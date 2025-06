Rafael Câmara busca ampliar liderança da F3 na Áustria

Líder do campeonato da Fórmula 3, Rafael Câmara inicia neste final de semana a segunda metade da temporada 2025 com a disputa da sexta etapa do ano, marcada para o Red Bull Ring, na Áustria. O brasileiro, que integra a Ferrari Driver Academy, tem uma campanha das mais fortes, com três vitórias, todas nas corridas principais, quatro poles positions e quatro pódios.

O piloto da equipe Trident chega ao circuito de 4.318 metros com uma vantagem de 26 pontos em relação ao segundo colocado na tabela de classificação. Mais do que isso, Câmara vem de vitória na última etapa, disputada na Espanha, praticamente um mês atrás, fechando uma sequência de três finais de semanas de corridas que ainda contou com disputas em Ímola e Mônaco.

“A rodada tripla foi muito positiva, sempre tivemos velocidade e lutamos por muitos pontos. As Sprints são um ponto de observação. O ambiente da equipe é muito bom, e o mês foi de espera pela próxima etapa, mas foi bom fazer uma parada para analisar com a equipe o que podemos melhorar”, disse Rafael Câmara, que tem o patrocínio de Ambipar.

A programação da Fórmula 3 na Áustria terá início na sexta-feira (27), quando ocorrem o único treino livre do final de semana e a classificação que determinará o grid de largada para as duas corridas do final de semana. O sábado terá a disputa da Sprint, às 5h05, enquanto a disputa da prova principal ocorre às 3h30 de domingo. O BandSports exibe toda a programação ao vivo.

