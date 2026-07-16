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Fórmula 3 Regional Europeia

Em um de seus circuitos favoritos, Gabriel Gomez busca a primeira vitória da temporada na FREC em Paul Ricard

Piloto francês faz temporada de estreia na Formula Regional European Championship

Publicado:
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Gabriel Gomez

Após uma sequência de evolução consistente na temporada 2026 da Formula Regional European Championship (FREC), o brasileiro Gabriel Gomez chega neste fim de semana ao tradicional circuito de Paul Ricard, na França, determinado a conquistar sua primeira vitória no campeonato.

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O traçado francês é um dos favoritos do piloto da Rodin Motorsport, que conhece bem suas características e acredita que o circuito reúne as condições ideais para lutar pelas primeiras posições.

"Paul Ricard sempre foi um circuito onde me sinto muito confortável. É uma pista técnica, com diferentes tipos de curvas e oportunidades de ultrapassagem. Estamos evoluindo a cada etapa e acredito que temos potencial para disputar a vitória neste fim de semana", destaca Gabriel.

A etapa representa um momento importante da temporada, com a equipe chegando após um período de desenvolvimento que permitiu reduzir a diferença para os líderes do campeonato. O objetivo é transformar o bom desempenho demonstrado nas últimas corridas em um resultado expressivo.

As provas terão transmissão ao vivo pelos canais oficiais da FREC. No sábado acontece a corrida um, às 8h. Já a prova principal será no domingo, às 11h25min. 

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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