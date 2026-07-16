Em um de seus circuitos favoritos, Gabriel Gomez busca a primeira vitória da temporada na FREC em Paul Ricard
Piloto francês faz temporada de estreia na Formula Regional European Championship
Gabriel Gomez
Após uma sequência de evolução consistente na temporada 2026 da Formula Regional European Championship (FREC), o brasileiro Gabriel Gomez chega neste fim de semana ao tradicional circuito de Paul Ricard, na França, determinado a conquistar sua primeira vitória no campeonato.
O traçado francês é um dos favoritos do piloto da Rodin Motorsport, que conhece bem suas características e acredita que o circuito reúne as condições ideais para lutar pelas primeiras posições.
"Paul Ricard sempre foi um circuito onde me sinto muito confortável. É uma pista técnica, com diferentes tipos de curvas e oportunidades de ultrapassagem. Estamos evoluindo a cada etapa e acredito que temos potencial para disputar a vitória neste fim de semana", destaca Gabriel.
A etapa representa um momento importante da temporada, com a equipe chegando após um período de desenvolvimento que permitiu reduzir a diferença para os líderes do campeonato. O objetivo é transformar o bom desempenho demonstrado nas últimas corridas em um resultado expressivo.
As provas terão transmissão ao vivo pelos canais oficiais da FREC. No sábado acontece a corrida um, às 8h. Já a prova principal será no domingo, às 11h25min.
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