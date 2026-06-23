Vencedor na Áustria em 2025, Pedro Clerot retorna ao Red Bull Ring em busca de novas conquistas na F3
Piloto da Rodin Motorsport aparece no top-10 da F3, e triunfou na pista austríaca na temporada anterior, ainda pela Fórmula Regional Europeia
Foto de: Dutch Photo Agency
A Fórmula 3 realiza neste final de semana a quarta etapa da temporada 2026, marcada para o Red Bull Ring, na Áustria. Piloto que faz seu ano de estreia na categoria, Pedro Clerot parte para o veloz circuito de 4.326 metros buscando avançar na classificação do campeonato, onde aparece na 10ª colocação atualmente.
A pista é especial para Clerot, que venceu no traçado austríaco no ano passado, quando ainda acelerava na Fórmula Regional Europeia (FREC). Neste retorno ao circuito, o piloto da equipe Rodin Motorsport espera obter bons desempenhos tanto na classificação quanto nas duas corridas para crescer no campeonato da F3.
“Depois de duas semanas sem corrida, é muito especial poder voltar ao Red Bull Ring, onde venci ano passado na FREC. Aproveitei esse período para passar uma semana com a minha família e agora estou pronto para a etapa da Áustria, que abre uma sequência de dois finais de semana de corrida. Vamos para cima nas duas provas”, disse Clerot.
Após três etapas na temporada 2026 da F3, Clerot acumula um pódio, com o terceiro lugar obtido na sprint de Mônaco, e três top 10, desempenho que o coloca na décima posição do campeonato com 16 pontos ganhos.
A programação da Fórmula 3 no Red Bull Ring começa na sexta-feira, quando ocorrem o único treino livre do final de semana e a classificação, marcada para 10h. O sábado é reservado para a sprint, marcada para 5h05 de sábado. Já o domingo tem a prova principal, com largada às 3h40. A F1TV mostra toda a programação.
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