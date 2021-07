Dudu Barrichello é 15º em teste coletivo da FRECA em Spa

Voltando de sua participação na Stock Car, Dudu Barrichello encara mais um desafio neste fim de semana pela sexta etapa da Fórmula Regional European by Alpine (FRECA), em Spa-Francorchamps. O piloto da Toyota Gazoo Racing acelerou pela primeira vez na icônica pista belga durante o teste coletivo da categoria realizado nesta quarta-feira.

Leia também: Dudu Barrichello pontua em sua primeira experiência na Stock Car

Em três horas de atividade, o brasileiro que estreia na categoria fez o 15º melhor tempo entre os 32 pilotos do grid, sendo o melhor da equipe JD Motorsport na sessão.

Durante o hiato de mais de trinta dias que separam a etapa de Zandvoort até Spa-Francorchamps, Dudu Barrichello usou parte do seu tempo na preparação física e competiu na etapa de Cascavel da Stock Car, como companheiro de equipe de seu pai, Rubens Barrichello.

A FRECA retoma suas atividades nesta sexta-feira com a realização de dois treinos livres com 50 minutos de duração. No sábado, a programação prevê dois treinos classificatórios e a primeira corrida da etapa. No domingo, será disputada a corrida que encerra as atividades em Spa-Francorchamps.

“Foi muito legal pilotar em Spa neste teste coletivo, um circuito histórico e com curvas muito rápidas”, disse Dudu. “Conseguimos evoluir o setup e tentei refinar a forma de guiar porque o circuito é enorme, não é fácil acertar todas as curvas. O traçado extenso faz com que muitas vezes até a direção do vento em uma curva esteja diferente de uma volta para a outra. Estou muito feliz de voltar a correr nos monopostos e estou confiante para este fim de semana. Vai ser um uma etapa emocionante.”

