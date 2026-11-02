Renovado na F3, Pedro Clerot disputa Fórmula Regional da Oceania na abertura de 2027 com a Rodin

Um dos destaques da temporada 2026 da Fórmula 3 com vitória em Madri e cinco pódios Pedro Clerot está confirmado para disputar a Fórmula Regional da Oceania em 2027, seguindo a preparação para o próximo ano com a Rodin, time pelo qual o brasileiro disputará também seu segundo campeonato na F3.

A Rodin é a principal novidade entre as equipes para 2027 na Fórmula Regional da Oceania. A competição prevê a disputa de quatro etapas, em finais de semana consecutivos no mês de janeiro, iniciando no dia 8 e sendo encerrada no dia 29, passando por quatro circuitos diferentes. O campeonato também marca a estreia do novo carro, o GRF 70, e a expectativa é de mais de 20 pilotos na competição.

“O campeonato será um desafio muito interessante com o novo carro. Estou muito feliz por continuar minha preparação para a minha segunda temporada com a Rodin na FIA Fórmula 3. Naturalmente, nosso objetivo é brigar pelo campeonato e estar sempre na frente”, diz Clerot, que tem 19 anos.

Campeão da F4 Brasileira em 2022, Clerot encerrou a temporada de 2026 em uma impressionante sexta colocação geral. Sua experiência em monopostos também inclui passagens pela Fórmula Regional em 2024 e 2025, anos em que ele conquistou duas vitórias e seis pódios, que foram fundamentais para uma sólida segunda temporada na Fórmula Regional Europeia, garantindo assim a quarta posição na classificação geral.

“O tempo de pista, o foco em acumular quilometragem e uma agenda intensa de testes, treinos, classificações e corridas serão extremamente valiosos para a minha preparação para a temporada da F3. Estou muito empolgado para viajar à Nova Zelândia e integrar a equipe em sua primeira temporada na F-Regional da Oceania”, completa Clerot.

Confira o calendário completo da Fórmula Regional da Oceania em 2027:

Etapa 1 – 8 a 10 de janeiro - Allied Petroleum Hampton Downs International, Hampton Downs

Etapa 2 – 15 a 17 de janeiro - Giltrap Group Taupo Historic GP, Taupo

Etapa 3 – 22 a 24 de janeiro - Ascot Park Hotel Teretonga Park International, Invercargill

Etapa 4 – 29 a 31 de janeiro - NAPA New Zealand Grand Prix – Highlands Motorsport Park, Cromwell

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