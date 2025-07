Único brasileiro no grid da FRECA deste ano, Pedro Clerot parte embalado para a disputa deste final de semana. O piloto da Van Amersfoort avançou para o terceiro lugar do campeonato na última etapa, em Paul Ricard, e busca se aproximar dos líderes na passagem pela Itália, no Autódromo Dino e Enzo Ferrari.

Com uma campanha de uma vitória, três pódios e sete chegadas entre os cinco melhores e duas poles positions em dez corridas disputadas, Clerot soma 106 pontos e á o terceiro colocado do campeonato. Com 250 pontos em jogo nas cinco últimas rodadas duplas, o dono do carro #22 busca se aproximar dos líderes para chegar no final do ano com chances de título.

Mais do que isso, o piloto tem bom retrospecto no circuito de 4.909 metros. Na temporada de 2024, Clerot foi ao pódio nas duas corridas entre os competidores Rookies, quando terminou também no top-10 geral das provas. Tudo isso deixa o primeiro campeão da história da F4 Brasil otimista com um bom final de semana.

“A passagem por Paul Ricard foi boa por conseguirmos avançar na classificação do campeonato. Temos um bom carro e podemos brigar por pódios e vitórias não apenas em Ímola, mas nas etapas restantes. Temos um histórico positivo lá e a expectativa é das melhores. Mais uma vez, uma boa posição de largada será importante para que as nossas possibilidades nas corridas sejam as melhores”, disse Pedro Clerot.

A programação da FRECA em Ímola será iniciada já na quinta-feira (31) com testes coletivos divididos em duas sessões. A sexta-feira terá dois treinos livres, enquanto o sábado conta com a classificação e a primeira corrida do final de semana, às 11h45. No domingo haverá nova definição de posições de largada e a corrida 2, às 9h05. O YouTube exibe classificações e corridas.

Panca ASSUSTADORA na MotoE, MOTOGP, MÁRQUEZ x VALENTINO, Diogo Moreira e cia: ERIC GRANADO | Sertões

Ouça a versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!