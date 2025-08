Rafa Câmara mantém foco na Hungria em busca do título da F3

A Fórmula 3 realiza neste final de semana a penúltima etapa da temporada 2025 no circuito de Hungaroring, na Hungria. E Rafael Câmara, piloto da Trident, chega ao circuito localizado nas cercanias de Budapeste, capital húngara, com uma vantagem de 28 pontos em relação ao segundo colocado, restando esta e a última rodada dupla de Monza, na Itália.

A campanha de Câmara até aqui conta com três vitórias, todas em corridas principais, quatro pódios e seis chegadas entre os cinco melhores. Assim, o integrante do Ferrari Driver Academy desembarca para a rodada dupla húngara com 126 pontos, contra 98 de seu adversário mais próximo. Agora restam apenas duas etapas a serem disputadas, cada uma oferecendo 39 pontos.

Câmara admite que vai trabalhar em Hungaroring visando os melhores resultados para avançar ainda mais na tabela de classificação da Fórmula 3, mantendo o foco no máximo de pontos como tem feito durante toda a temporada.

“Vamos encarar o final de semana como foi na Bélgica. É claro que vamos buscar a vitória, mas ficarei feliz em marcar pontos importantes para o campeonato de pilotos. É sempre bom vencer, mas é ainda melhor vencer o campeonato. Farei o melhor para o campeonato, buscando maximizar os resultados”, disse Rafael Câmara, que tem o patrocínio de Ambipar.

A programação da etapa da Hungria de Fórmula 3 será aberta na sexta-feira (1), quando será realizada a única sessão de treino livre e a classificação que determinará as posições de largada para as duas corridas. O sábado contará com a Sprint, às 5h05, enquanto o domingo tem a corrida principal, às 3h30. O BandSports mostra toda a programação ao vivo.

