Van Hoepen ART Grand Prix 36 - - 1 16 19 - - - - - 13 M. Boya Campos Racing 36 - 4 10 18 4 - - - - - 14 I. Franco Domingues Van Amersfoort Racing 18 - - - - 18 - - - - - 15 N. Bedrin AIX Racing 17 17 - - - - - - - - - 16 T. Inthraphuvasak Campos Racing 15 13 - - - 2 - - - - - 17 C. Wurz Trident 15 8 2 - 5 - - - - - - 18 B. del Pino MP Motorsport 11 - 2 9 - - - - - - - 19 L. Sharp Rodin Motorsport 11 - - 7 4 - - - - - - 20 F. Slater AIX Racing 10 - 10 - - - - - - - - 21 M. Zagazeta DAMS Lucas Oil 6 6 - - - - - - - - - 22 C. Ho DAMS Lucas Oil 4 - 4 - - - - - - - - 23 U. Ugochukwu Prema Powerteam 4 1 - 3 - - - - - - - 24 N. León Prema Powerteam 4 1 - 2 - 1 - - - - - 25 J. Wharton ART Grand Prix 3 - - - - 3 - - - - - 26 J. Dufek Hitech TGR - - - - - - - - - - 27 B. Benavides AIX Racing - - - - - - - - - - 28 N. Lacorte DAMS Lucas Oil - - - - - - - - - - 29 G. Xie Hitech TGR - - - - - - - - - - 30 F. Javier Sagrera AIX Racing - - - - - - - - - - 31 B. Badoer Prema Powerteam - - - - - - - - - - 32 J. Hedley AIX Racing - - - - - - - - - - 33 N. Marinangeli AIX Racing - - - - - - - - - - 34 J. Carrasquedo Hitech TGR - - - - - - - - - - 35 J. Garfias AIX Racing - - - - - - - - - -

